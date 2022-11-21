10 русских книг, которые иностранцы читают больше всего

Иностранцы почти не знают современных российских авторов, но русскую литературу очень любят. Что же они читают?

Каждый год в самых разных странах выходят все новые и новые переводы русской классики - романов XIX - начала XX века. Мало кто из издателей рискует переводить и издавать современные романы, ведь то, что Толстой и Достоевский будут продаваться гораздо лучше неизвестных авторов - почти аксиома. Вот как выглядит ТОП самых популярных русских книг на западе.

10. Николай Гоголь «Мертвые души»

NYRB Classics, 2012 NYRB Classics, 2012

В гоголевской «поэме» главный герой Чичиков почти как Одиссей путешествует по провинциальным помещикам и просит их продать ему «мертвых душ», то есть крепостных крестьян, которые еще умерли, но информация о которых не обновилась в ежегодных ревизионных списках. Так он хочет сам получить статус помещика, обладая при этом… несуществующими крестьянами. В этой книге показаны и все пороки русского общества и человека в целом, и лирические отступления о «Руси-тройке» и о том, куда она несется и какова ее судьба. Очень смешная и философская книга заняла попала в список 10 рекомендованных российских книг от итальянского Esquire. Кроме того, «Мертвые души» входят в подборку 100 лучших книг всех времен по версии британской газеты The Guardian и совместную подборку Норвежского института имени Нобеля и Норвежского книжного клуба.

9. Иван Гончаров «Обломов»

Иван Крамской/Третьяковская галерея; New Translation/Alma Classics, 2021 Иван Крамской/Третьяковская галерея; New Translation/Alma Classics, 2021

Образ Обломова - буквально квинтэссенция русской лени. Илья Ильич не поднимается с дивана, никуда не ходит, ничем не занимается, а лишь предается мечтаниям. Даже влюбиться по-настоящему он не может, и сделав молодой и прекрасной женщине предложение, в итоге отступает - и она выходит замуж за его предприимчивого друга. После выхода романа такое понятие как «Обломовщина» стало нарицательным - это сочетание лени, апатии, отсутствия воли к жизни - очень свойственное для русской души (не даром, множество народных сказок посвящено героям, которые по много лет лежат на печи). По версии японского журнала Kangaeru hito «Обломов» входит в топ-100 зарубежных романов, которые следует прочитать за свою жизнь.

8. Иван Тургенев «Первая любовь»

Илья Репин/Третьяковская галерея; Oxford University Press, 2008 Илья Репин/Третьяковская галерея; Oxford University Press, 2008

В России мы прежде всего читаем роман «Отцы и дети» о вечном противостоянии поколений, и повести о «тургеневских барышнях», молодых, но независимых девушках, которые оказываются сильнее и нравственнее слабых мужчин («Рудин», «Ася», «Дворянское гнездо»). А вот за рубежом почему-то полюбилась именно повесть Тургенева «Первая любовь» - о драматичной безответной любви юноши к девушке старше него (которая еще к тому же предпочла его отца!). Например, японское издательство Shinchosha рекомендует именно эту повесть среди 40 произведений мировой литературы - для легкого чтения и для тех, кто только начинает знакомиться с мировой, и в частности русской литературой.

7. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Legion Media; Penguin Classics Deluxe Edition, 2016 Legion Media; Penguin Classics Deluxe Edition, 2016

Мистический, загадочный, волшебный, смешной роман о том, как советскую Москву посетил сам Дьявол, считается одним из самых любимых романов российского читателя. То, как выстрадан был Мастером егь роман об Иешуа (Иисусе), рифмуется с историей создания «Мастера и Маргариты» самим Булгаковым.

На основании опроса немецкого телеканала ZDF, «Мастер и Маргарита» вошла в список 100 лучших книг всех времен. В авторитетный рейтинг топ-100 книг 20 века включила роман Булгакова и французская газета Le Monde. В подборку лучших книг 20 века роман Булгакова включил также популярный книжный сервис Goodreads. Японская газета «Ёмиури» включила Булгакова именно с этой книгой в подборку 60 великих писателей мировой литературы.

6. Лев Толстой «Анна Каренина»

Legion Media; Dover Publications, 2012 Legion Media; Dover Publications, 2012

Одно количество экранизаций (более 40) этого романа режиссерами из всех стран говорит о его мировой популярности . Секрет такого читательского и зрительского признания прост - это книга прежде всего о любви.

