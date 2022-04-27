Самые НЕОБЫЧНЫЕ подарки, которые получал Сталин (ФОТО)

И чего только не дарили Сталину! Даже предметы искусства с эротическим содержанием.

Советские люди были готовы на многое, чтобы порадовать вождя народов. В том числе, они дарили ему подарки. Подарков было настолько много, что из них составляли целые выставки. Самая масштабная началась 21 декабря 1949 года – в день 70-летия Сталина. В общей сложности в экспозиции было представлено более 23 000 подарков.

От руководства Украинской Советской Республики Сталину получил картину «Триумф победившей Родины» Михаила Хмелько. На ней изображен Парад Победы 24 июня 1945 года. На картине можно увидеть, как советские солдаты бросают знамена разгромленных фашистских войск к подножию Мавзолея Ленина. За эту работу Михаил Хмелько был удостоен Сталинской премии в 1950 году. Сегодня картина хранится в Третьяковской галерее.

Михаил Хмелько. Триумф победившей Родины Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Из Азербайджана Сталин получил ковер ручной работы, в центре которого изображен его портрет. Ковер в 70 квадратных метров состоял из 35 миллионов узлов, а ткали его 70 мастеров. Сегодня этот экспонат хранится в Азербайджанском национальном музее искусств.

Делегация из Азербайджанской ССР на фоне того самого ковра Архивное фото Архивное фото

Рабочие Ленинградского завода художественного стекла подарили Сталину шедевр, который впоследствии получил название «Юбилейная ваза». Вес ее составлял 1200 кг, а высота – более трех метров. Украшенная рубиновыми звездами ваза стояла на массивном пьедестале, и на ней был изображен портрет Сталина.

Эскиз вазы «Сталин» («Cтроители коммунизма») Русский музей

Одним из самых необычных подарков был телефон, выполненный в форме шара. Держатель для трубки напоминал серп, а сама телефонная трубка — молот. Подарком польских авиастроителей из Лодзи Сталин, однако, никогда не пользовался.

Сталин был известен страстной любовью к курению трубок. Однажды он получил от американских шахматистов весьма необычную трубку: она была украшена резными фигурами Рузвельта и Сталина, которые сидели за столом и играли в шахматы.

Подарки из-за границы поступали не только в день рождения, но и по другим поводам. К примеру, правительственная делегация Китайской Народной Республики в СССР подарила Сталину слоновый бивень, покрытый тонкой резьбой, изображавшей дракона в облаках.

Еще одним невероятным подарком была китайская статуэтка, называлась она «Шар внутри шара». Статуэтка была сделана из цельного куска слоновой кости. Внутренние сферы шара видны через отверстия во внешних.

В 1949 году Сталин получил необычный подарок от неизвестного частного лица из Бразилии. Это была настольная лампа, сделанная из панциря броненосца и змеиной кожи.

Среди подарков, которые Сталин получил на свое 70-летие, был поднос с картой Латинской Америки, сделанный из крыльев бабочек Морфо Менелая.

После встречи со Сталиным в 1931 году, первая женщина-член парламента Великобритании, Нэнси Астор преподнесла ему уникальный подарок. Это был причудливый кувшин с изображением русского медведя, который держит Наполеона. Возможно, он был единственным в своем роде, потому что неизвестно, был ли у кого-то еще подобный кувшин.

Одним из самых поразительных экспонатов на выставке подарков советскому лидеру в 1949 году была терракотовая ваза из Тосканы. Во время выставки изображения эротического содержания скрыли от глаз советских зрителей.

А этого крокодила подарили Сталину рабочие из Бразилии.

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