Как Петр I украл у россиян целый год

Вы не найдете записей о событиях, происходивших в России весной и летом 1699 года. Объяснение простое – их просто не было. Как такое могло произойти?

Первый император российский так хотел идти в ногу с Европой, что предпочел потерять аж восемь месяцев 1699 года.

До 1700 года Новый год в России отмечался 1 сентября, а годы считались от сотворения мира. Согласно этой системе, в России 7208 год начинался 1 сентября, а в Европе 1699 год начинался 1 января, за 8 месяцев до наступления 7208 года в России.

В 1698 году Петр вернулся в Россию из своего Великого посольства в Европу. Проведя там более года, он заметил, как трудно было европейским купцам иметь дела с русскими в сентябре, когда те праздновали свой Новый год. Не менее, чем на две недели бизнес замирал – русские, естественно, пили.

Петр решил привести российское время в соответствие с европейским. В своем указе от 19 декабря 7208 (1699) года он повелел, чтобы 1 января стало первым днем нового 1700 года, а Новый год впредь праздновался не 1 сентября, а 1 января. Таким образом, 1699 год в России длился всего 4 месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.

Царь аргументировал это изменение тем, что «многие христианские народы, которые вместе с нами исповедуют восточную христианскую веру, пишут свои годы от Рождества Христова». Однако, согласно указу, если кто-то хочет писать даты и от сотворения мира, и от рождения Христа, то можно писать их обе – но в любом случае должна использоваться «новая» дата.

Конечно, реформа вызвала переполох среди русского православного духовенства – многие из них были возмущены тем, что Петр «украл» большой кусок 1699 года, а также многие важные праздники православной церкви. Всем государственным службам и учреждениям также пришлось переделывать свои документы и таблицы в соответствии с новым летоисчислением. Чтобы подсластить пилюлю, Петр издал еще один указ, который устанавливал празднование нового 1700 года по европейскому образцу. Все, у кого были ружья или пушки, обязаны были в праздничную ночь произвести троекратный салют, а дома украшать еловыми ветками, чего раньше не было в России, где еловые ветки изначально ассоциировались с покойниками.

Подписывайтесь на нас в Telegram; VK и Яндекс Дзен