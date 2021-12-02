Правда ли, что центр Азии находится в России?

Второй претендент на центр Азии - Китай. Сейчас расскажем, у кого больше прав на центральную точку континента.

За звание географического центра Азии, самой большой части света, всерьез борются только два места - и этот спор не удается решить несколько десятков лет. Так что если вы всерьез решите посетить сердце азиатского региона, придется выбирать. Ну или ехать каждое из них, чтобы точно не ошибиться.

Так где же центр Азии?

Один из них находится в России, в столице Республики Тыва городе Кызыле. Место отмечено высоким обелиском с говорящим названием «Центр Азия» на набережной Енисея имени Кужугета Шойгу, крупного тувинского чиновника и отца нынешнего министра обороны РФ.

Обелиск "Центр Азии", работы архитектора Даши Намдакова Александр Астафьев/Sputnik Александр Астафьев/Sputnik

Китайский «Географический центр континента Азия» находится примерно на 700 км южнее, в городе Юнгфен.

"Географический центр Азии" в Китае Legion Media Legion Media

Почему так вышло? Дело в разных методиках подсчета (и немножко в политике).

Как определяли центр Азии?

Географическим центром принято называть точку, равноудаленную от границ территории. Азия - не континент и не материк, поэтому ее границы считаются, исходя из территорий стран, включенных в регион. Отдельный дискуссионный вопрос - считать ли удалённые острова как крайние точки Азии или нет.

Впервые информация о том, что центр Азии находится в Кызыле, появилась в начале 20-ого века в записках инженера-гидролога Всеволода Родичева. В 1910 году он опубликовал «Очерк Урянхайского края (Монгольского бассейна реки Енисей)», где рассказал, как в 1890-х года в китайскую провинцию Урянхай (территория современной Тувы) приехал английский путешественник. Центр Азии и был его целью - эксцентричный англичанин якобы ездил по миру с единственной целью «отметиться» в центрах частей света. Азия была четвертой в его списке, до этого он уже побывал в центрах Европы, Африки и Австралии.

Обелиск "Центр Азии", установленный в городе Кызыле, 1964. Василий Шапошников /Sputnik Василий Шапошников /Sputnik

Имя англичанина не известно, хотя его и упоминают сразу несколько источников. По его расчетам, сердце Азии находилось в верховье Енисея, на берегу реки, причем прямо в саду усадьбы Георгия Сафьянова, владельца местной фактории. По легенде, англичанин попросил разрешения поставить там памятный столб, прямо «среди морковной ботвы», - и ему дали добро.

Впрочем, современные исследователи скептически относятся к этой истории (все-таки странно, что имя англичанина не упоминается ни в одном источнике). Существует версия, что столб в саду поставил сам Сафьянов, у которого был в этом свой интерес.

Виды Кызыла Zamunu45 (CC BY-SA 4.0) Zamunu45 (CC BY-SA 4.0)

Георгий Сафьянов был членом Императорского русского географического общества. Прибывая в китайскую провинцию Урянхай, практически все российские путешественники того времени останавливались именно у него. А тут еще центр Азии — чем не «магнит для туристов»?

Так или иначе, этот знак простоял там несколько десятилетий, и все это время о его подлинности никто не задумывался. Но в 1964 году советская власть решила припомнить этот факт в связи с 20-летием вхождения Тувы в состав Советского Союза (после выхода из состава Китая и до 1944 года республика была независимым государством под протекторатом России). К этому событию возвели обелиск «Центр Азии» скульптора Василия Демина.

Конечно, стоял он уже не в саду - бетонный монумент был высоким и величественным, его перенесли немного восточнее, на городскую набережную. Предварительно провели расчеты, действительно ли центр находится хотя бы на территории Тувы, и ответ был утвердительным. Считать это место точным географическим пунктом нет оснований, а вот символом - справедливо.

Китайская версия - и русский ответ

А вот второй «центр Азии» возник намного позже, в 1992 году. Сразу после распада СССР китайские эксперты решили оспорить текущее расположение центра и, проведя свои расчеты, решили, что центр Азии находится на территории Юнгфена. Расчеты китайцев учитывали географические центры 49 стран, включая островные, такие, как Кипр и Япония. Кроме того, Палестина и Сикким, исходя из политических мотивов КНР, были посчитаны как отдельные государства.

Вид на Енисей и город Кызыл в Республике Тыва. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Ради китайского центра пришлось сдвинуть стоявшую там деревню (и назвать ее «Сердце Азии»), а центр обозначить 18-метровой памятной стелой в виде буквы «А» (от слова Asia).

Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

России ответила лишь в 2014 году: стелу 1964 года в Кызыле заменили на новый, еще более торжественный и изящный обелиск в духе ранней буддийской культуры. На этот раз его воздвигли уже в честь 100-летия единения Тувы и России (отсчитывая с 1914 года, когда Тува вошла под императорский протекторат). Разработан его в скифских мотивах бурятский скульптор Даши Намдаков.