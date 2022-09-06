7 рецептов, которые прогонят осеннюю хандру

Что бы такое съесть, чтобы зарядиться бодростью и хорошим настроением, когда льет дождь и хмарь покрывает небо?

1. Тыквенный суп с яблоком

Суп-пюре из тыквы не варил только ленивый, но если добавить в него несколько зубчиков чеснока для аромата и кисловатые кусочки яблока - то он окажется не таким уж банальным.

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Как приготовить: Очистить тыкву от кожуры и семян. Для супа понадобится 1 кг мякоти, ее нужно нарезать небольшими кусками. Почистить и порезать кубиками картофель (2 шт). Мелко нашинковать лук (2 шт) и чеснок (3 зубчика). В кастрюле с толстым дном нагреть оливковое масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить тыкву и чеснок, также обжарить. Добавить кубики картофеля и несколько веточек тимьяна, обжарить, влить 1.2 л воды и довести до кипения. Варить суп 15 минут, затем взбить блендером, посолить и поперчить.

Яблоки (2 шт) очистить и нарезать кубиками. Обжарить на масле в течение 2-3 минут, посолить, добавить перец и карри по вкусу. Тыквенный суп разлить по тарелкам, добавив по ложке яблок.

2. Запеченный картофель с беконом

Быстрое блюдо, которое одинаково хорошо для уютного семейного вечера и для фуршетного стола на вечеринке с друзьями. Самые доступные ингредиенты и немного кулинарной магии, и вот обычная картошка превращается в интересный фастфуд.

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Как приготовить: Картофель среднего размера помыть и очистить от кожуры, обсушить. В картофеле сделать несколько надрезов, не до конца, чтобы получилась «гармошка». Нарезать бекон тонкими пластинами и с помощью ножа разместить в прорезях картофеля. Картофель положить на лист фольги. Растопить сливочное масло и добавить в него укроп, петрушку, соль и перец. Полить ароматным маслом картофель и завернуть в фольгу. (Для домашнего варианта можно потереть немного чеснока.) Поместить картофель в разогретую духовку и готовить 30 минут при 180°C. Затем достать картофель из духовки, посыпать натертым сыром и поставить в духовку еще на 10 минут. Если готовите несколько картофелин, подбирайте клубни одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно. Если картофель большой, или вы боитесь, что он не пропечется, его можно предварительно отварить 10-15 минут, а потом запечь.

3. Вареники с грибами и картофелем

Какая осень без грибов? Лисички, белые, опята. С ними можно пожарить картошку, приготовить открытый грибной пирог со сметанной заливкой или потушить рагу. А еще вареники с начинкой из картофельного пюре и грибов. Подавать их лучше со сметаной и обжаренным луком. Оторваться невозможно.

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Как приготовить: Тесто: взбить яйцо (1 шт.) с солью (1/2 ч. ложки), добавить растительное масло (1 ч. ложка) и воду (150 мл). Перемешать и постепенно ввести муку (300 г). Замесить тесто, его нужно вымесить в течение 10 минут, чтобы оно стало эластичным, накрыть пленкой или полотенцем, оставить при комнатной температуре на 30 минут. Начинка: промыть и нарезать грибы, можно взять шампиньоны (200 г). Обжарить их с мелко порезанным луком (1 шт) до готовности. Картофель (300 г) отварить и приготовить пюре. Перемешать пюре с грибами и луком. Добавить соль и сливочное масло (30 г) по вкусу. Лепка вареников: от теста отрезать кусок и раскатать его. Нарезать тесто кружками (с помощью стакана), на каждый кружок в центр выложить начинку и защипнуть края вареника. Повторить. Когда все вареники готовы, их нужно отварить в подсоленной воде 5 минут. Подавать с зеленью и сметаной. Ингредиенты на 3-4 порции.

