Хоббихорсинг: как скачки на игрушечных лошадях стали настоящим спортом

Одни люди вдруг начали ездить на палках с головой лошади, а другие научились зарабатывать на этом.

По дорожке парка идут две девочки 10-12 лет. Доходят до лужайки, сбрасывают вещи и начинают бегать. Сначала выбрасывая прямые ноги вперед, как бы имитируя русский народный танец. Потом галопом с прыжками, отталкиваясь от земли одной ногой, а приземляясь на другую. Затем словно пробегают стометровку, в конце преодолевая высокий барьер с криком «гоп!»... С виду это похоже на обычную тренировку легкоатлетов или гимнасток. Если бы не одно «но». Между ног девочки крепко зажимают палку с головой лошади. На игрушку надета сбруя, после прыжка девочки гордо ведут палколошадь под уздцы. Называют они себя хоббихорсерами.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Многие в детстве катаются на палках, представляя ее конем, единорогом, драконом – у кого на что хватит фантазии. Однако пару лет назад это перестало быть развлечением малышни. Подростки и даже взрослые самозабвенно скачут на «хорсах» – палках с головой лошади, при этом красиво расписанных, со всем снаряжением и амуницией. Кто-то занимается этим «для себя», наслаждаясь процессом, а кто-то участвует в соревнованиях, которые организовывает целая Федерация хоббихорсинга, которая работает в России с 2019 года.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

«Сама в детстве делала лошадку из палки с головой из носка и мочалки. Предложила детям повторить, позже узнала, что это направление популярно и существуют соревнования», — объясняет Валентина Лукошкина, мама 13-летней Киры. — «Сейчас при конно-спортивной школе, где я работаю, есть своя секция хоббихорсинга, где мы проводим тренировки, а потом участвуем в конкурсах».

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Другие дети сами узнают про необычное занятие. «Дочь нашла видео на Ютубе, загорелась желанием попробовать. Я была не против, сейчас активно занимаемся в секции», – говорит Кристина Марченко, мама Вики, 6 лет.

Для участников процесса хоббихорсинг превращается в способ самовыражения. Лошадкам придумывают имена, покупают амуницию – сбрую, попонку, заказывают специальные щетки для гривы.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Однако не все сверстники понимают и принимают необычное хобби. Соня Сафиуллова из Дмитровграда рассказала, что из-за хоббихорсинга ей пришлось менять школу: «В прошлом году я поступила в другое учебное заведение. Мои одноклассники буллили меня, и я очень долго шла к принятию своего увлечения. Но я не забросила хоббихорсинг, потому что это приносит мне удовольствие. Я кайфую и на тренировках, и на соревнованиях».

Почти как конный спорт

Спортивный хоббихорсинг обладает своими правилами: есть судьи, требования, соревнования, победители и проигравшие. Участнику верхом на своем «скакуне» необходимо преодолеть полосу препятствий из барьеров. Высота варьируется от 20 см до 1,5 м. Перепрыгнуть серию барьеров нужно по всем правилам, как бы имитируя поведение лошади. Получается такой «кентавр»: ноги отвечают за лошадь, торс – за всадника. Палку лучше не ронять – за это снимаются баллы.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Федерация хоббихорсинга организовывает состязания среди детей и взрослых, проводит образовательные семинары, тренинги и мастерклассы. Президент Федерации, Гавриил Морковкин, рассказал, что хоббихорсинг похож на конный спорт, но с небольшими изменениями: «У нас меньше масштабы, но сохраняются дисциплины – конкур и выездка. Есть своя судейская коллегия и множество желающих заниматься».

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Гавриил Морковкин также отмечает, что хоббихорсинг может стать прекрасной подготовкой для тех, кто хочет быть на коне: «Это тренирует и физическую, и моральную подготовку. Всадники прочувствуют своими ногами, как делать вольт, диагональ, серпантин, боковые – все те элементы, которые выполняет лошадь на манеже. Потом они с этими знаниями придут в конный спорт и будут лучше понимать, что происходит». Кроме того, у этого развлечения есть очевидные плюсы: это бюджетнее – «взрослый» конный спорт требует больших вложений, безопаснее – с палки падать менее больно и обидно, и проще – хотя бы потому, что для занятий нужен только хорс.

Заработать на хорсах

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Отдельных любителей хоббихорсинга привлекает не только спортивный интерес – побегать, попрыгать, но и творческая часть. Например, Виктория Паук, 19-летняя студентка из Пскова, рассказала, что увлеклась хоббихорсингом еще в 2019 году: «В первую очередь меня привлекло именно изготовление хоббихорсов, потому что люблю все виды рукоделия и вообще я творческий человек. А потом начала делать барьеры и прыгать, изучать технику прыжка, смотреть за аккаунтами иностранных хорсеров, а потом и наших», – поделилась Вика.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

У кого-то это увлечение вырастает в полноценный бизнес. В тематических группах можно увидеть много объявлений о продаже хорсов. Стоимость хорса может достигать 10 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы и реалистичности результата. Можно приделать гриву из тонких ниток, вставить стеклянные глаза или вовсе скопировать игрушку с настоящей лошади.

Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Анна Хорси (это псевдоним — ред.), заводчица хоббихорсов, начала делать игрушечных лошадок два года назад. Потом решила запустить рекламу и завела канал в ТикТоке, чтобы найти целевую аудиторию. Сейчас она посещает крупные конные выставки: «Там обычно бывают салоны, где можно купить амуницию и корм. Я привожу туда свои изделия, люди подходят, расспрашивают. Посещаю и соревнования хоббихорсеров – чтобы поддержать знакомых ребят и показать новых лошадок. Дети часто меня узнают, радуются, бегут обниматься. Интересуются и взрослые – однажды хорса купила пожилая дама: игрушка оказалась похожа на настоящего коня, который был у покупательницы в молодости. Сейчас в месяц у меня бывает от 20 заказов, я даже взяла помощницу – расписывать лошадок».

Анна Хорси Федерация хоббихорсинга России Федерация хоббихорсинга России

Хоббихорсинг в России привлекает все новых фанатов. Несмотря на то, что со стороны человек, скачущий на палке через барьеры, выглядит забавно, это дает прекрасную физическую подготовку. Возможно, скоро из хобби это перерастет в настоящий спорт – Федерация хоббихорсинга уже разрабатывает программу, чтобы подать ее в Комитет по спорту. Но людям с игрушечными лошадками вряд ли так важно формальное признание их хобби спортом — судя по высоким прыжкам и бодрым «гоп» на тренировках, им и так хорошо и весело.

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