Россия - это Европа или Азия? Русские расходятся во мнении

Большинство населения России проживает в ее европейской части, при этом географически бОльшая часть страны находится в Азии. К какой же части света принадлежит Россия ментально?

В X веке Россия сделала свой главный выбор цивилизационной принадлежности, приняв христианство и став таким образом восточным краем христианского мира. Однако ее близость к Азии, вкрапления мусульманских народов и 300 лет власти татаро-монгольской Золотой Орды (с 1242 года до конца XV века) наложили существенный «азиатский отпечаток» на менталитет русского народа.

Пограничное положение «русского мира» сделало его полем постоянного коллебания между Востоком и Западом.

Значительный поворот в сторону западной культуры в России произошел при Петре I (1672-1725). Первый российский император считал, что России для выживания необходимо провести модернизацию всего хозяйственного и социального уклада, используя опыт европейских соседей. В качестве побочного эффекта этой жесткой модернизации российского общества появилась новая столица в европейском стиле, подданные в европейских платьях и без бород, а также много других культурных артефактов, вызвавших неоднозначное отношение россиян.

С тех пор среди российских мыслителей не прекращаются споры о том, был ли этот поворот благом или большой ошибкой, а также принадлежит ли Россия к европейской цивилизации, к азиатской или же вообще является особым цивилизационным образованием.

Василий Татищев (1686-1750) - Россия принадлежит Европе

Этот русский историк XVIII века и автор первой «Истории Российской» стал одним из первых, кто обосновал, почему условная граница между Европой и Азией должна проходить по Уральским горам. До этого высказывались идеи, что водоразделом должна быть река Енисей или же река Обь. (А античные историки и вовсе предлагали такую границу провести по Дону и Черному морю к Константинополю). Однако Татищев приводил различные естественнонаучные доводы - после Урала, например, даже реки отличаются характером течения (и другими видами рыб), и многих деревьев, что растут в Европе, нет за Уральскими горами.

Для Татищева Россия была несомненно страной европейской, «так же как королевство Польское, Пруссия и Финляндия». Описывая историю Древней Руси - до освоения Казанского ханства и Сибири - Татищев приходит к выводу, что Россия «по натуральным обстоятельствам» принадлежит «не иначе, как к Европе».

Николай Карамзин (1766-1826) - Россия почти догнала Европу

Этого историка конца XVIII - начала XIX века называют создателем концепции «русского европейца». Карамзин видит в повороте Петра к Европе несомненное благо для страны, ведь Россия смогла с успехом воспользоваться достижениями европейского разума - прежде всего наук, искусств, военного дела и государственного устройства.

«Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкие иеремиады об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше!» - пишет Карамзин, путешествуя по Европе.

Федор Достоевский (1821-1881) - ошибка думать, что мы только европейцы

После долгих лет, когда общественное внимание было обращено лишь к Европе, Достоевский предлагает «оздоровить» взгляд России на Азию. «Вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России всё еще как будто существуют в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться», - сетует писатель.

«Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века». Стыд этот Достоевский называет ошибочным, как и ошибочно то, что русские воспринимают себя исключительно европейцами, а не азиатами, «каковыми мы никогда не переставали пребывать». Раздражает Достоевского и что Россия «напрашивалась» в дела Европы и чего только не делала, чтобы Европа признала нас за своих, «а не за татар».

Достоевский приходит к выводу, что возможно, именно в Азии нужно искать исход и светлое будущее для России: «Азия, азиатская наша Россия, — ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело — вот что необходимо!»

Василий Ключевский (1841-1911) - Россия - мост между Европой и Азией

Сложное географическое положение России определило ее историческую и культурную судьбу, считал профессор и историк XIX века Ключевский. Россия всегда испытывала на себе иностранное влияние - но всегда оно перерабатывалось, переосмысливалось на русской почве. Сначала это была Византия и христианство, которое она принесла на Русь, а позже это была Западная Европа и ее науки, а также общее политическое поле, к которому Россия только после Петра наконец стала причастна. Именно в XIX веке, как считает Ключевский, Россия задалась вопросом о принадлежности к Европе - забывая о восточном направлении. И совсем утвердилась идея о европейскости России, когда на троне долгие десятилетия находилась немка - Екатерина II.

«Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Она переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала её с Европой; но природа положила на неё особенности и влияния, которые всегда влекли её к Азии или в неё влекли Азию», - писал Ключевский в «Курсе русской истории».

Лев Гумилев (1912-1992) - русские евразийцы перегонят Европу

Крупный историк и этнограф Лев Гумилев (сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева) известен тем, что ввел понятие суперэтноса - образования, возникшего из мозаики этносов одного региона. Такими суперэтносами были западноевропейский христианский мир, мусульманский мир. В ходе своего исторического развития суперэтносом стал и русский народ, который вплоть до XVIII века включал в себя другие этносы по мере освоения Сибири и Средней Азии. Русский этнос гораздо моложе западноевропейского и потому находится еще на стадии развития чуть ниже - но по Гумилеву, скоро испытает подъем.

Гумилев был приверженцем «евразийства», то есть считал, что западно-европейская культура находится в кризисе и как раз Восток занять ее главенствующее положение. Русский суперэтнос, объединяющий европейцев-славян и неславянские народы Азии - должен стать одним из флагманом культуры евразийства.

Лев Гумилев долгие годы изучал тюрко-монгольскую Азию и был очарован ее культурой. «Конечно, нас не может не огорчать весьма распространенное мнение, будто все государственные формы, общественные институты, этнические нормы и даже манеры изложения, не похожие на европейские, – просто отсталые, несовершенные и неполноценные», - писал Гумилев в своей книге «Этногенез и биосфера Земли». «Банальный европоцентризм достаточен для обывательского восприятия, но не годен для научного осмысления разнообразия наблюдаемых явлений. Ведь с точки зрения китайца или араба, неполноценными кажутся западные европейцы».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен