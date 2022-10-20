Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?

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Екатерина Синельщикова

Яков Халип/Sputnik
В космосе побывало всего 6 россиянок за более чем полвека. Правда ли, что русские женщины не хотят летать в космос?

«Наши исследования за прошедшие полвека, уже даже больше, показывают, что принципиальных отличий между мужчинами и женщинами [в космосе] в этом смысле нет», - говорил еще в 2014 году научный руководитель Института медико-биологических проблем Анатолий Григорьев. И такой позиции придерживаются почти все страны с собственной космической программой.

Однако до паритета мужчин и женщин в космических полетах все еще далеко: на женщин во всем мире приходится всего 11% среди участников в орбитальных полетах. Подавляющее большинство среди них - женщина из США, их было 53. От России же в космос слетало всего шесть женщин за всю 61-летнюю историю пилотируемой космонавтики. Это мало. Особенно, если учесть, что до сих пор в активном отряде космонавтов России числится одна единственная женщина, Анна Кикина, которая была туда зачислена еще в 2012 году. Так почему сложилась такая ситуация? 

Кого выбирали

Советский Союз был первой страной, отправившей в космос женщину. Ей стала 25-летняя Валентина Терешкова. В 1963 году она обогнула Землю 48 раз.

Летчик-космонавт Валентина Терешкова перед стартом

Летчик-космонавт Валентина Терешкова перед стартом

Отбирали первый женский отряд космонавтов не только по психофизическим качествам (Терешкова в этом плане уступала другим кандидатам на полет в космос и была «худшей из лучших»). Большую роль тогда сыграло ее происхождение, биография, партийность и умение публичных выступлений (о том, как ее выбирали, мы подробно рассказывали тут). Поэтому запуск женщины в космос, в начальный период, был, прежде всего, политической задачей.

Дальнейшее 19-летнее затишье это подтвердило. Валентина Терешкова стала первой и установила мировой рекорд, который до сих пор никто не побил - совершила одиночный полет (в последующем, женщин уже отправляли только в совместные полеты). Тем не менее, ее ошибки и плохое самочувствие во время полета стали поводом приостановить женские запуски. 

Следующий в космос отправилась Светлана Савицкая, это был уже 1982 год. По образованию летчица-инструктор, она еще до полета на орбиту установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах. В космос она летала дважды, и во время своего второго полета в июле 1984-го стала первой женщиной в мире, которая вышла в открытый космос.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая в открытом космосе.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая в открытом космосе.

Sputnik

На этом рекорды советских космонавтов-женщин не закончились. Следующая, инженер Елена Кондакова, в 1990-х участвовала в двух космических миссиях, одна из которых длилась пять месяцев. После ни одна женщина долгое время не была на орбите такой продолжительный срок.

Елена Кондакова

Елена Кондакова

Sputnik

Спустя 17 лет, в 2014-м, на борт МКС ступила инженер Елена Серова, она была четвертой.

Члены дублирующего экипажа МКС-39/40 - астронавт НАСА Барри Уилмор, космонавты Александр Самокутяев (слева направо) и Елена Серова

Члены дублирующего экипажа МКС-39/40 - астронавт НАСА Барри Уилмор, космонавты Александр Самокутяев (слева направо) и Елена Серова

Роман Соколов/Sputnik

Пятой женщиной стала 37-летняя актриса Юлия Пересильд, чья копна светлых волос в невесомости стала интернет-мемом. Пересильд пока что единственная, кто никак не была связана с космосом до самого полета. Когда-то ради карьеры ей приходилось ночевать на вокзале, а сейчас она полетела на МКС, где снялась в первом в мире полнометражном художественном фильме в космосе, опередив в этом Тома Круза. 

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

Sputnik

5 октября 2022 года на МКС в составе экипажа Crew Dragon Илона Маска отправилась шестая (и последняя на данный момент) россиянка - Анна Кикина. Она стала первой и единственной женщиной, которая полетела в космос в рамках нового соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах. На орбите она проведет полгода вместе с тремя другими астронавтами.

Анна Кикина

Анна Кикина

Андрей Шелепин / ЦПК имени Гагарина / TASS

Готовили больше, чем запускали

Изначально, еще на заре пилотируемых полетов и Советы, и НАСА опасались проблем, которые могут возникнуть из-за женской физиологии. Например, врачи всерьез предполагали, что во время менструации в невесомости кровь может пойти не обычным путем - наружу, а внутрь - через фаллопиевы трубы в брюшную полость. 

Второй момент, который всех волновал - это влияние на репродуктивную функцию женщин. Однако уже после первого запуска стало ясно, что на потомство это никак не влияет - Терешкова родила здоровую дочь через год после полета в космос. Как, впоследствии, и Савицкая. Опасения с менструацией тоже не подтвердились. Все это уже тогда вселяло в ученых уверенность, что женщины от мужчин в космосе ничем не отличаются.

Первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

Первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

Александр Моклецов/Sputnik

Академик Анатолий Григорьев говорит, что хотя в Советском Союзе женщин в космос летало мало, готовили к полетам существенно больше. У тогдашнего генерального конструктора НПО «Энергия» Валентина Глушко был замысел по развитию женской космонавтики - он хотел запустить полностью женский экипаж. Для этого в конце 1970-х целый отряд космонавтов-женщин проходил медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем. Допуск к спецподготовке получили около десяти женщин. Отобрали в итоге четыре. Все они были врачами: гастроэнтеролог, врач интенсивной терапии, эндокринолог и специалист в области гормональной регуляции. Запуск женского экипажа планировали на середину 1980-х. Командиром должна была стать Светлана Савицкая.

Светлана Савицкая на тренировке в невесомости.

Светлана Савицкая на тренировке в невесомости.

Александр Моклецов/Sputnik

«Но девушкам не повезло. Случилась неприятность на орбитальной станции - заболел Владимир Васютин. И женский полет был как-то свернут, в течение трех-четырех последующих лет эта программа вообще была закрыта. А в начале 1990-х годов это желание и вовсе прошло», - говорит Анатолий Григорьев.

Напряженная кадровая ситуация 

Тем не менее, даже в 2019 году отсутствие женщин в космосе некоторые космонавты объясняют физиологией. Хотя теперь подобные заявления вызывают только скандал, как было с высказыванием космонавта Сергея Рязанского в эфире программы «Просто о сложном». Тогда он заявил: «У мальчиков примитивная физиология, у нас стабильный уровень гормонов. Никто не собирается приспосабливать запуск ракеты, выход в открытый космос или чрезвычайную ситуацию к женскому циклу». Его осудили коллеги, обратив внимание на то, что это никак не мешает НАСА делать многочисленные запуски астронавтов-женщин. На это Рязанский предложил другое объяснение: российские женщины не хотят летать в космос из-за ориентированности на семью. 

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном городке

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном городке

Руслан Кривобок/Sputnik

«Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети», - высказался Рязанский.

«С физиологической точки зрения для полетов женщин в космос препятствий нет, - повторяет космический врач и инициатор проекта “Марс-500” (эксперимент по имитации полета на Марс) Марк Белаковский. - Считаю, что есть два момента, которые мешают появлению россиянок в составе экипажа Международной космической станции: национальный менталитет и субъективная оценка».

Члены экипажа

Члены экипажа "Союз ТМА-14М" на вестибулярной тренировке на космодроме "Байконур"

Роман Соколов/Sputnik

Что касается национального менталитета, то речь идет скорее о сложившемся мнении, что космонавтика - для мужчин. Как поясняет космонавт Елена Серова, еще с советских времен сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. «Пошло это со времен [Великой Отечественной] войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин. Это предрассудки, которые, к сожалению, у нас укоренились», - считает она.

Кроме того, по мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, есть и еще одно обстоятельство, по которому женщинам сложнее стать космонавтами и полететь в космос. «В российской космонавтике нет разделения стандартов на мужские и женские. Все спортивные соревнования, вплоть до Олимпиады, подразумевают такое разделение, но не в этом случае. Даже если женщина здорова, образована, ей будет сложнее соответствовать нормам, которые выставляются по мужским нормативам. У НАСА нормы для мужчин и женщин тоже одинаковые (по крайней мере, часть из них), но они выставлены по женскому уровню».

Участницы эксперимента по имитации облета Луны женским экипажем

Участницы эксперимента по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015"

Кирилл Каллиников/Sputnik

Причина тому – консерватизм российской космонавтики, считают эксперты. Поэтому какие бы заявления не делал глава Роскосмоса, по факту на более низовых уровнях «все хотят работать как они привыкли работать – с мужчинами».

Такая позиция привела лишь к одному - к «напряженной кадровой ситуации», по выражению самой приемной комиссии Роскосмоса. Эту ситуацию пытаются менять. Например, эксперимент «Луна-2015» по имитации пилотируемого полета на Луну, включал экипаж из шести женщин - они провели восемь дней в замкнутом пространстве. «Мы специально собрали такой экипаж, чтобы привлечь внимание к важности полетов женщин в космос. Участницы эксперимента прекрасно отработали, хорошо себя показали. Впоследствии некоторые из них приняли участие в эксперименте SIRIUS-17 [Scientific International Research In Unique Terrestrial Station], другие теперь помогают в проведении исследования по четырехмесячной изоляции», - говорил Марк Белаковский.

В 2019 году госкорпорация «Роскосмос» объявила о новом наборе в отряд космонавтов и открыто призвала к «более активному» участию женщин. «Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те же жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», - сказал тогдашний гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Однако и после этого с девушками не сложилось. Из 2,2 тысяч претендентов до очного этапа отбора добрались 64, девять из которых - женщины. Ни одна из них не смогла пройти физические испытания.

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