10 самых необычных музыкальных инструментов народов России (ВИДЕО)

Как звучит «дерево с журавлиной шеей» и что представляет из себя волынка, но не шотладская, а кавказская?

У каждого народа своя особенная музыка. В России, кроме русских, проживает и множество других этносов. Хотите узнать, на чем они играют?

1. Якутский хомус

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Хомус - это разновидность варгана, инструмента, который в том или ином виде встречается у азиатских народов. Якутский хомус изначально использовался только шаманами, а уже потом перешел в статус нормальных музыкальных инструментов. Это вообще один из культурных символов Якутии. Отличает его глубокий «космический» звук, имитирующий различные природные звуковые эффекты. В Якутске, столице региона, есть единственный в мире музей хомуса, где собрано более 2 тысяч экспонатов. Кстати, музыканты считают, что игра на инструментах типа варгана избавляет от зубной боли благодаря особенному акустическому эффекту.

2. Ненецкая «гуделка» вывко

Музейное объединение НАО Музейное объединение НАО

Ненецкие дети называют эту дощечку с ниткой «гуделкой» или «жужжалкой». Иногда кажется, что это просто игрушка, но это настоящий музыкальный инструмент. Дощечка вертится как пропеллер и воспроизводит шум ветра.

3. Нарс-юх народов ханты и манси

Нефтеюганский музейный комплекс Нефтеюганский музейный комплекс

«Играющее дерево» - так переводится название этого инстумента с языка народа ханты. У манси, их соседей, он назвается санквылтап. Это инструмент из ели с тремя или пятью струнами. В древние времена на нем могли играть только мужчины, а сегодня на нем играют и женщины, и мужчины, причем учатся этому с малых лет. По звучанию инструмент напоминает русские гусли - такие же мелодичные напевы, под которые рассказывают какую-нибудь старую сказку.

4. Чукотский ярар

Бубны есть у многих народов мира, он используется и для музыкального сопровождения, и для ритуальных целей. Чукоткий бубен «ярар» есть во многих семьях, причем он бывает разным по размеру и тону звучания. В отличие от других бубнов, ярар представляет собой небольшой круг (40-50 см в диаметре) с нешироким ободом. Для изготовления обычно используется кожа моржа или оленя. Ярар обычно не имеет украшений вроде колокольчиков. Для игры на бубне используется деревянная палочка.

5. Черкесский пхачич

Национальный музей Республики Адыгея Национальный музей Республики Адыгея

У черкесских народов на Кавказе есть необычный музыкальный инструмент пхачич. Это что-то вроде трещотки. Пхачич делают из нескольких деревянных пластин небольших размеров и связывают между собой. Он нужен для создания ритма. А сегодня его можно услышать во многих народных ансамблях Кавказа. Кроме того, в Адыгее это еще и популярный сувенир для туристов.

6. Осетинский уадындз

Общественное достояние Общественное достояние

Старинная кавказская волынка, которая состоит из кожаного мешка и мелодической трубки. В трубке пять отверстий, которые позволяют извлекать звуки разной тональности. Сейчас этот инструмент практически забыт, как на нем играли в старину, описаний не сохранилось.

7. Чувашский шапар

А так выглядит чувашская разновидность волынки, которую в народе называют «пузырем».

Шапар - это главный музыкальный инструмент чувашей. Его конструкция имеет одну трубку для вдувания воздуха и две трубки с игровыми отверстиями. На нем раньше играли только мужчины.

8. Бурятский суур

Министерство культуры Республики Бурятия Министерство культуры Республики Бурятия

Аутентичный бурятский духовой инструмент суур (иногда встречается название «сур») имеет шесть отверстий и напоминает флейту. Это древнейший музыкальный инструмент, который используется до сих пор и в современной бурятской музыке. Звучание суура отдаленно напоминает охотничий свисток.

9. Карельский кантеле

TheYellowFellow (CC BY-SA 3.0) TheYellowFellow (CC BY-SA 3.0)

Кантеле - это древнейший инструмент финно-угорских народов, который встречается у карелов и вепсов в России, а также финнов в Финляндии. По смыслу он близок к гуслям, но у него меньше струн, от пяти до 16. Сегодня на кантеле исполняют как классическую, так и народную музыку.

10. Селькупская арфа тор-сапль-юх

Шереметевский дворец – Музей музыки Шереметевский дворец – Музей музыки

У народов ханты, манси и селькупов есть инструмент, который представляет собой угловую арфу. Название можно условно перевести как «дерево с журавлиной шеей».