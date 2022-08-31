Михаил Горбачев: чем запомнится миру первый и единственный президент СССР?

Как вспоминал сам Горбачев, «длительный, растянувшийся на годы процесс переосмысления истории страны» начался у него еще в студенчестве. Его приход на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 11 марта 1985 года не был неожиданностью для советской номенклатуры: Михаил Горбачев находился на хорошем счету у Леонида Брежнева, имел в покровителях вторых и третьих людей страны и успешно показал себя на посту министра сельского хозяйства СССР.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, 1979 Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

От амбициозного, симпатичного Западу и советским людям лидера многие ждали перемен. «Соглашаясь тогда принять высший по существу государственный пост Генерального секретаря ЦК КПСС, я понимал: дальше так жить нельзя, и я не позволю себе оставаться на этом посту, если не буду поддержан при осуществлении кардинальных перемен», - скажет он в 1991 году, через год после того, как получит Нобелевскую премию мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе».

Михаил Горбачев на вручении Нобелевской премии мира, 1990 Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Кардинальные перемены последуют, но не все они будут приняты и поняты. Антиалкогольная кампания, так называемая битва за трезвость вымирающей от водки страны станет первым болезненным шагом Горбачева-генсека на пути к «перестройке». Затем последует массовая кадровая чистка и омоложение правящей партии. Но и многолетней однопартийной системе он вскоре положит конец. КПСС лишится конституционного статуса единственной руководящей силы, в стране появятся выборы, выкроенные по демократическому образцу, и прекратятся преследования за инакомыслие. Горбачев вернет из ссылки академика Андрея Сахарова и продолжит реабилитацию жертв сталинских репрессий, не реабилитированных при Никите Хрущеве.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев на встрече с жителями Нового Уренгоя Юрий Лизунов, Николай Малышев/ТАСС Юрий Лизунов, Николай Малышев/ТАСС

Основной же заслугой его станет провозглашенная гласность и отмена цензуры: при нем тиражи газет перевалят за миллионы, а партия и власть имущие впервые станут публичным объектом критики. Гласность и демократизация еще не свобода слова и не демократия, но без горбачевских реформ путь к ним был бы слишком долог.

Впоследствии именно подаренную гласность поставят Горбачеву в вину: якобы это она разбудила вулкан национального самосознания, приведший к развалу СССР. Не было бы гласности, в стране и мире, вероятно, не скоро бы узнали о ядерной катастрофе Чернобыле – одном и главных «пятен» на политической биографии Горбачева. Среди других «пятен» - Нагорный Карабах, ввод войск в Азербайджан, разгон митинга в Алма-Ате.

Чернобыльская АЭС после аварии - вид на со стороны четвертого реактора Игорь Костин/Sputnik Игорь Костин/Sputnik

Но мир, безусловно, помнит «Горби» как человека, прекратившего гонку вооружений и обернувшего «Империю зла» в союзника по предотвращению геополитических и экологических катаклизмов. Это он провозгласит «новое внешнеполитическое мышление», начнет процесс воссоединения Германии и вывод советских войск из Афганистана.

Горбачев у Берлинской стены, 1998 Getty Images Getty Images

Окончание вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Колонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Аму-Дарью В.Киселев/Sputnik В.Киселев/Sputnik

Это он выскажет прозвучавшую как абсолютная утопия идею ликвидировать ядерное оружие к 2000 году и создать системы международной безопасности, а потом подпишет с США договор об СНВ-1 и соглашение об РСМД. Оппоненты еще не раз припомнят ему встречу на Мальте, где на дипуровне закончилась «холодная война», и обвинят в прогибе под Западом. Горбачев лишь скажет: «Мы хотим быть понятыми. <…> Это не значит стать точно такими же, как другие», это значит стать понятными другими.

Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-ст. дают первую в истории совместную пресс-конференция лидеров СССР и США, Мальта, 3 декабря 1989 Юрий Лизунов, Эдуард Песов/Sputnik Юрий Лизунов, Эдуард Песов/Sputnik

После отставки он продолжит следить за развитием страны, учредит Горбачев-Фонд и Международный Зеленый Крест, попробует вернутся в большой политику, но на президентских выборах наберет лишь 0,51% голосов (распад Советского Союза ему так и не простили).

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и член Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин во время заседания в Белом доме, 1990 Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Единственный президент СССР предсказуемо уйдет в резкую оппозицию первому президенту РФ Борису Ельцину, затем поддержит его преемника Владимира Путина (правда, ненадолго) и займется самоанализом и признание ошибок.

Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2018 Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

«Перестройка победила! Это я проиграл как политик», - резюмирует он в 2009 году. Хотя, возможно, один из главных для себя выводов он сформулировал и озвучил еще в далеком 91-ом году: «Жизнь куда богаче и сложнее самых совершенных планов, как сделать ее лучше. Она в конце концов жестоко мстит за насильственное навязывание ей какой-то схемы, пусть даже с благими намерениями».

Горбачев на трибуне Мавзолея В. И. Ленина, 1985 Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен