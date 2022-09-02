Чем наши дальневосточные устрицы отличаются от французских?

У какой российской устрицы самая красивая раковина, какая устрица хрустит как огурец, а какую лучше есть с водкой?

Дикие устрицы с Дальнего Востока России отличаются большими размерами и не поддаются международной калибровке. Например, вес Хасанской устрицы может достигать 400 грамм, в то время как известные во всем мире и так любимые французской кухней устрицы Фин де Клер весят всего 60-80 грамм.

Они отличаются не только размером - дальневосточные устрицы менее насыщенные по вкусу, чем их атлантические собратья. Но и у них можно оценить разные оттенки вкуса - от соленого моря до сладкой ванили.

Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Еще в 1904 году известный русский писатель Антон Чехов делился в письме литератору Борису Лазаревскому воспоминаниями о посещении Дальнего Востока: «Во Владивостоке в мирное время, по крайней мере, живётся не скучно, по-европейски… Устрицы по всему побережью крупные, вкусные».

В самой России эти устрицы распробовали не так давно. В советское время местное население не воспринимало их как вкусный деликатес, а до столицы они просто не доезжали. Зато японцы их охотно покупали по очень низким ценам.

У русских же были в цене другие моллюски - крабы, трепанги, креветки, гребешки. Однако в наше время некоторых моллюсков и видов рыб стало меньше, поставки европейских устриц дороги, и интерес к отечественным устрицам вырос. К тому же удалось наладить логистику, благодаря чему сейчас их подают свежими или приготовленными не только в ресторанах Дальнего Востока, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

Дальневосточные устрицы поражают разнообразием раковин. Кроме красоты и необычного вкуса, дальневосточная устрица - кладезь микроэлементов, в том числе цинка. Устрицы советуют есть при анемии, так как 6-10 штук способны восполнить дневную потребность в железе. Они также богаты полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Ресторан Touch Ресторан Touch

Свежие устрицы хорошо сочетаются с лимонным соком, но их также можно дополнить сложными соусами и сопроводить вином или крепкими напитками.

Больше всего устриц на Дальнем Востоке добывают у берегов Сахалина, в Приморском и Хабаровском краях. Это дикие устрицы, которые растут в природе, поэтому их не калибруют по международной системе как выращенных, но в зависимости от места добычи устриц, различают несколько видов. Вот те, что мы рекомендуем попробовать.

5 видов Дальневосточных устриц

1. Хасанская устрица - самая красивая

Хасанские устрицы считаются самыми красивыми среди дальневосточных, но и труднодобываемыми. Моллюск любит обосновываться глубоко под водой у скальных оснований, там, где есть быстрые течения.

Их добывают водолазы в Амурском заливе и заливе Петра Великого, недалеко от Владивостока у поселка Хасан (отсюда и название). Они отличаются волнообразными раковинами, которые становятся такими из-за сильных морских течений.

Створки бывают от белоснежных до темно-оливковых оттенков. Само мясо - кремового цвета. Средний размер устриц 100-200 грамм, но некоторые экземпляры весят почти 400 грамм.

Как есть: устрица отличается ярким морским вкусом и напоминает огурец, она даже похоже похрустывает при еде. Ее рекомендуют употреблять в свежем виде, без термической обработки.

2. Императорская устрица - соленая

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Императорские устрицы добывают в северной части залива Петра Великого, поэтому иногда их называют устрицами залива Петра Великого. Другие названия этих устриц - Жемчужные или Русские.

Они отличаются слегка приплюснутой формой раковины без волн. Все из-за того, что обитают в мелководных заливах со слабым течением.

У них хрупкие и легкие раковины светло-бежевого цвета, их проще открывать чем многие другие. Средний вес - 150 грамм. На вкус более соленые, чем их собратья, с легким сладковатым оттенком.

Как есть: к императорским устрицам подойдет соус из белого сухого вина, лука-шалота, базилика и пармезана. Или их можно сочетать с цитрусовым ликером.

3. Устрица Ромаринка - самая сочная

Ресторан Lark Cafe Ресторан Lark Cafe

Устрица Ромаринка добывается водолазами в Амурском заливе. Это гибрид Императорской и Хасанской устриц. Верхняя створка у нее волнистая, а нижняя - плоская.

Весит 150-200 грамм, причем у нее лучшее сочетание по весу раковины и количеству мяса (около 15%). На вкус она похожа на Хасанскую устрицу. Гурманы также могут уловить в ее вкусе орехово-сливочные ноты и легкое морское послевкусие.

Как есть: эта сочная мясистая устрица в свежем виде хорошо сочетается с лимоном или соевым соусом. В качестве напитков подойдет белое вино или шампанское. Ее мясо также можно термически обрабатывать и использовать в качестве основного ингредиента в салатах и супах.

4. Соловьевская/Анивская устрица - идеально с водкой

Эти дикие устрицы добывают водолазным способом в экологически чистом месте недалеко от поселка Соловьевка на острове Сахалин в Анивском заливе Японского моря. Поэтому их и называют Соловьевскими, Анивскими или Сахалинскими. Из-за удлиненной формы они похожи на лодку зеленоватого оттенка, который появляется, поскольку устрицы обитают рядом с водорослями. Вес достигает 200-300 грамм. Японские туристы, приезжая на Сахалин, не упускают возможности купить этот вид устриц.

Как есть: устрицы соленые, поэтому к ним подходят крепкие напитки - например, водка.

5. Посьетская устрица - огромная

Посьетские устрицы относят к устрицам-гигантам. В среднем они весят 600 грамм при длине раковины 25 см, особенно крупные экземпляры достигают полутора кг. Они живут в юго-западной части Японского моря на подводных холмах, нижняя часть которых находится глубоко в иле. Внешний вид этой устрицы напоминает обычные камни, поэтому увидеть ее под водой могут только профессионалы.

Как есть: у Посьетской устрицы очень нежное мясо и сладковатый вкус. К ней подойдет светлое пиво или белое сухое вино.

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