Почему все больше женщин в России становится церковными звонарями?

Запрета звонить женщинам никогда не было. Это очень тяжело физически, но стоит того. Женский звон получается более медленным и проникновенным.

По деревянной лестнице храма поднимается молодая девушка в черной юбке и платке, с легкостью преодолевая несколько пролетов. Я же в это время еле успеваю за ней. Она заходит в помещение с кирпичными стенами и небольшой колокольней, берется сразу за шесть веревок, привязанных к колоколам, и начинает звонить.

На скамейке предусмотрительно лежат строительные наушники, и я тут же жалею, что не надела их сразу. От громкого звона поблизости мгновенно начинает кружиться голова, и требуется как минимум минута, чтобы привыкнуть к звону и начать в нем слышать будто бы знакомую, но давно забытую мелодию. Девушке же ни наушники, ни беруши не нужны.

Архив Ксении Плехановой Архив Ксении Плехановой

«У меня с этим нормально, уши отбиты еще с детства», — со смехом говорит она, сует мне в ладонь несколько веревок от самых маленьких колоколов и продолжает играть, управляя моей рукой. От напряжения рука немеет до локтя уже через секунд десять, звон c помощью моих рук выходит ужасный. После меня пробует девочка не старше пяти лет, которая поднялась за нами на колокольню, — даже у нее звон гораздо мелодичнее.

В колокола 27-летняя Ксения Плеханова звонит уже 14 лет, и она далеко не единственная женщина-звонарь в России. По ее словам, половина ее знакомых звонарей — женщины, и в последние десять лет треть участнииков российских фестивалей колокольного звона – именно дамы. Об этом же говорят в своих интервью и женщины-звонари из других городов России. При этом православные девочки сами выбирают это занятие еще в детстве и готовы связать с ним всю свою жизнь.

Обучение на звонаря и первые экзамены

Мальчиков и девочек начинают обучать звонам со школьного возраста в воскресных школах или в специальных школах церковных звонарей. Музыкальное образование иметь не обязательно, главное — чувство ритма и желание. На уроках будущие звонари в основном воспроизводят мелодии, которым их научили наставники и, опираясь на них, строят свою импровизационную композицию.

Также будущие звонари учат теорию (вплоть до лекций о разных видах колоколов) и узнают как правильно оповещать людей об утренних и вечерних службах и их разных этапах. Отдельно разучивают звоны на венчание и погребение. Обучение в разных местах может быть как платным, так и бесплатным, и длиться от 2 месяцев до двух лет – единых стандартов нет.

Архив Ксении Плехановой Архив Ксении Плехановой

Ксения Плеханова родилась в православной верующей семье в небольшом селе под поселком Алексеевское. С раннего детства она вместе с родителями посещала местный храм Воскресения Христова и фестиваль «Алексеевские перезвоны» — на таких фестивалях звонари со всей России устраивают концерты на звонницах и проводят мастер-классы. Во время учебы в воскресной школе в 2008 году в возрасте 13 лет Ксения сама впервые позвонила в колокола — ей предложили попробовать мальчики, которые уже умели звонить.

«Несмотря на то, что мама баянист, у меня не было ни слуха, ни голоса, только чувство ритма. Другие звонари на меня косо смотрели, мол, вот «девчонка без слуха поднялась», в меня верили только мама с бабушкой. Но я как-то смогла с первого раза уловить и сыграть зазвоны (для них используются самые маленькие колокола - ред.), обычно c первого раза это дается далеко не всем», — рассказала Плеханова.

С тех пор Ксения училась звонить и одновременно дежурила на колокольне.

По ее словам, она могла проводить там дни и ночи, из-за чего у нее случались конфликты с родителями, которые хотели чаще видеть дочь дома. Ксения без проблем совмещала увлечение и учебу, но в классе ее дразнили и называли «монахом».

Архив Ксении Плехановой Архив Ксении Плехановой

Уже в 2010 году она выступила на одном из фестивалей колокольного звона «Алексеевские перезвоны», а в 2011 году стала сама обучать звонить других детей. Также Ксения сдала экзамен на звонаря.

