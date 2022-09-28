С кем сражались российские велосипедные войска?

Несколько военных велосипедистов были похоронены у Кремлевской стены. В честь них даже назвали улицу в Москве.

Они могли быстро, бесшумно и неожиданно приблизиться к расположению врага, нанести ему болезненный удар и столь же стремительно исчезнуть. В начале 20 века, когда дни кавалерии уже отжили свое, а эпоха моторизованной пехоты еще не наступила, мобильные велосипедные войска пользовались большой популярностью в вооруженных силах различных государств мира.

Архивное фото Архивное фото

Велосипед не надо кормить или заправлять топливом. Он не требует особого ремонта, может перевозить небольшие грузы, которые человек не смог бы унести на себе. Передвигаясь с той же скоростью, что и кавалерия (6-12 км/час), велосипедные войска в сутки покрывали расстояние до 120 км/час. Все, что требовалось, — это хорошая дорога, да теплая погода.

Команда связистов-самокатчиков Красных латышских стрелков в Кремле, 1918 г. Общественное достояние Общественное достояние

Военных велосипедистов в Российской империи называли самокатчиками. Первые самокатные команды появились здесь в 1891 году. Оставляя своих «железных коней» в тылу, они должны были сражаться как обычная пехота, но в отличие от нее обладали преимуществами в скорости и маневренности. До 1917 года в Русской императорской армии было сформировано более 30 самокатных рот.

Самокатчики Русской императорской армии, 1916 г. Общественное достояние Общественное достояние

На вооружении самокатчиков состояло ручное стрелковое оружие, пулеметы, минометы и гранаты, которые крепились к велосипедным рамам специальными кронштейнами. Часть снаряжения и амуниции могла перевозиться в объемных багажниках.

Члены Военной команды самокатчиков при Управлении делами Совнаркома на одной из улиц города во время Гражданской войны. ТАСС ТАСС

Первоначально самокатчики оснащались французскими велосипедами системы Жерара компании Пежо. В ходе Первой мировой войны он был заменен на отечественный «Дукс боевой» русского изобретателя Михаила Щипанова, считавшийся лучшим в мире на тот момент.

Военный парад в Москве 1 мая 1938 года. Общественное достояние Общественное достояние

На полях «Великой войны» русские велосипедные войска применялись для разведки и связи, прикрытия кавалерии и пехоты. Пользуясь своей бесшумностью, они осуществляли эффективные ночные атаки на противника. Командование использовало их и как высокомобильный резерв для затыкания брешей в обороне, или наоборот — для стремительного закрепления на вражеских рубежах в ходе прорыва. В силу своей специфики пленных велосипедисты, как правило, не брали.

Отряд Красной Армии, 1919 г. Slava Katamidze Collection/Getty Images Slava Katamidze Collection/Getty Images

Самокатчики даже стали героями революционных событий 1917 года. В ноябре в Москве развернулись бои между сторонниками и противниками новой власти, и дислоцированный в городе самокатный запасной батальон выступил на стороне большевиков. Трое погибших военнослужащих этого подразделения были похоронены у Кремлевской стены, а Новоблагословенная улица была переименована в их честь в Самокатную.

Парад на Красной площади. Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Велосипедные войска активно использовались в разразившейся Гражданской войне в России. Белому движению «железных коней» поставляла Антанта, а большевики в основном реквизировали их у населения. 1 августа 1919 года они даже объявили так называемую «мобилизацию велосипедов».

Ополченцы под Москвой. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

В Красной Армии в период Великой Отечественной войны велосипеды не получили такого широкого распространения как в вермахте или в вооруженных силах Финляндии. В ходе тяжелого для СССР конфликта советская промышленность не могла позволить себе их массовое производство, и проблему пополнения этим видом транспорта во многом решали за счет трофеев.

Архивное фото Архивное фото

В условиях механизированной войны военные велосипедисты к участию в боевых действиях уже практически не привлекались. Однако были и исключения. Так, 1-я самокатно-мотоциклетная бригада, в которой помимо самокатного полка состояли еще мотоциклетный полк и бронетанковая рота, вела летом-осенью 1942 года тяжелые бои с противником в районе Ржева.

Хотя самокатчики в ходе войны все-еще могли привлекаться для выполнения специальных заданий и разведывательных миссий, их служба в основном проходила в войсках связи. «Чаще всего приходилось «курсировать» между штабами полков и штабами дивизий», — вспоминал ветеран Владимир Фомин: «Отправляясь в очередной "рейд", запечатанные конверты и пакеты с приказами, со сводками мы приспособились оборачивать вокруг гранаты — чтобы в случае явной опасности взорвать ее и уничтожить доверенные нам секретные штабные документы (впрочем, до такого ни разу не доходило)».