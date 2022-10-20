Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?

В космосе побывало всего 6 россиянок за более чем полвека. Правда ли, что русские женщины не хотят летать в космос?

«Наши исследования за прошедшие полвека, уже даже больше, показывают, что принципиальных отличий между мужчинами и женщинами [в космосе] в этом смысле нет», - говорил еще в 2014 году научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. И такой позиции придерживаются почти все страны с собственной космической программой.

Однако до паритета мужчин и женщин в космических полетах все еще далеко: на женщин во всем мире приходится всего 11% среди участников в орбитальных полетах. Подавляющее большинство среди них - женщина из США, их было 53. От России же в космос слетало всего шесть женщин за всю 61-летнюю историю пилотируемой космонавтики. Это мало. Особенно, если учесть, что до сих пор в активном отряде космонавтов России числится одна единственная женщина, Анна Кикина, которая была туда зачислена еще в 2012 году. Так почему сложилась такая ситуация?

Кого выбирали

Советский Союз был первой страной, отправившей в космос женщину. Ей стала 25-летняя Валентина Терешкова. В 1963 году она обогнула Землю 48 раз.

Летчик-космонавт Валентина Терешкова перед стартом

Отбирали первый женский отряд космонавтов не только по психофизическим качествам (Терешкова в этом плане уступала другим кандидатам на полет в космос и была «худшей из лучших»). Большую роль тогда сыграло ее происхождение, биография, партийность и умение публичных выступлений (о том, как ее выбирали, мы подробно рассказывали тут). Поэтому запуск женщины в космос, в начальный период, был, прежде всего, политической задачей.

Дальнейшее 19-летнее затишье это подтвердило. Валентина Терешкова стала первой и установила мировой рекорд, который до сих пор никто не побил - совершила одиночный полет (в последующем, женщин уже отправляли только в совместные полеты). Тем не менее, ее ошибки и плохое самочувствие во время полета стали поводом приостановить женские запуски.

Следующий в космос отправилась Светлана Савицкая, это был уже 1982 год. По образованию летчица-инструктор, она еще до полета на орбиту установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах. В космос она летала дважды, и во время своего второго полета в июле 1984-го стала первой женщиной в мире, которая вышла в открытый космос.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая в открытом космосе. Sputnik Sputnik

На этом рекорды советских космонавтов-женщин не закончились. Следующая, инженер Елена Кондакова, в 1990-х участвовала в двух космических миссиях, одна из которых длилась пять месяцев. После ни одна женщина долгое время не была на орбите такой продолжительный срок.

Елена Кондакова Sputnik Sputnik

Спустя 17 лет, в 2014-м, на борт МКС ступила инженер Елена Серова, она была четвертой.

Члены дублирующего экипажа МКС-39/40 - астронавт НАСА Барри Уилмор, космонавты Александр Самокутяев (слева направо) и Елена Серова Роман Соколов/Sputnik Роман Соколов/Sputnik

Пятой женщиной стала 37-летняя актриса Юлия Пересильд, чья копна светлых волос в невесомости стала интернет-мемом. Пересильд пока что единственная, кто никак не была связана с космосом до самого полета. Когда-то ради карьеры ей приходилось ночевать на вокзале, а сейчас она полетела на МКС, где снялась в первом в мире полнометражном художественном фильме в космосе, опередив в этом Тома Круза.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко Sputnik Sputnik

5 октября 2022 года на МКС в составе экипажа Crew Dragon Илона Маска отправилась шестая (и последняя на данный момент) россиянка - Анна Кикина. Она стала первой и единственной женщиной, которая полетела в космос в рамках нового соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах. На орбите она проведет полгода вместе с тремя другими астронавтами.

Анна Кикина Андрей Шелепин / ЦПК имени Гагарина / TASS Андрей Шелепин / ЦПК имени Гагарина / TASS

Готовили больше, чем запускали

Изначально, еще на заре пилотируемых полетов и Советы, и НАСА опасались проблем, которые могут возникнуть из-за женской физиологии. Например, врачи всерьез предполагали, что во время менструации в невесомости кровь может пойти не обычным путем - наружу, а внутрь - через фаллопиевы трубы в брюшную полость.

Второй момент, который всех волновал - это влияние на репродуктивную функцию женщин. Однако уже после первого запуска стало ясно, что на потомство это никак не влияет - Терешкова родила здоровую дочь через год после полета в космос. Как, впоследствии, и Савицкая. Опасения с менструацией тоже не подтвердились. Все это уже тогда вселяло в ученых уверенность, что женщины от мужчин в космосе ничем не отличаются.

Первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Академик Анатолий Григорьев говорит, что хотя в Советском Союзе женщин в космос летало мало, готовили к полетам существенно больше. У тогдашнего генерального конструктора НПО «Энергия» Валентина Глушко был замысел по развитию женской космонавтики - он хотел запустить полностью женский экипаж. Для этого в конце 1970-х целый отряд космонавтов-женщин проходил медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем. Допуск к спецподготовке получили около десяти женщин. Отобрали в итоге четыре. Все они были врачами: гастроэнтеролог, врач интенсивной терапии, эндокринолог и специалист в области гормональной регуляции. Запуск женского экипажа планировали на середину 1980-х. Командиром должна была стать Светлана Савицкая.

Светлана Савицкая на тренировке в невесомости. Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

«Но девушкам не повезло. Случилась неприятность на орбитальной станции - заболел Владимир Васютин. И женский полет был как-то свернут, в течение трех-четырех последующих лет эта программа вообще была закрыта. А в начале 1990-х годов это желание и вовсе прошло», - говорит Анатолий Григорьев.

Напряженная кадровая ситуация

Тем не менее, даже в 2019 году отсутствие женщин в космосе некоторые космонавты объясняют физиологией. Хотя теперь подобные заявления вызывают только скандал, как было с высказыванием космонавта Сергея Рязанского в эфире программы «Просто о сложном». Тогда он заявил: «У мальчиков примитивная физиология, у нас стабильный уровень гормонов. Никто не собирается приспосабливать запуск ракеты, выход в открытый космос или чрезвычайную ситуацию к женскому циклу». Его осудили коллеги, обратив внимание на то, что это никак не мешает НАСА делать многочисленные запуски астронавтов-женщин. На это Рязанский предложил другое объяснение: российские женщины не хотят летать в космос из-за ориентированности на семью.

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном городке Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

«Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети», - высказался Рязанский.

«С физиологической точки зрения для полетов женщин в космос препятствий нет, - повторяет космический врач и инициатор проекта “Марс-500” (эксперимент по имитации полета на Марс) Марк Белаковский. - Считаю, что есть два момента, которые мешают появлению россиянок в составе экипажа Международной космической станции: национальный менталитет и субъективная оценка».

Члены экипажа "Союз ТМА-14М" на вестибулярной тренировке на космодроме "Байконур" Роман Соколов/Sputnik Роман Соколов/Sputnik

Что касается национального менталитета, то речь идет скорее о сложившемся мнении, что космонавтика - для мужчин. Как поясняет космонавт Елена Серова, еще с советских времен сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. «Пошло это со времен [Великой Отечественной] войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин. Это предрассудки, которые, к сожалению, у нас укоренились», - считает она.

Кроме того, по мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, есть и еще одно обстоятельство, по которому женщинам сложнее стать космонавтами и полететь в космос. «В российской космонавтике нет разделения стандартов на мужские и женские. Все спортивные соревнования, вплоть до Олимпиады, подразумевают такое разделение, но не в этом случае. Даже если женщина здорова, образована, ей будет сложнее соответствовать нормам, которые выставляются по мужским нормативам. У НАСА нормы для мужчин и женщин тоже одинаковые (по крайней мере, часть из них), но они выставлены по женскому уровню».

Участницы эксперимента по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015" Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Причина тому – консерватизм российской космонавтики, считают эксперты. Поэтому какие бы заявления не делал глава Роскосмоса, по факту на более низовых уровнях «все хотят работать как они привыкли работать – с мужчинами».

Такая позиция привела лишь к одному - к «напряженной кадровой ситуации», по выражению самой приемной комиссии Роскосмоса. Эту ситуацию пытаются менять. Например, эксперимент «Луна-2015» по имитации пилотируемого полета на Луну, включал экипаж из шести женщин - они провели восемь дней в замкнутом пространстве. «Мы специально собрали такой экипаж, чтобы привлечь внимание к важности полетов женщин в космос. Участницы эксперимента прекрасно отработали, хорошо себя показали. Впоследствии некоторые из них приняли участие в эксперименте SIRIUS-17 [Scientific International Research In Unique Terrestrial Station], другие теперь помогают в проведении исследования по четырехмесячной изоляции», - говорил Марк Белаковский.

В 2019 году госкорпорация «Роскосмос» объявила о новом наборе в отряд космонавтов и открыто призвала к «более активному» участию женщин. «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те же жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», - сказал тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Однако и после этого с девушками не сложилось. Из 2,2 тысяч претендентов до очного этапа отбора добрались 64, девять из которых - женщины. Ни одна из них не смогла пройти физические испытания.