Отдают должное роману и критики - «Анна Каренина» попала в список 100 лучших книг всех времен немецкого телеканала ZDF, Нобелевского Норвежского книжного клуба, британской газеты The Guardian, а также рейтинга топ-200 книг от ВВС.

5. Федор Достоевский «Преступление и наказание»

Василий Перов/Третьяковская галерея; Liveright, 2017 Василий Перов/Третьяковская галерея; Liveright, 2017

В России каждый школьник начинает знакомство с Достоевским именно с его знакового «Преступления и наказания». Это история о студенте, который решил проверить, на что он способен, и убил старуху-процентщицу. В список 100 лучших книг всех времен роман включил немецкий канал ZDF, британская газета The Guardian, в топ-200 включил книгу и ВВС.

Кроме того, Достоевский стал рекордсменом среди писателей, упомянутых в топ-100 Норвежского книжного клуба - аж четыре книги Достоевского он признал лучшими книгами всех времен: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

4. Федор Достоевский «Братья Карамазовы»

Koнстантин Шапиро; Getty Images; Om Books International, 2018 Koнстантин Шапиро; Getty Images; Om Books International, 2018

Основа романа - интригующий детективный сюжет: один из сыновей убивает своего отца… Но на самом деле, это роман о любви, о смысле жизни и о Боге. «Карамазовы» упомянуты в большинстве тех же рейтингов, что и «Преступление и наказание». Но особенно любят этот роман (как впрочем, и всего Достоевского) в Японии - «Карамазовы» занимают 30-е место в списке 100 самых продаваемых книг художественной литературы на японском Амазоне. Кроме того, японский журнал Kangaeru hito в списке 100 зарубежных романов, которые следует прочитать за свою жизнь, упоминает «Карамазовых» и еще четыре произведения Достоевского («Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома», «Идиот» и «Бесы»).

3. Владимир Набоков «Лолита»

Legion Media; Penguin UK, 2011 Legion Media; Penguin UK, 2011

Несмотря на невероятно чувствительную (даже щепетильную) сюжетную основу романа, скандальная книга Набокова о педофиле Гумберте, увлекшемся своей падчерицей-нимфеткой, неизменно попадает почти во все рейтинги лучших книг всех времен. Роман был написан на английском, но спустя 10 лет переведен на русский лично автором.

Так например, американские New York Times поставила «Лолиту» на 4 место в списке 100 лучших романов, а также включили книгу в список из 25 лучших книг последних 125 лет (и предложили читателям проголосовать за одну лучшую). Попала «Лолита» и в список 100 лучших книг от французской Le Monde (кстати, роман был впервые опубликован в 1955 году именно во Франции) и в 100 лучших книг всех времен по версии журнала Time.

Японская газета «Ёмиури» также включила Набокова с его «Лолитой» в подборку 60 великих писателей мировой литературы, а японский журнал Kangaeru hito предложил ее в списке 100 зарубежных книг, которые следует прочитать за свою жизнь.

2. Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»

Georges DeKeerle/Sygma via Getty Images; Vintage/Ebury, 2003 Georges DeKeerle/Sygma via Getty Images; Vintage/Ebury, 2003

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в 1962 году, стала первым советским опубликованным произведением о ГУЛАГе. Она произвела фурор не только в советском обществе, но и во всем мире. А вот масштабное художественное исследование про советскую лагерную систему (с 1918 до 1956 года), которое Солженицын писал в течение 10 лет, в СССР было долгое время под запретом. Появившись впервые в печати во Франции в 1973 году, книга достигла советского читателя лишь в 1990. Само словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» во всем мире стало нарицательным.

Во Франции эта книга заняла 15-ую строчку в списке 100 книг века по версии Le Monde. (Кстати, роман «Раковый корпус» Солженицына входит в сотню любимых французами книг).

1. Лев Толстой «Война и мир»

Legion Media; Vintage Classics Legion Media; Vintage Classics

Четырехтомный роман-эпопея, пугающий своим размером, рассказывает историю нескольких семей на фоне больших исторических событий - войны Российской Империи с наполеоновской Францией.

«Война и мир» стала первым русским романом, который возглавил рейтинг 100 лучших книг (от Newsweek), кроме того, он попал и в топ-100 от немецкого телеканала ZDF и от британской газеты The Guardian, от Норвежского книжного клуба и все в тот же топ-200 книг от ВВС.

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