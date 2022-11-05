11 самых ярких образов Михаила Горбачева в поп-культуре

Этот единственный президент Советского Союза стал одновременно героем концептуалистов, сериалов, поп-арта, музыки, рекламы и много чего еще.

Горбачев и кино

«Чернобыль» (2019)

Чернобыль / реж. Йохан Ренк, 2019/ HBO Чернобыль / реж. Йохан Ренк, 2019/ HBO

Биография Горбачева немыслима без чернобыльской катастрофы и его роли в последствиях и ликвидации ЧС. В пятисерийном одноименном сериале от HBO советского президента исполнил шведский актер Давид Денсик, показав его как еще не слишком забронзовевшего аппаратчика.

«Голый пистолет» (1988)

Голый пистолет / реж. Дэвид Цукер, 1988 / Paramount Pictures Голый пистолет / реж. Дэвид Цукер, 1988 / Paramount Pictures

Американская пародия с Лесли Нильсеном выдвинула версию, почему у советского президента на самом деле может и не быть запоминающегося родимого пятна на голове. Здесь Горбачева, участвовавшего в мировом заговоре против Америки, сыграл Дэвид Ллойд Остин. Кстати, он же вживался в эту роль еще два раза: в советском фильме «Ночной поезд на Москву» и в сериале «Контрудар» с Кристофером Пламмером.

«Рокки 4» (1985)

Рокки 4 / реж. Сильвестр Сталлоне, 1985 / Chartoff-Winkler Productions Рокки 4 / реж. Сильвестр Сталлоне, 1985 / Chartoff-Winkler Productions

В четвертой части франшизы Рокки Бальбоа выходит на ринг против советской машины-убийцы Ивана Драго, который почему-то находится под непрестанным вниманием лично генсека СССР (который в фильме почему-то без узнаваемого родимого пятна).

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992)

На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди / реж. Леонид Гайдай, 1992 / Мосфильм На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди / реж. Леонид Гайдай, 1992 / Мосфильм

Последний фильм Леонида Гайдая начинается и заканчивается анекдотическими сценами, где Горбачев говорит по закрытой телефонной линии с Джорджем Бушем-старшим, а в их разговор постоянно вклинивается глава русской мафии Рабинович.

Горбачев и ТВ

«Saturday Night Live» (1987)

В одной из серий юмористических скетчей конца 80-х в шоу «Saturday Night Live» Горбачева сыграл Дэнни ДеВито. По сюжету президент США Рональд Рейган проводит советскому политику экскурсию по округу Колумбия и рассказывает историю США на примере голливудских фильмов.

«Симпсоны» (1996)

У Горбачева было камео в мультсериале «Симпсоны» в 1996 году: он просит, чтобы Джордж Буш-старший извинился перед Гомером Симпсоном, с которым недавно подрался. Американский политик не хочет «показывать слабости перед русскими» – но все равно в итоге извиняется.

Горбачев и рейв

В 1996 году на свет появился удивительный трек: DJ Грув записал трек «Счастье есть» с голосами Михаила и Раисы Горбачевых по желанию самих Горбачевых. По мнению Евгений Рудина (Грув), Горбачеву нужно было позаигрывать с молодым поколением. Эксперимент удался – песня стала хитом 90-х.

Горбачев и искусство

«Горбачев в виде индийской женщины» Владислав Мамышев-Монро

Обложка журнала Winer, 1989 Обложка журнала Winer, 1989

Этот портрет Горбачева был создан когда тот еще был во власти, и он попал даже на обложки западных журналов. Горбачев в образе индийской дрэг-квин – работа художника Владислава Мамышева-Монро, у которого есть цикл «Политбюро» с советскими партийцами. Всех их он переодел и накрасил, по одной из версий, на случай побега из Кремля. Это отсылка к легенде о советском министре Александре Керенском, который якобы бежал из Петрограда в женском платье.

«Forty Gorbys», Питер Макс (1989)

Ричард Коркери / NY Daily News Archive via Getty Images Ричард Коркери / NY Daily News Archive via Getty Images

Размноженный до 40 портрет Горбачева нарисовал один из главных героев поп-арта Питер Макс. Политик обратил на это внимание и пригласил художника провести свою выставку в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

«Триптих», Александр Косолапов (1990)

Классик соц-арта объединил Горбачева с символом западной культуры и советской пропаганды, когда эмигрировал в США.

Горбачев и реклама

Pizza Hut

В 1997 году Горбачев снялся в рекламе американских ресторанов Pizza Hut. По сюжету, он приходит в пиццерию, его узнают посетители и среди них начинается спор о наследии советского президента – с одной стороны, обвинения в развале страны, с другое – новые возможности для людей. Все заканчивается тем, что пожилая женщина замечает: не будь Горбачева, у россиян не было бы Pizza Hut.

В 2010 году издание Time включило эту рекламу в список «Самых позорных роликов с участием знаменитостей». На это Горбачев ответил, что он согласился на предложение сняться в ролике, потому что ему нужны были деньги для финансирования Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста.

Louis Vuitton

Горбачев хорошо разбирался в моде и был лично знаком со многими известными дизайнерами. В 2007 году самый близкий к народу политик (он был единственным лидером нации, который снимался в рекламе) стал лицом Louis Vuitton и принял участие в рекламной кампании бренда. На фотографии он сидит в машине, рядом с ним стоит сумка Vuitton, а на заднем фоне видна Берлинская стена. Идея снятся возле стены принадлежала самому Горбачеву.

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