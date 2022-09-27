Русская вязь: древнее славянское письмо снова набирает популярность в России

В 2019 году в Ярославле появился каллиграфический тоннель: художники Александр Абросимов и Евгений Фахрутдинов расписали арку жилого дома строчками из поэзии Иосифа Бродского, используя русскую вязь. Каллиграфический арт-объект, который стал самым большим в городе, показал, что самое русское письмо органично смотрится не только в убранстве православных храмов, но и в уличном искусстве.

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Среди достоинств вязи — простота исполнения, доступность для понимания (по сравнению с более сложными типами письма, например, скорописью), а также баланс информационной и оформительской функций.

Как вязь поможет освоить русский язык

На Руси вязь использовали как начальную форму обучения письму, чтению и счету (числа в то время обозначались буквами) и как первый этап постижения всех видов русского письма, рассказывает учредитель и художественный руководитель петербургской школы каллиграфии «От Аза до Ижицы» Петр Чобитько.

Иностранцам вязь тоже может помочь в изучении русской письменности. Среди учеников школы Чобитько были жители Канады, Германии, Польши, Кипра, Финляндии, Великобритании, Израиля, США, Латинской Америки и Австралии.

«Однажды к нам приехала группа арабов, которые захотели заниматься каллиграфией. Я тогда сказал им: "Извините но я не знаю арабского письма". Они говорят: "А нам и не надо, вы нас учите вашей вязи. Ваша вязь — это наше куфи (куфическое письмо – один из старейших видов арабского письма, созданный в конце VIII века и сыгравший большую роль в развитии всей арабской каллиграфии)". На Востоке чёткие геометрические формы знаков имеют структурную основу, похожую на нашу вязь, — рассказывает Петр Чобитько. — Кроме того, среди моих учеников было и много китайцев, которые изучали русскую каллиграфию. Они преуспевали именно в вязи, а потом уже осваивали устав и полуустав [другие шрифты]. По их словам, у русской каллиграфии много общего с китайской».

Автор работы Елена Клементьева. Архив Центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы»

По его мнению, вязь — это своеобразный пропуск в искусство каллиграфии в целом. Она легко доступна для восприятия, и поэтому так притягивает и детей, и взрослых.

«Когда человек начинает понимать вязь, он открывает для себя всю красоту русского языка», — говорит Петр Чобитько.

Истоки вязи

Орнаментальная вязь появилась в середине XI века в Византии, однако расцвета достигла в славянских государствах. Дело в том, что буквы греческого алфавита не позволяют в полной мере раскрыть потенциал ключевого элемента вязи — мачтовой лигатуры (соединения прямых элементов букв). Кириллица в этом отношении несказанно богаче, ведь она вобрала в себя целиком греческий алфавит и дополнила его «аутентичными» буквами для обозначения звуков, специфических для старославянского языка. Так что для каллиграфа кириллица и вязь — это «лес» мачт и 400-600 лигатур.

Колокольня Ивана Великого (Московский Кремль). Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

У южных славян первые точно датированные примеры использования вязи восходят к первой половине XIII в. Древнейший — это победная надпись царя Иоанна Асеня II на мраморной колонне в церкви Сорока Мучеников в Тырново (Болгария, 1230 г.).

Колонна Иоанна Асеня II. Svik (CC BY-SA 3.0) Svik (CC BY-SA 3.0)

В XIV в. южнославянская вязь стала богаче и интереснее византийской. Сначала это можно заметить в грамотах — в именах и титулах бол­гарских царей и сербских королей, позднее — во всех югославян­ских рукописях, отмечает русский палеограф Вячеслав Щепкин. Падение этих государств остановило развитие приемов письма, но в XV в. появилась румынская вязь, основанная на югославянской. Такой «транзит» письма, очевидно, происходил через монастыри Святой горы Афон.

Звенигородский колокол Саввино-Сторожевского монастыря. Общественное достояние Общественное достояние

На Руси вязь появилась в конце XIV в., а в XV в. получила широкое распространение в Новгороде, Пскове, Твери, Москве, а также в Троице-Сергиевой лавре, ставшей центром русской письменности. К концу XV века она стала наиболее употребляемым видом письма в России. Но затем в 1708—1711 годы Петр I провел реформу русской азбуки и внедрил гражданский шрифт, приближенный к западному облику.

«Апостол» — первая датированная печатная книга на Руси. Общественное достояние Общественное достояние

Так что с этого времени вязь сохранилась преимущественно среди старообрядцев, сопротивлявшихся государственным нововведениям.

Из храма в рекламу

Вплоть до конца ХIХ в. вязь использовалась для оформления церковных книг, икон, интерьеров храмов. Революцию в этом деле произвело творческое объединение «Мир искусства» (1898—1927), художники которого решили переоткрыть художественное значение старинной шрифтовой графики.

И. Я. Би­ли­бин. Пла­кат «Ис­то­ри­че­ская вы­став­ка пред­ме­тов ис­кус­ства в поль­зу ра­не­ных и го­лод­ных», 1904 (фраг­мент). Общественное достояние Общественное достояние

«[Русский художник и книжный иллюстратор] Иван Билибин стал применять вязь в оформлении книг, рекламы, афиш. Интересные декоративные эффекты на основе соединения вязи и элементов, свойственных стилю модерн, создает художник Михаил Врубель. Параллельно главный художник русских сказок Виктор Васнецов использует вязь в оформлении убранства соборов и даже росписи марок», — рассказывает Петр Чобитько.

Русский отрывной календарь на 1927 год, 1926г.-худ. И.Билибин. Общественное достояние Общественное достояние

Он отмечает, что на рубеже XIX-XX веков вязь окончательно вышла из церковного обихода на более широкий ландшафт, проникла в типографику, стала использоваться в оформлении книг и в декоративно-прикладном искусстве.

Марка добровольного сбора жертвам Первой мировой войны. Общественное достояние Общественное достояние

Петр Чобитько и его ученики содействовали возрождению каллиграфии в России в XXI веке. В 2008 году они приняли участие в организации в Петербурге первой международной выставки каллиграфии. На последующих выставках в Москве, Новгороде, Петербурге и Таллине особое место было отведено именно русскому письму и, в частности, вязи: так она заново обрела популярность. Декоративность, орнаментальность, особый ритм и строй вдохновили дизайнеров, и вязь стала появляться везде, от упаковки и ювелирных украшений до оформления интерьеров частных домов и общественных пространств.

@abrosimov_a_a @abrosimov_a_a

Вместе с тем уличные художники и граффитисты, которые уже исчерпали для себя западные темы, тоже начали использовать вязь в своих работах.

@dmitrnorte @dmitrnorte

Некоторые из них, например Покрас Лампас, пытаются соединить западную готику с русской вязью: оба типа письма предполагают использование широкой кисти. Так что сегодня вязь выступает своеобразным материалом для экспериментов в каллиграфии.

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