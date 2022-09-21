Почему флаги славянских государств похожи друг на друга?

Может показаться, что флаги Сербии, Хорватии, Словении, Болгарии, Чехии и Словакии созданы по образцу российского. Так ли это на самом деле?

Иностранцы порой путают флаги ряда стран Восточной и Юго-Восточной Европы с российским. Дело в том, что на полотнах этих стран используется одна и та же цветовая гамма — белый, синий и красный (в разном порядке).

Эти цвета нередко называют панславянскими. Они стали таким же объединяющим элементом славянских государств, как скандинавский крест — Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Дании.

Помимо разноцветных полос, обязательными элементами флагов Сербии, Хорватии, Словении и Словакии являются гербы этих государств.

Панславянский флаг, предложенный на Панславянской конвенции в Праге в 1848 г.

Панславянский съезд 1848 года, где были официально приняты эти цвета, считается важной вехой становления идеологии панславизма в Европе. Историки, в частности председатель Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов, полагают, что за основу для флагов своих освободительных движений народы-участники этого съезда решили взять русский бело-сине-красный флаг.

Однако в то время официально у России был другой флаг — черно-желто-белый, а бело-сине-красные триколоры (в том или ином порядке цветов) использовались среди славянских народов в качестве национальных и до эпохального съезда.

Российский флаг

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Специалисты считают годом рождения русского флага 1668-й (время правления царя Алексея Михайловича), когда первый русский военный корабль «Орел» получил прототип этого триколора. Бело-сине-красное полотно использовали и при Петре I: в 1693 году на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» был поднят «флаг царя Московского», украшенный золотым двуглавым орлом.

20 января 1705 года Петр I издал указ «О флагах на торговых речных судах», согласно которому такой триколор следовало использовать на торговых кораблях. Суда и поспособствовали тому, что эти цвета за рубежом стали ассоциироваться с Россией. В 1885 году император Александр III подтвердил, что бело-сине-красный — это флаг российских коммерческих судов.

Александр II и шах Наср-эд-Дин во время парада на Царицыном лугу. 1873, М. Зичи Общественное достояние Общественное достояние

Между тем в 1709 году на штандарте императора Петра I появляется черно-желто-белый флаг, который стали задействовать на торжественных государственных церемониях. Спустя полтора века, в 1858 году, он был утвержден официально, а бело-сине-красный продолжали использовать торговые суда. Официальный же статус привычный нам флаг обрел при Николае II, который в 1896 году отменил имперское черно-желто-белое полотно.

Флаг Сербии

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Появление бело-красно-синего флага связывают со временами Первого сербского восстания (1804-1813). А красно-сине-белое знамя официально ввел в использование вождь Второго сербского восстания (1815-1817) князь Милош Обренович.

В 1835 году Княжество Сербия, признанное Османской империей автономным, приняло Конституцию, в которой сербский флаг описывался уже как полотнище с красным, белым и синим цветами. Такой набор вызвал критику и спровоцировал сравнения с флагом Франции. Так что в том же 1835 году было решено вернуться к красно-сине-белому триколору.

Аналогичную последовательность цветов – по примеру Сербии – использовало и Княжество (впоследствии — Королевство) Черногория.

Многие сербы считают, что их флаг – это перевернутый российский, так как именно Россия внесла ключевой вклад в обретение сербским народом независимости.

К сине-бело-красному полотну вернулись при учреждении в 1918 году Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС, с 1929 года — Королевства Югославия). Оно действовало вплоть до 2006 года, то есть во времена Союзной Федеративной Республики Югославия, Союзной Республики Югославия и Государственного союза Сербии и Черногории.

Красно-сине-белый флаг тем не менее тоже использовался. С 1947 года он был символом Сербии в составе Югославии, а затем стал официальным символом современной страны.

Флаг Хорватии

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В Хорватии широко используемые в народе и ставшие традиционными цвета — красный, белый и светло-синий — получили официальный статус в 1848 году, когда военачальник Йосип Елачич был провозглашен баном – правителем Далмации, Хорватии и Славонии. Это произошло в ходе революции 1848-1849 гг. в Хорватии, во времена которой народный триколор и стал символом национальной идентичности. Позднее именно в таком порядке цвета перекочевали на флаг КСХС, а также представляли собой флаг хорватской территории в составе сменявших друг друга в ХХ веке государственных образований. Красно-бело-синий триколор и сегодня является символом Хорватии.

Флаг Словении

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В Словении триколор, почти полностью повторяющий российский (разве что синий цвет у словенцев светлее), появился еще во времена Герцогства Крайна — «пратерритории» современного государства в составе Священной Римской империи и впоследствии Австро-Венгрии.

Вместе с тем российский историк Георгий Вилинбахов отмечает, что словенский флаг в его нынешнем виде был принят в 1848 году на Панславянском съезде «и был скопирован с российского».

Флаги Чехии и Словакии

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В Словакии возникновение бело-сине-красного триколора относится к эпохе захлестнувших ряд европейских государств революций 1848-1849 гг.: тогда словаки выступили против венгерской короны. Он стал официальным символом 18 сентября 1848 года и использовался на территории Словакии, входившей в ХХ веке в состав различных государственных образований.

Считается, что синий цвет (чуть бледнее, нежели у флага РФ) был заимствован с российского и хорватского флагов (русские считались покровителями славян, хорваты — братским народом, «соседом по Венгрии»).

У чехов с XII века гербовыми цветами были белый и красный. В 1918 году, с образованием Чехословакии, слева к ним был добавлен синий треугольник, олицетворяющий Словакию. После разделения государства в 1993 году этот триколор унаследовала Чехия, а Словакия вернулась к флагу образца 1848 года.

Флаг Болгарии

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Цвета болгарского флага выбиваются из панславянской палитры: здесь место синего исторически занимает зеленый. Тем не менее в истории Болгарии был эпизод, когда на ее территории использовалось полотно красного, белого и голубого цветов. Во время русско-турецкой войны (1877-1878) русские монахини Иверского монастыря подарили болгарскому ополчению Самарское знамя с нашитым в середине крестом с образом Иверской Божией Матери.

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Флаг стал национальной святыней и одним из символов болгарской армии; он стал единственным в истории страны знаменем, удостоенным первого болгарского ордена «За храбрость». Ополченцы брали его с собой в бои за Стара-Загору, Нова-Загору, Шипку и Шейново. С 1946 года оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. К слову, современные флаги Самары и Самарской области повторяют то самое Самарское знамя.

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