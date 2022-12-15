«Человек-зверь»: как поймали первого советского маньяка

Василий Комаров был одним из самых страшных убийц в истории СССР. К убийствам невинных людей и даже к собственному смертному приговору он относился с «дьявольским равнодушием».

В 1921 году в Москве в развалинах домов и на заброшенных стройках стали находить серые мешки, внутри которых лежали трупы обнаженных мужчин. У всех убийств был одинаковый почерк: головы жертв размозжены сильным ударом, а руки и ноги прочно привязаны к животу.

Столицу Советской России охватил ужас: в молодом «социалистическом государстве рабочих и крестьян» объявился первый в его недолгой истории маньяк.

По следу

По предположению милиционеров, убийца жил где-то на территории городского района Замоскворечье, поскольку ужасные находки были обнаружены именно там. Кроме того, он каким-то образом был связан с Конным рынком. Удалось опознать семерых из двадцати двух найденных убитых. Все они были приезжими крестьянами, которые отправились в Москву приобрести лошадь и бесследно пропали.

Конная площадь. Фото из книги Ю. Лужкова «Мы дети твои, Москва». Фото из книги Ю. Лужкова «Мы дети твои, Москва».

Следствие обратило внимание на крайне умелый способ вязки мешков с трупами — так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. На дне некоторых из них были обнаружены следы овса. Похоже, что маньяк был извозчиком.

Людей этой профессии в городе было немало, но круг подозреваемых сузился, когда обнаружили труп в мешке, обвязанным детской пеленкой. Выходило, что у таинственного убийцы недавно родился ребенок.

Милиция постоянно патрулировала город, опрашивая торговцев на Конном рынке и работников трактиров. Они и обратили внимание сотрудников правоохранительных органов на некоего Василия Комарова, отличавшегося крайне странным для извозчика поведением. Он никогда не бегал за клиентами, как его коллеги, а вместо этого просто стоял и кого-то высматривал. При этом деньги у него всегда были в избытке.

Конный переулок на Шаболовке. Фото Э. В. Готье-Дюфайе Фото Э. В. Готье-Дюфайе

Ночью 18 мая 1923 года милиционеры вошли в дом 55-летнего Комарова на улице Шаболовка под предлогом поиска самогонного аппарата. Хозяин сохранял полное хладнокровие, однако, когда сотрудники подошли к чулану, внезапно выпрыгнул в окно и скрылся. В чулане обнаружили еще теплый труп очередной жертвы.

Безжалостное зло

Маньяка поймали той же ночью в одной из подмосковных деревень. Очень скоро милиция уже знала все подробности его ужасающих дел.

Василий Комаров (настоящая фамилия — Петров) родился в многодетной семье железнодорожного рабочего и многие годы мотался по империи, перебиваясь случайными заработками. После окончания Гражданской войны, в ходе которой он дослужился до взводного командира Красной Армии и отметился расстрелом пленных белых офицеров, Комаров обосновался в Москве и занялся частным извозом.

Василий Комаров. Общественное достояние Общественное достояние

К своему новому ремеслу маньяк, однако, через некоторое время охладел. Он хотел получить все и сразу и, в конце концов, придумал способ, как этого добиться.

Комаров приезжал на Конный рынок, высматривал одинокого покупателя из крестьян (таких не сразу хватятся) и предлагал ему купить его лошадь по крайне низкой цене, ссылаясь на то, что остро нуждается в деньгах. «Продавец» приглашал обрадованного покупателя к себе домой обговорить все детали и обмыть сделку. Там он накачивал алкоголем и хладнокровно убивал несчастного, забирал его деньги и даже окровавленную одежду.

«Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре», — писал работавший на суде корреспондентом писатель Михаил Булгаков: «Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади».

Орудие убийства. Mikhail Gernet/Prestupnyi Mir Moskvy, 1924 Mikhail Gernet/Prestupnyi Mir Moskvy, 1924

Никаких богатств в доме Комарова не нашли. Страдавший алкоголизмом извозчик полностью пропивал награбленное.

«Человек-зверь»

В общей сложности «Шаболовскому душегубу» предъявили обвинение в убийстве 29 человек, хотя он лично заявлял, что на его счету 33 жертвы. Сожалений по поводу содеянного Василий Комаров не испытывал, утверждая, что готов убить еще столько же.

Когда территория вокруг его дома стала напоминать кладбище, «человек-зверь» (как его окрестила пресса) стал прятать мешки с трупами в развалинах домов и скидывать их в Москву-реку.

Извозчик Василий Комаров-Петров и его жена Софья.

Перед совершением преступления Комаров под благовидным предлогом выставлял жену с детьми из дома. Однажды Софья вернулась чуть раньше и увидела кровавую сцену. Вместо того, чтобы бежать в милицию, она стала помогать супругу, каждый раз убирала комнату и мыла пол после расправы.

На суде маньяк держался с «дьявольским равнодушием» и, не повышая голоса, монотонно рассказывал о своих преступлениях. К своей дальнейшей судьбе он был абсолютно безразличен, заявив: «Все околеем».

Судмедэксперты поставили Василию Комарову диагноз «импульсивный психопат с признаками алкогольной дегенерации», но признали его вменяемым. 18 июня 1923 года он был расстрелян вместе со своей супругой. Их осиротевших детей государство взяло под свою опеку.