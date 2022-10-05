Анна Кикина - ЕДИНСТВЕННАЯ женщина в отряде космонавтов России (ФОТО)

Между первым занятием по общекосмической подготовке и ее первым полетом в космос прошло 10 лет. Анна Кикина прибудет на МКС на корабле Crew Dragon Илона Маска и проведет там полгода.

Прошло долгих восемь лет с тех пор, как в космос от России летала женщина-космонавт (если не считать актрису Юлию Пересильд). 38-летняя Анна Кикина оборвала эту затянувшуюся паузу. 5 октября она должна отправиться на МКС в составе экипажа Crew Dragon Илона Маска вместе с еще тремя астронавтами – Николь Мэнн, Джош Кассада и Коити Ваката.

В июле этого года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. Его суть в том, что трое российских космонавтов совершат полеты на кораблях Crew Dragon, а трое американских астронавтов – на «Союзах». Кикина – первая и единственная женщина в этих обменах со стороны России.

Пресс-конференция космонавтов Кикиной и Кононенко в ЦПК Андрей Шелепин / ЦПК имени Гагарина / TASS Андрей Шелепин / ЦПК имени Гагарина / TASS

Ее история уникальна, потому что десять лет назад Кикина не имела никакого отношения к космической отрасли. Идея полететь в космос появилась у нее только после того, как российская космическая корпорация в 2012 году решила устроить эксперимент и впервые в истории найти космонавтов среди обычных российских граждан (до этого в отряд могли попасть только военные летчики или сотрудники ракетно-космической отрасли). В то время Кикина под псевдонимом Анна Радуга работала ведущей и программным директором «Радио-Сибирь Алтай». О наборе ей рассказала коллега.

Испытания робота Skybot F-850 с участием космонавта Кикиной ЦПК /Роскосмос / TASS ЦПК /Роскосмос / TASS

«Сначала мы пошутили, что скоро полетим. Но потом я посетила сайт центра подготовки космонавтов и узнала, что это правда. В тот момент я уже поймала себя на мысли, что хочу быть космонавтом», – рассказывала Анна в эфире телепередачи «Вечерний Ургант».

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

Среди требований к кандидатам были высшее техническое образование, опыт работы по специальности не менее трех лет, хорошее здоровье и физическая подготовка. Кикина поняла, что проходит по всем пунктам.

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

Анна родилась в Новосибирске и в школе обучалась в профильном классе по специальности спасатель – это постоянные физические нагрузки, олимпиады и соревнования. После выпуска она закончила курсы при МЧС и в 2005 году получила удостоверение спасателя и инструктора по оказанию первой помощи.

Еще через год Кикина получила специальность инженера-гидротехника в Новосибирской государственной академии водного транспорта, а в 2008-м – квалификацию экономиста-менеджера.

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

В ее арсенале был опыт работы в качестве гида-проводника по Алтайскому краю, инструктора по плаванию и инструктора парашютно-десантной подготовки. Девушка занималась подготовкой кадетов-спасателей.

Анна также мастер спорта по многоборью и рафтингу.

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

Ей было 27 лет, когда она решила пройти отбор в космонавты и срочно собрала документы. «Я была настроена на то, чтобы максимально хорошо пройти отбор, показать себя, чтобы потом не жалеть, что я этого не сделала. [О том, что я прохожу набор в космонавты] знал только мой муж», – поделилась Анна в интервью «Роскосмос ТВ».

«Уровень физической подготовки у меня был достаточным для того, чтобы пройти конкурс с превышением балла. Хотя оценивалось все по мужским нормативам. Единственная особенность – женщинам можно было не подтягиваться, а отжиматься: три отжимания засчитывались как одно подтягивание», – рассказывала она.

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

Девушки составляли четверть от общего числа претендентов, и многие из них отсеились именно на этапе медицинского отбора. «Там очень серьезные требования, организм просматривается досконально», – добавляет Кикина. В итоге из 304 претендентов (женщин среди них было 43) выбрали восемь, отбор среди женщин прошла только Кикина.

Анна стала шестой женщиной в истории советско-российской космонавтики, которая полетела в космос. До нее там побывали Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая в 1982-м, Елена Кондакова летала дважды в 1990-х, Елена Серова в 2014-м и актриса Юлия Пересильд в 2021 в составе съемочной группы фильма «Вызов».

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

То, что Кикиной своего полета пришлось ждать целых 10 лет – нормальная практика в российской космонавтике. В отряде были космонавты, которым ни разу до выхода на пенсию так и не предоставился шанс слетать в космос.

До сих пор Кикина участвовала только в наземном российско-американском эксперименте по моделированию дальних полетов в космос SIRIUS, а также все десять лет поддерживала свои навыки.

Теперь на орбите МКС она проведет полгода. Суть ее работы – поддерживать станцию и корабль в рабочем состоянии, заниматься ее ремонтом и проводить научные эксперименты.

Космонавтам разрешается взять на МКС до 1 кг личных вещей. «Я возьму хорошее настроение и заряд бодрости на классную работу с удовольствием, а если говорить о физических вещах – фотографии близких людей», – сказала Кикина.

Максим Блинов /Sputnik Максим Блинов /Sputnik

Весной 2021 года компания Mattel выпустила куклу Barbie-космонавта, сделанную по образу Кикиной. Первую куклу Barbie-космонавта посвятили в 1965 году полету Валентины Терешковой.

SpaceX / NASA SpaceX / NASA

«В детстве у меня не было мечты стать космонавтом. Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, тоже [этого] захотела. Самое главное – чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», – считает Кикина.

Джош Валькарсель / NASA Джош Валькарсель / NASA

По ее мнению, полет в космос – специфический род деятельности, который априори не может привлечь большое количество женщин. «Если женщина для себя понимает, что это та профессия, которой она хочет посвятить жизнь, то она будет участвовать в отборе, будет готовиться к этому и работать в этом направлении. Но таких женщин не много», – говорит она, полагая, что увеличить долю женщин в отряде будет сложно, но «хотя бы несколько женщин должно быть – это точно».

Кампанию по привлечению в космонавты обычных людей «Роскосмос» повторил также в 2017-м, но отбор не прошла ни одна женщина.