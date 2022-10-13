Почему Петра I не хоронили целых 6 лет?

Царь умирал в страшных муках и не успел оставить завещания. И хотя к собственным похоронам он готовился многие годы, что-то пошло не по плану.

В конце 1724 года Петр, уже сильно болевший мочекаменной болезнью, отправился на строительство Ладожского канала – более сотни километров вдоль Ладожского озера. Придворный врач настаивал, чтобы царь не совершал это путешествие, но Петр был непреклонен. Проект был важен, канал должен был значительно увеличить объемы торговли с Европой. Тем более осенью здоровье царя как будто стало лучше.

Время показало, что это была фатальная ошибка.

Похороны как у европейский королей

Хождение по морю в холодное время года в плохую погоду (у Лахты Петру пришлось, стоя по пояс в ледяной воде, спасать севшее на мель судно с солдатами) усилили приступы болезни. Вскоре 52-летний царь слег. Состояние его ухудшилось так быстро, что он не оставил завещание: по словам свидетелей, он лишь успел произнести «Отдайте все…» и потерял сознание.

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Он умер 8 февраля 1725 года в конторке Зимнего дворца, настолько тесной, что туда с трудом протиснули гроб в 216 см под рост царя. Но хотя смерть и была внезапной, к собственным похоронам Петр готовился всю жизнь.

Для этого он изменил правила царских похорон, и стал первым русским правителем, похороненным по новому обряду. Петр, противник многих старорусских традиций, не хотел, чтобы его хоронили так же как московских царей – на следующий день после смерти. Он хотел пышные и долгие проводы как у европейских королей. И учился этому наглядно. Он старался посещать все похороны знатных иностранцев, находящихся на русской службе, и сам участвовал, в том числе финансово, в организации и проведении похоронных обрядов. Кроме того, еще в 1723 году он предписал русским дипломатам слать ему из-за рубежа подробные описания похорон, на которых им приходилось бывать. Было очевидно, что Петр как бы «репетирует» церемонию похорон, которую готовил для самого себя, по образцу, прежде всего, французских королей.

Луи Каравак Луи Каравак

Поэтому когда час Петра пробил, были подготовлены подробнейшие распоряжения относительно его похоронной церемонии. Это были беспрецедентные по своему масштабу похороны.

Как хоронили Петра

Прощание с Петром было организовано в Зимнем дворце, его тело выставили в траурно убранной Печальной зале площадью 200 метров, обтянутой изнутри черным сукном. Вокруг гроба стояла государственная символика, регалии и ордена царя. По залу расставили скульптуры из дерева. А вот чего там не было, так это ни одной русской иконы – решение крайне необыкновенное для того времени.

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Так, в окружении собственных регалий и толп желающих проститься с царем, его тело пробыло в Зимнем дворце 42 дня. Похоронная процессия до места погребения состоялась только 10 марта. Гроб несли в Петропавловский собор через лед Невы в сопровождении почетного караула – 11 тысяч человек. В соборе состоялось прощание, но захоронен царь не был – лишь символически горсть земли кинули на крышку гроба. Целых шесть лет он простоял там непогребенным. За это время скончалась и жена Петра, Екатерина I, которая взошла на престол после смерти мужа и умерла спустя три года. Ее гроб был также поставлен, вопреки христианской традиции хоронить в землю, непогребенным рядом с гробом мужа.

Очевидно, что столь долгая церемония прощания (42 дня во дворце) подразумевала бальзамирование. Еще одно правило, которое изменил Петр: до него русских царей не бальзамировали. Эту «репетицию» бальзамирования он провел на теле родной и любимой сестры, Натальи Алексеевны. Когда в 1716 году Наталья Алексеевна умерла, ее брат был за границей. Чтобы успеть на прощение с нежно любимой сестрой, он приказал забальзамировать тело. И это бальзамирование прошло успешно. Когда бальзамировали Петра, использовали ту же технологию, но его бальзамирование пошло не по плану.

