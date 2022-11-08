Как немцы создавали российскую медицину

У истоков российской медицины стояло много немцев. Даже сами слова «немец», «аптекарь» и «врач» были связаны настолько тесно, что считались взаимозаменяемыми.

Врачевание существовало на Руси еще в древности. Главными инструментами целителей-волхвов были природные ингредиенты, а также баня, благодаря которой уровень гигиены на Руси был выше, чем в европейских странах. Из Византии, хранившей знания античных и восточных мудрецов, передавались ценные сведения, а по шелковому пути — лекарства.

С приходом христианства важную роль начали играть монастырские больницы, где лечили окрестное население. В здешних библиотеках хранилось, переводилось и дополнялось множество рукописей, в том числе медицинских.

Однако развитие врачевания на Руси серьезно затормозило монгольское нашествие. Восстановить же его удалось во многом благодаря опыту и умениям иностранцев, приезжавших на службу к местной знати.

Первые немецкие врачи в России

Немецкие медики появились на Руси еще в XV веке. Первые из них входили в свиту Софьи Палеолог — племянницы византийского императора и жены Ивана III. По летописям нам известно имя лекаря «Антона Немчина», к которому при дворе государя относились с большим уважением. Судьба доктора, однако, ждала незавидная. Когда от прописанных им лекарств скончался пациент (татарский князь), неудачливого немца выдали разгневанной семье умершего и казнили у Москвы-реки — к ужасу других иностранцев (Итальянский архитектор Аристотель Фиораванти и вовсе хотел немедленно уехать из России).

Василий III (1479 - 1533) Public domain Public domain

Несмотря на этот печальный опыт, сын Ивана III, Василий, также держал при дворе немецких врачей. Один из них, уроженец Любека Феофил, был взят в плен во время литовского похода. Прусский правитель дважды просил Василия вернуть врача на родину, однако великий князь настолько ценил Феофила, что продолжал отказывать.

Другой княжеский лекарь родом из Любека, Николай Булев (он же Николаус Бюлов), был сведущ во многих науках и некоторое время служил переводчиком. Он же перевел на славянский „Gart der Gesundheit“ («Сад Здравия»), один из первых немецких печатных травников, в котором описывались целебные свойства растений и содержались рекомендации по уходу за больными.

Книга "Сад Здравия", 1485 Public domain Public domain

Именно Феофилу и Николаю Люеву доверили лечение Василия III, когда в 1533 году тот занемог во время охоты. Историк Николай Карамзин передает разговор умирающего князя с Булевым: государь зовет врача «другом и братом» и спрашивает, возможно ли исцеление. Когда же врач отвечает, что не не в силах исцелять мертвых, Василий не гневается, а принимает свою судьбу.

Василий III и его врачи Феофил и Николай Булев Public domain Public domain

Практика приглашения в Россию английских, голландских, немецких медиков постепенно набирала популярность. Для вербовки иностранцев за рубеж специально посылали людей, которых мы сегодня назвали бы скаутами. Встречались среди приезжавших на Русь и авантюристы — например, вестфалец Элизеус Бомелиус. Он промышлял магией и астрологией, изготавливал яды, за что заслужил в народе прозвище «злой волхв». Летописи обвиняют Бомелиуса в самых разных грехах: он «отвел царя от веры» и «на русских людей возложил царь свирепство, а к немцам – на любовь преложи».

Аптеки и аптекари

Виктор Васнецов. Портрет Ивана Грозного, 1897 Legion Media Legion Media

При Иване IV Грозном на Руси появились первые аптекари, а уже в начале XVII века медики находились в ведении специального органа власти — Аптекарского приказа. В это время стало ясно, что доступ к лекарствам нужно открыть простым людям, и в 1672 году в Москве была создана аптека для «всяких чинов». Доверили это важное дело двум немцам — Иоганну Гутменшу и Христиану Эйхлеру. Цены были высоки, но ассортимент мог удивить и искушенного путешественника.

Здание Аптекарского приказа в Москве (около 1600 г.) Public domain Public domain

Постепенно начали появляться частные аптеки, и первое же соответствующее разрешение тоже получил немец — Иоганн-Готфрид Грегориус. Такие заведения нередко меняли своих владельцев и управляющих и за свой век повидали немало уроженцев Германии. Образовывались целые династии немецких аптекарей — например, род Феррейнов владел крупнейшей аптекой в Москве, а впоследствии основал один из крупнейших в Европе фарма-концернов: с пятью аптеками, лабораториями, стеклодувной мастерской, плантациями трав и химическим заводом. К своему предприятию Феррейны привлекали инвесторов-соотечественников.

Лавка Феррейнов на Никольской улице в Москве Public domain Public domain

Дошло до того, что почти все владельцы и сотрудники московских аптек были выходцами из Германии, а в 50 петербургских заведениях немецкий персонал составлял 70-90%. Многие из аптекарей не только торговали, но занимались исследовательской деятельностью, тем самым развивая российскую фармацевтику.

Медицинское образование и наука

При содействии и поддержке немцев в России открывались профильные сообщества, образовательные учреждения и больницы. Первое медицинское общество в России, «Хирургическое общество», состояло из одних немцев. А к середине XIX века три из пяти подобных петербургских организаций были созданы уроженцами Германии.

Медицинская коллегия в здании Главной аптеки в Петербурге Public domain Public domain

Свои научные изыскания они выпускали в форме собраний сочинений или периодики — например, немецкоязычной «Санкт-Петербургской медицинской газеты». Немцам же наука обязана и многими профильными изданиями на русском: например, «Журнал медицинской химии и фармации» был учрежден благодаря роду аптекарей Пелей. Как раз на базе их предприятия и располагалась редакция многих научно-медицинских СМИ.

Другим источником знаний и двигателем науки было книгоиздание. Здесь особенно выделяется имя Иоганна-Якоба Вейтбрехта, служившего управляющим лавки иностранной литературы при Российской академии наук. Благодаря ему свет увидел много научных трудов о свойствах растений, акушерстве и педиатрии, венерических заболеваниях и даже вакцинации против оспы. Прививанию от этой болезни придавала огромное значение императрица-немка Екатерина II — и привилась сама меньше чем через месяц после выхода книги.

Иоганн Баптист Лампи. Портрет Екатерины II Музей истории искусств Музей истории искусств

В 1786 г. тот же Вейтбрехт опубликовал и руководство по устройству Медико-хирургической школы и других больниц в Санкт-Петербурге („Grundriss der Einrichtung der К. Medicinisch-chirurgischen Schule und einiger andern Hospitäler in St.-Petersburg“), написанное главой Медицинской коллегии Иваном (Йоханном) Кельхеном. Описанная в этом сочинении школа действительно была открыта в скором времени: в ее штате числилось несколько десятков немецких профессоров, а среди ее президентов четверо были немцами. Влияние их было настолько высоко, что долгое время диссертацию здесь можно было защитить только на латыни и немецком. В функции самой Медицинской коллегии же помимо всего прочего входило организация медицинской помощи населению, надзор за деятельностью аптек, проверка знаний врачей, в том числе иностранцев.

Трудно представить себе сферу медицины в России, которой не коснулась бы рука уроженца Германии. Некоторые термины из немецкого языка до сих пор используются российскими врачами и обывателями — очень популярно, например, слово «курорт».

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