«При обучении нам давали шесть альтов (средних колоколов - ред.) и две педали, на них можно было любую мелодию отыграть красиво. Когда я сдавала экзамен, мне дали всего три «зазвонных» и один большой колокол: «Звони». [это слишком мало для того, чтобы сыграть красивый зазвон – прим.ред.] И я смогла отзвонить. С того момента, каждый раз, когда я поднималась на колокольню, я чувствовала себя сильнее всех в моральном плане. И говорила себе «Я могу, я все могу»», — рассказывает звонарь.

Кризис веры и поиск «своего» храма

В том же 2011 году у Ксении умерла бабушка, после чего у девушки случился кризис веры. По настоянию родителей она поступила в Казанский федеральный университет на ландшафтного дизайнера и временно перестала звонить.

«Со временем у меня такая ломка пошла. Когда я понимала, что рядом начинается звон, меня всю будоражило, думала, как же это не я звоню? Вскоре осознала, что совершила ошибку и вернулась», — рассказывает Плеханова.

Архив Ксении Плехановой Архив Ксении Плехановой

Сегодня девушка работает старшим звонарем в Церкви Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне в центре Казани - в 2021 году там обновили колокола.

«Как только привезли и мне разрешили позвонить, я взлетела на колокольню быстрее всех. Когда я первый раз сыграла, у меня такие эмоции были, мурашки меня еще минут 10 не отпускали. Сегодня у меня заново появилось желание ездить в храм», — делится Плеханова.

TikTok на колокольне

В Алексеевском храме вместо Плехановой теперь учатся звонить две лучшие подруги, 15-летняя Вероника и 13-летняя Екатерина. Родители обеих девочек также верующие, обе с раннего детства ходят в воскресную школу. В 2020 году Вероника по своему желанию пошла на недавно открывшиеся курсы звона при храме, а вскоре позвала и Екатерину.

Слева направо: Леонид Лебедев, Екатерина, Вероника

«В первый раз мне просто показали, как выглядит звонница. Сначала я училась играть на маленькой переносной звоннице, мы учили небольшие короткие звоны, сейчас я знаю только пару звонов и играю на двух колоколах. На большой колокольне было гораздо сложнее учиться играть, но мне она нравится больше — звон меня успокаивает, и как будто очищает, он красивый. И на колокольне нравится просто сидеть и смотреть на природу», — рассуждает Вероника.

Вероника Личный архив Личный архив

Похожие чувства испытывает и Екатерина. Она также любит наблюдать с колокольни за людьми, которые спешат на службу или идут по своим делам — правда, иногда она иногда там смотрит и ролики в TikTok. О своем увлечении звонами она говорит не всем, по ее словам, есть одноклассники, которые ее за это осуждают.

Женский звон «с душой»

Мужчин на фестивалях звонарей по-прежнему больше, но и у девочек в этом мастерстве есть свои преимущества, считает старший звонарь Алексеевского храма Леонид Лебедев.

«Я сейчас учу звонам трех девочек. На фестивалях мальчиков больше, но девочки больше стараются, у них явно есть желание. Я вот Веронику вообще не тянул, она сама изъявила желание учиться — возможно, глядя на мальчиков. У нее лучше получается, чем у Кати, но вскоре и та подтянется», — говорит Лебедев.

По словам Ксении Плехановой, хоть исторически звонари в России и были мужчинами, сейчас в этом деле нет гендерного разделения. Главный барьер – физическая сложность процесса: девочки быстрее мальчиков бросают, если им становится тяжело управлять колоколами.

Также мужчины и женщины играют по-разному, уверена Плеханова.

Архив Ксении Плехановой Архив Ксении Плехановой

«У мужчин звон более грубый. И они умудряются перебирать по всем колоколам, мне это тяжело, до сих пор для меня загадка, как они это делают», — признается Ксения.

Некоторые звонари, по ее словам, ради развлечения учатся играть дабстеп на колоколах и рассказывают о звонарстве в интернете. Ксения к такому хобби относится настороженно — по ее мнению, колокольным звоном лучше наслаждаться в реальной жизни.

Плеханову всегда привлекал именно женский звон, более медленный, но проникновенный.

«Каждый звук колоколов у некоторых девочек отображается на лице, многие все через себя пропускают. Для меня это так сакрально, я просто иногда смотрю и даже не моргаю в этот момент. Я сама сильный эмпат, во время звона передаю все эти эмоции, и потом мне становится легче, потому что спускаюсь вниз одухотворенная, мне уже хорошо и спокойно», — заключает Плеханова.