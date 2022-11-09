«Дом Дракона»: русский след в приквеле «Игры престолов»

В сериале параллелей с русской историей больше, чем кажется на первый взгляд. Даже династический конфликт оказался частично «списан» с реальных событий русской истории.

ОСТОРОЖНО! В ТЕКСТЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ СПОЙЛЕРЫ К ПЕРВОМУ СЕЗОНУ «ДОМА ДРАКОНА»

«Дом Дракона» – приквел одного из самых успешных фэнтези сериалов современности «Игра престолов» – вернул зрителей в знакомый и любимый многими мир Вестероса.

Фанаты Джорджа Мартина знают, что он положил в основу своих книг пестрый калейдоскоп европейской средневековой истории, приправив его фантастическими легендами и, конечно же, драконами. За годы показа «Игры престолов» поклонники нашли в сюжетах и визуальных образах сериала немало интересных культурных отсылок, в том числе к российской истории и культуре.

Почему образ Рейниры Таргариен показался русскому зрителю таким родным?

Рейнира во время церемонии присяги и великая княжна Татьяна Николаевна в кокошнике, около 1904 года Legion Media; Public domain Legion Media; Public domain

«Дом Дракона» в этом плане особенно порадовал российских поклонников мира Вестероса. Когда HBO опубликовал официальный постер с главной героиней сериала Рейнирой, зрители из России мгновенно провели культурную параллель с русским народным костюмом, увидев в наряде девушке стилизованный кокошник и характерные для русского костюма широкое круглое ожерелье, округлые серьги и свободный силуэт платья.

Иван Николаевич Крамской. Портрет императрицы Марии Фёдоровны в русском парадном платье, 1881 // Мария Федоровна в кокошнике. Константин Маковский Иван Крамской; Константин Маковский Иван Крамской; Константин Маковский

Причем речь идет не просто о кокошнике как элементе простонародного платья, но о кокошнике-венце или кокошнике-тиаре, который стал популярен в русском высшем обществе в XIX веке и просуществовал вплоть до 1917 года. Впрочем, эмигранты увезли этот аксессуар с собой в Европу, инициировав там в начале XX века модное течение «а-ля русс».

Еще более яркий пример кокошника, теперь уже классического, с гребнем и подвесками на висках можно увидеть в сериале в момент свадебной церемонии Рейниры.

Рейнира во время свадебной церемонии // Примеры кокошников Legion Media; shakko (CC BY-SA 3.0); Владимир Федоренко/Sputnik Legion Media; shakko (CC BY-SA 3.0); Владимир Федоренко/Sputnik

Хотя форма гребня кокошника в разных губерниях была различной, основа обычно делалась из картона, который обтягивался тканью и украшался в зависимости от статуса и достатка владелицы различными материалами и орнаментами: парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, драгоценными камнями.

Больше всего головной убор Рейниры напоминает традиционный кокошник Костромской губернии, который назвался «наклон». На кадрах со съемок сериала видно, что кокошник украшен бисером и «золотыми» элементами, подвески тоже сделаны из бисера.

Зачем понадобились необычные элементы в одежде Таргариенов?

Бармы-ожерелье XII века, найденные в 1822 году в Старой Рязани (Оружейная палата) и Рейнира в идентичном украшении Музеи Московского Кремля; Legion Media Музеи Московского Кремля; Legion Media

Важно помнить, что Таргариены – не коренные обитатели Вестероса. Их предки прибыли на континент из города-государства Валирия и принесли с собой свои обычаи и порядки. Безусловно, одной из задач художника сериала по костюмам было подчеркнуть их уникальность, дополнить экзотическую внешность персонажей и язык, на котором в сериале говорят только представители дома и только по особым случаям, особой церемониальной одеждой. Задача была блестяще выполнена, но за вдохновением пришлось обратиться к более далеким источникам, чем мода средневековой Европы.

Фрейлина в парадном русском придворном платье // Рейнира в похожем платье Public domain; Legion Media Public domain; Legion Media

Русские поклонники сериала, вдохновившись аналогией, пошли еще дальше, найдя и более спорные параллели между одним из платьев главной героини и знаменитым русским придворным платьем, ставшим обязательным для дам императорского двора с середины XIX века.

Герб дома Таргариен // Змей Горыныч в комплексе Кудыкина Гора в Липецкой области Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media

И конечно же, герб дома Таргариенов вызывает у русского зрителя стойкую ассоциацию со Змеем Горынычем, любителем юных дев из народного фольклора, впрочем, в интерпретации мира Вестероса две головы дракона принадлежали женщинам.

Была ли в русской истории ситуация, похожая на центральный конфликт сериала?

Елизавета Петровна // Анна Иоанновна Public domain Public domain

Если обратиться к любимой игре зрителей сериала и попробовать найти в истории России конфликт схожий с центральным – между двумя влиятельными женщинами в борьбе за престол, безусловно вспоминается история отношений Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны.

Елизавета Петровна – младшая дочь Петра I и Екатерины I, в юности поражавшая современников своей красотой, как и Рейнира, которую называли «отрадой королевства», имела, согласно завещанию Екатерины I, право на престол после Петра II (внука Петра I) и Анны Петровны (дочери Петра I). В последний год правления Екатерины I и в начале царствования Петра II при дворе ходили разговоры о возможности брака между тётей и племянником, которые были дружны и проводили много времени вместе, что отсылает нас к браку между Рейнирой и ее дядей, который мы увидели в первом сезоне «Дома Дракона».

После кончины Петра II в январе 1730 года завещание Екатерины было отвергнуто, престол был предложен её двоюродной сестре Анне Иоанновне. Схожее решение стало основой конфликта в сериале – после смерти короля Визериса высказанное им при жизни желание сделать своей преемницей Рейниру было забыто, и на трон был возведен более удобный для правящей верхушки кандидат.

Окончание сюжета русской истории известно. После смерти Анны Иоанновны и короткого периода регентства Анны Леопольдовны в ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна подняла гренадерскую роту Преображенского полка и, не встретив сопротивления в Зимнем дворце, провозгласила себя новой императрицей.

Чем закончится история противостояния Рейниры и Алисенты в «Доме Дракона», покажут следующие сезоны сериала, хотя те зрители, которые читали книгу, легшую в основу этой истории, знают, что это противостояние будет гораздо более трагичным.