Портрет царевны Натальи Алексеевны (1673-1716) Иван Никитин / Третьяковская галерея Иван Никитин / Третьяковская галерея

Дело в том, что царей нельзя было вскрывать, и Петра бальзамировали без вскрытия. А так как умер он от гнойного воспаления мочевого пузыря, его тело почернело и начало разлагаться уже через 10 дней после смерти. Тем не менее, Екатерина решила соблюсти все условия, завещанные мужем, в том числе 42-дневное прощание. Бальзамированием же Петра руководил Яков Брюс – ближайший соратник Петра и один из самых образованных людей эпохи, который в народе имел репутацию «чернокнижника» и «колдуна царя». Именно его персону связывали с решением так долго не хоронить Петра I в землю.

Алексей Ростовцев Алексей Ростовцев

Царский чернокнижник и потомок шотландского короля

Род Брюсов принадлежал к одной из древнейших ветвей шотландского клана, в России Брюсы жили с 1647 года. Среди его предков был, в том числе, и король-освободитель Шотландии Роберт I Брюс. Яков Брюс находился при Петре, еще когда тот был юн и укрывался в стенах Троицкого монастыря от врагов и соратников другого политического клана. С тех пор он не покидал его и стал одним из его ближайших придворных.

Портрет Якова Вилимовича Брюса Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Хотя Яков Брюс нигде не учился, он всю жизнь активно занимался самообразованием и собрал библиотеку из около 1500 томов естественно-научных трудов. Он свободно говорил на шести языках, разбирался в математике, географии, геологии, астрономии, оптике, механике, медицине, военном деле и других дисциплинах. Брюс заведовал российским книгопечатанием, составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый русский учебник по геометрии, открыл первую в России обсерваторию.

Этот последний факт, по всей видимости, сильно способствовал тому, что к Брюсу приклеилась слава чернокнижника и колдуна. Открытая им обсерватория разместилась в Сухаревской башне в Москве (разрушена в 1934-м). В московских преданиях это место окутано темными легендами: якобы там собиралось тайное общество еретиков, а в основании башни была спрятана «черная книга» Брюса, способная дать неограниченную власть. Именно Брюсу народные легенды приписывали изготовление эликсира вечной молодости, создание живой куклы и полеты на механической птице.

Сухарева башня Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Когда скончался Петр I, Яков Брюс получил титул верховного обер-маршала так называемой печальной комиссии (она руководила прощальной и похоронной процессией). Он же проводил бальзамирование царя. Отсутствие похорон начали связывать с якобы мистической деятельностью Брюса и его «дьявольскими опытами». И чем больше проходило времени, тем сильнее в народном сознании крепла уверенность, что за всем стоит «царский колдун».

Однако правда оказалась куда более прозаичной.

Царская усыпальница

На самом деле, финальное траурное мероприятие – опускание гроба в землю – затягивали, чтобы достроить усыпальницу для императора, как и весь Петропавловский собор. Он находится в Петропавловской крепости – особенном месте для умершего царя. Дата закладки крепости, 16 мая 1703 года, является датой основания Санкт-Петербурга – города-детища Петра.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Когда Петр скончался, его гроб разместили во временной деревянной часовне, находящейся внутри строящегося Петропавловского собора. В 1731 году пришедшая к власти племянница Петра Анна Иоанновна повелела наконец придать земле тела Петра и Екатерины. Останки захоронили у южной стены, перед алтарем Петропавловского собора. Интересно, что Петра захоронили так, чтобы его невозможно было эксгумировать – для этого пришлось бы демонтировать весь Петропавловский собор.

Perfektangelll (CC BY-SA 3.0) Perfektangelll (CC BY-SA 3.0)

До Петра русских монархов хоронили в разных местах: в Архангельском соборе, Вознесеском монастыре, Соборе Спаса на Бору, Новодевичьем монастыре. Но с переездом столицы в Петербург царской усыпальницей стал именно Петропавловский собор.