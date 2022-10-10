Самый молодой маньяк в истории России

Преступления Владимира Винничевского были настолько ужасающими, что его родители отреклись от него и потребовали расстрела.

Восемь убитых детей, которым не исполнилось и четырех лет. Таким страшным показателем «прославился» в конце 1930-х годов Владимир Винничевский — несовершеннолетний ученик одной из школ в Свердловске, ставший самым молодым маньяком в истории России.

«Уральский монстр»

Свое первое убийство пятнадцатилетний Винничевский совершил летом 1938 года. Пробравшись во двор дома, где играла трехлетняя Герта Грибанова, он задушил ребенка, несколько раз сильно ударил его ножом и, надругавшись над телом, спрятал его в кустах. Когда Герту обнаружили и стали выносить на улицу, Владимир спокойно стоял в толпе зевак и наблюдал за происходящим.

Дом Винничевских (слева) в Свердловске в начале 1940-х годов. Общественное достояние Общественное достояние

Почувствовав свою безнаказанность, маньяк осуществил восемнадцать нападений на маленьких детей как в самом Свердловске, так и в других городах поблизости. Своих не ожидавших никакого подвоха жертв он угощал конфетами и уводил в безлюдные места, где убивал и насиловал, после чего прятал трупы под толстым слоем листьев или снега.

Десятерым несчастным удалось пережить нападения. Выжила спрятанная маньяком в стоге сена четырехлетняя Нина Плещеева, на операционном столе спасли жизнь двухлетней Але Губиной, получившей страшный удар ножом в живот. Санки с двухлетним Борей Титовым Винничевский выкрал с вечерней улицы практически на глазах его матери. Прибывшая на место милиция чудом услышала доносившийся из сугроба слабый стон мальчика.

Свердловск был объят ужасом. Опасавшиеся «уральского монстра» родители боялись даже на секунду оставить своих чад без присмотра.

Конец маньяка

Зашифрованный список жертв, который вел Вииничевский. Общественное достояние Общественное достояние

На поиски «молодого человека», о котором сообщили спасшиеся дети, были брошены все силы городской милиции. Каждый мужчина в сопровождении ребенка вызывал подозрение. Никто и подумать не мог, что за преступлениями стоит школьник.

24 октября 1939 года курсант Свердловской школы милиции Иван Попов заметил, как какой-то подросток повел маленького мальчика в сторону леса. Прихватив двух своих одногруппников, будущий милиционер осторожно проследил за странной парой. Они и скрутили маньяка, когда тот уже начал душить ошарашенного трехлетнего Славу Волкова.

Отец и мать Винничевского были шокированы тем, что они узнали о своем сыне. Семья считалась вполне обеспеченной и благонадежной: проблем ни с алкоголем, ни с деньгами в ней не было. Уже 1 ноября в газете «Уральский рабочий» было опубликовано их послание: «Мы, родители, отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру — расстрел. Таким выродкам в советской семье жизни быть не может».

Фотографии Владимира Винничевского, сделанные после его ареста в 1939 году. Общественное достояние Общественное достояние

Сам Владимир в печальный исход своего дела не верил. Он спокойно рассказывал милиционерам о своих деяниях, полагая, что его ждет пусть долгая, но все-таки жизнь в тюрьме.

У суда, однако, на этот счет было иное мнение. Советское законодательство в то время допускало применение высшей меры наказания к несовершеннолетним, и 11 ноября 1940 года признанный полностью вменяемым семнадцатилетний подросток был расстрелян.