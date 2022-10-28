3 осенних рецепта с запеченными овощами от русских шеф-поваров 

Осенью часто накатывает хандра. Порадуйте себя этими доступными ресторанными деликатесами.

1. Кукуруза в сырном соусе с крабом и красной икрой

Андрей Палесика, ресторан Erwin.РекаМореОкеан

Пресс-служба Пресс-служба

Кукурузу в России чаще всего едят в отварном виде, но запеченная с сыром, сливками и морепродуктами она превращается в блюдо ресторанного уровня. В нем сочетаются природная сладкая нотка кукурузы и солоноватый вкус сыра, икры и мяса краба.

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Ингредиенты (на 1 порцию):

Кукуруза – 1 початок

Сливки 33% – 100 мл

Сыр плавленый – 150 г

Масло сливочное – 10 г

Чеснок – 5 г

Сыр пармезан – 20 г

Икра красная (форель) – 10 г

Мясо краба – 50 г

Приготовление:

1. Аккуратно раскрыть ботву, чтобы не повредить кукурузу. Срезать початок и варить его с небольшим количеством соли в кипящей воде 30 минут.

2. Затем с початка срезать зерна кукурузы и обжарить их на сковороде до золотистого цвета. Добавить чеснок, сливки и плавленый сыр.

3. Довести до кипения и выпарить сливки до консистенции густой массы.

4. Получившуюся массу выложить обратно в ботву, добавить мясо краба, сверху посыпать сыром и запекать в духовке при температуре 180º С 5 минут до образования хрустящей корочки.

5. Перед подачей украсить красной икрой.

2. Запеченный баклажан с сыром фетой и помидорами

Владимир Чистяков, ресторан GRACE Bistro

Пресс-служба Пресс-служба

В этом блюде теплая мякоть баклажана удачно дополнена кисловатыми помидорами и сладким соусом чили. Пряность блюду придают мята, кинза и соус Тахини с его пикантным ореховым вкусом.

Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты:

Баклажан -150 г

Масло сливочное - 50 г

Сыр фета - 60 г

Помидоры - 70 г

Лук красный - 10 г

Соус сладкий чили -15 г

Соус Тахини - 20 г

Мята и кинза свежая - 5 г

Приготовление:

1. В половине баклажана сделать диагональные надрезы и добавить сливочное масло. Во время запекания оно будет кипеть и обеспечит равномерное прогревание. Убрать в разогретую до 200º С духовку на 10-15 минут.

2. Сыр Фета порезать на кубики и положить сверху в хаотичном порядке на баклажан, отправить в духовку на 2-3 минуты, чтобы сыр растаял и немного расплылся.

3. Помидоры порезать на дольки, красный лук тонко порезать на полукольца, перемешать овощи с соусом сладкий чили.

4. Полить соусом Тахини запеченный с фетой баклажан. Выложить овощи в соусе сладкий чили, посыпать листьями свежей кинзы и мяты.

3. Стейк из капусты со сливочным соусом и крабом

Александр Аношкин, ресторан Lark Cafe

Пресс-служба Пресс-служба

Четвертинка капусты выглядит на тарелке куда эффектнее мелко-порезанной жареной капусты, которую готовили еще советские хозяйки. А соус на основе рыбного бульона с крабом и икрой позволяет подать такое блюдо даже на праздничный ужин.

Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты (на 2 порции):

Капуста - 1/4 кочана

Сливочное масло - 1 ст. ложка

Тмин сухой - 1/4 ч. ложка

Соль - 1/4 ч. ложка

Перец по вкусу

Краб в собственном соку - 50 г

Укроп для украшения - 5 г

Икра красная для украшения - по вкусу

Для соуса:

Чеснок - 1 зубчик

Луковица - 1/2

Тимьян - несколько веточек

Сливки 33% - 100 мл

Рыбный бульон - 200 мл

Оливковое масло - 1 ст. ложка

Сливочное масло - 1 ст. ложка

Приготовление:

1. Капусту удобнее запекать на кочерыжке целиком (одного кочана хватает на 8 порций), но для стейка на двоих мы возьмем 1/4 запеченной капусты. Оставшаяся часть хорошо сохранится в холодильнике.

2. Как запечь капусту: Разрезать небольшой кочан капусты на 4 равных части так, чтобы листья продолжали держаться на кочерыжке. Уложить четверть капусты на лист фольги, посыпать тмином, посолить и поперчить, добавить ложку сливочного масла и плотно завернуть, не оставляя отверстий, через которые могут уходить соки или пар. Запечь капусту в духовке, разогретой до 200ºС в течение 2 часов. Готовность капусты можно проверить по кочерыжке — нож должен входить в неё без сопротивления. Когда это произойдет, разрезать капусту на два более тонких сегмента и отделить пару внешних листьев.

3. Соус: Поставить небольшую кастрюльку с толстым дном на средний огонь, добавить оливковое и сливочное масло, обжарить в нем мелко нарезанные лук, чеснок и внешние капустные листья. Добавить веточки тимьяна, щепотку соли и продолжить жарить, помешивая. После этого добавить сок, который остался после запекания капусты, сливки, рыбный бульон. Посолить, убавить огонь и готовить 5 минут при слабом кипении. Снять с огня, дать немного остыть, пробить блендером и протереть через сито. Если соус получился слишком густым, разбавить его рыбным бульоном.

4. Поставить сковороду на огонь выше среднего, добавить оливковое и сливочное масло и обжарить капусту сначала с одной, а потом с другой стороны. Перевернув капусту, полить ее соусом и готовить еще пару минут, поливая капусту соусом. Краба разделить на волокна.

5. Снять капусту с огня, переложить на тарелки и подавать с густым сливочным соусом, крабом, красной икрой и укропом.

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