4. Кабачковая икра

Кабачки или есть, или их нет. Обычно у дачников их настолько много, что хватает на все лето, осень и в консервированном виде - на зиму. Попробуйте приготовить вегетарианскую закуску, проверенную временем, - кабачковую икру. Говорят, что это блюдо было нежно любимым Советским генсеком Никитой Хрущевым и его супругой.

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Как приготовить: Нарезать кабачки (3 кг) кубиками вместе с кожурой. Если семечки крупные - удалить их. Морковь (1 кг) натереть на терке, лук (1 кг) мелко нарезать. В глубокую сковороду налить растительное масло (300 мл) и слегка обжарить кабачки. Добавить морковь и лук. Все перемешать и жарить на среднем огне 10 минут, помешивая. Добавить нарезанные кубиками помидоры (2 кг) и обжарить еще 10 минут. Получившуюся массу измельчить в блендере, добавить соль (2 ст.ложки), сахар (4 ст.ложки), уксус (2 ст.ложки) и варить на слабом огне 30 минут, помешивая. Готовую икру разложить в стерилизованные банки и закатать. Перевернуть их вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания. Ингредиенты на 6 литровых банок.

5. Шарлотка

Этот кисло-сладкий пирог можно печь практически каждый день, и он не надоест. Корни у шарлотки иностранные - она была придумана в Лондоне французским поваром Мари Антуан Каремом, который служил у российского императора Александра I. В ее состав тогда входило печенье и взбитые сливки. Сейчас от того рецепта мало что осталось, но теплый бисквитный пирог с яблочной начинкой - по-прежнему скрасит любую чайную церемонию.

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Как приготовить: Вбить в большую миску яйца (4 шт.) и взбить их венчиком или миксером до пены. Добавить сахар (250 г) и взбивать до получения светло-желтой массы однородной консистенции. К сладкой яичной массе добавить теплое растопленное сливочное масло (130 г) и перемешать. Всыпать просеянную муку (500 г) с разрыхлителем (10 гр.), ванилин (1,5 г) и корицу (1/2 ч. ложки), вновь перемешать. Яблоки (5 шт.) очистить и нарезать кубиками. Добавить в тесто. Смазать растительным или сливочным маслом форму диаметром 22-24 см. Выложить в емкость получившееся тесто с яблоками и равномерно распределить. Выпекать шарлотку в духовке в течение 35 минут при температуре 190°C. Ориентируйтесь по цвету шарлотки: она должна стать золотисто-коричневой. Готовому пирогу нужно дать немного остыть в форме, затем осторожно переложить на большую тарелку. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой, смешанной со щепоткой молотой корицы.

6. Варенье из слив

Исконно русское лакомство - варенье - просто готовится и долго хранится, если его законсервировать. А ягоды и фрукты можно использовать самые разные. Если любите игру вкусов, не ограничивайтесь одной ягодой, смело смешивайте кислые и сладкие плоды. Или возьмите сливы - в них есть все сразу.

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Как приготовить варенье из сливы: Сначала нужно вымыть и обсушить сливы (1 кг). Каждую сливу разрезать пополам и удалить косточку. Поместить сливы в кастрюлю, в которой вы будете варить варенье. Засыпать сливы сахаром (500 г) и прикрыть крышкой. Оставить сливы, пока они не пустят сок. Поставить кастрюлю со сливами на медленный огонь и варить в течение 5 минут, убирая пенку. Готовое варенье перелить в стерильную банку, закатать. Дать остыть в перевернутом виде. Ингредиенты на банку 0,7 л.

7. Ягодный морс

Холодное время года создано для горячих ягодных напитков. Их не только приятно пить, они еще и наполняют организм витаминами. Выбирайте самые яркие ягоды: облепиху и клюкву.

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Как приготовить морс из клюквы: Перебрать и промыть клюкву (300 г), раздавить вилкой ягоды и отжать сок. Залить оставшиеся ягоды водой (1,5 л.), прокипятить и процедить отвар. Добавить в него сахар (2 ст. ложки), влить сок и остудить. Наслаждаться теплым морсом!

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