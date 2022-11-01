Какие мифические существа живут в Петербурге?

Как и положено бывшей имперской столице, облик Санкт-Петербурга изобилует множеством символов. Какая же миссия возложена на петербургских ангелов, грифонов, сфинксов и атлантов?

Ангелы

По мнению блогеров-краеведов, в Санкт-Петербурге насчитывается свыше трех тысяч ангельских скульптур. Их гораздо больше, чем знаменитых львов.

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В городе даже ходит легенда, что его жителей от бед охраняют три ангела — золотой на шпиле Петропавловской крепости, серебряный на куполе церкви Святой Екатерины и бронзовый на Александровской колонне на Дворцовой площади.

Последний из них – наверное, самый известный ангел Санкт-Петербурга. Как и сама колонна, бронзовая фигура ангела ничем не закреплена и опирается на собственный вес. Крест в руке ангела символизирует мир, который Россия подарила Европе, когда разгромила армию Наполеона в 1812 году.

Пресс-служба Святейшего Патриарха Кирилла/Legion Media Пресс-служба Святейшего Патриарха Кирилла/Legion Media

В мае 2022 года у 188-летнего ангела появилась копия. Ее установили на 88 этаже 462-метрового Лахта-центра, самого высокого здания в России и Европе. Скульптуру освятил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Грифоны

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Согласно мифологии, эти существа с львиным телом, орлиной головой и крыльями охраняли сокровища. Неудивительно, что самые известные пернатые львы появились на открытом в 1826 году Банковском мосту, который вел к Государственному ассигнационному банку. Сейчас в его здании находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который поместил грифонов на свой логотип.

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Суеверные студенты университета и туристы верят, что если потрогать позолоченные крылья грифонов, это принесет удачу. Пока поверье лишь наносит вред знаменитому памятнику.

Сфинксы

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Символизирующие мудрость и высшую власть мифические животные с телом льва и человеческим торсом родом из Древнего Египта. Популярность в Европе они обрели после Египетского похода Наполеона Бонапарта (1798-1801), который привез оттуда множество древних памятников. В Санкт-Петербург мода пришла в конце XVIII — начале XIX века.

Самые знаменитые египетские сфинксы украшают Университетскую набережную. Эти скульптуры были созданы в XIV веке до н. э. для поминального храма фараона Аменхотепа III, а в российскую столицу их привезли в 1832 году.

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Сегодня в городе можно насчитать свыше 30 сфинксов. Помимо них, в Царском селе (пригороде Санкт-Петербурга) есть египетская пирамида, в Пушкине — Египетские ворота, а в центре города — статуи египетских богов.

Атланты

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В древнегреческой мифологии могучие титаны подпирали небесный свод, а в Петербурге они украшают дворцы и доходные дома. Самые известные петербургские атланты с 1848 года держат портик Нового Эрмитажа. Десять пятиметровых мраморных фигур два года создавали 150 мастеров.

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Среди молодоженов существует традиция: если молодая жена потрет большой палец ноги правого исполина, смотрящего на Марсово поле, семейная жизнь будет долгой и счастливой. Дело в том, что именно этот атлант был серьезно поврежден во время артиллерийского обстрела города во время Второй Мировой войны, однако «устоял», в связи с чем и обрел славу могучего защитника.

И многие другие

Фонтан Нептун в Петергофе Legion Media Legion Media

В Санкт-Петербурге есть и своеобразный заповедник фантастических существ. Таковым можно назвать дворцово-парковый ансамбль «Петергоф» — бывшую резиденцию императора Петра I, который, несмотря на административную принадлежность, находится почти в 30 км от города. Здесь 147 действующих фонтанов, что делает Петергоф одной из крупнейших в мире фонтанных систем. Среди фонтанных скульптур Петергофа можно увидеть Нептунов, тритонов, наяд, сирен и других обитателей морских пучин.