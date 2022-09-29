5 сербов, которые блистательно служили России

В Российской империи сербы нашли убежище от притеснений со стороны турок и австрийцев. Своей новой родине они платили верной и преданной службой.

1. Лазарь Хиландарский

Часы, установленные Лазарем в Кремле. Миниатюра, помещённая в Лицевом летописном своде, XVI век. Общественное достояние Общественное достояние

Уроженец города Призрен монах Лазарь покинул родину вскоре после тяжелого поражения сербов от турок в битве на Косовом поле в 1389 году. Некоторое время он подвизался в монастыре Хиландар на Афоне, после чего прибыл ко двору московского князя Василия I Дмитриевича.

Лазарь Хиландарский (или как его стали звать в России — Лазарь Серб) был не только служителем Бога, но и искусным часовщиком. В 1404 году по заказу русского правителя он изготовил механические часы с боем, установленные на одной из башен московского Кремля.

Первые общественные часы в России оказались настоящим технологическим чудом и исправно проработали больше двухсот лет, после чего были заменены на более современные. К сожалению, изобретение Лазаря Серба до наших дней не дошло, и о нем мы знаем исключительно благодаря летописям.

2. Савва Рагузинский-Владиславич

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Купец, дипломат, тайный агент, военный советник, государственный и общественный деятель — все эти роли успешно совмещал потомок герцеговинских князей граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславович, ставший одним из главных сподвижников русского царя Петра I.

Молодой талантливый человек активно занимался коммерцией в Стамбуле, пока в 1702 году местное русское посольство не предложило ему поработать против общего врага православных сербов и русских — турок. Прекрасно ориентируясь во внутренней и внешней политике Османской империи, обладая огромным количеством связей по всей Европе, Рагузинский-Владиславович снабжал русских дипломатов ценной секретной информацией.

В 1708 году граф переехал в Москву, где стал советником царя по Юго-Восточной Европе и, в частности, по его родным Балканам. Савва Лукич часто ездил в Черногорию, налаживал контакты с княжествами Молдавия и Валахия. В 1711 году во время Прутского похода против турок, проходившего как раз по молдавской территории, он в качестве консультанта «для советов в тамошних делах» находился в ставке командующего русскими войсками Бориса Шереметева.

В дальнейшем граф был отправлен в Венецию и Рим контролировать молодых русских дворян, обучавшихся там морскому и военному делу. В Ватикане Савва Лукич вел переговоры о развитии двусторонних отношений между Москвой и Святым Престолом.

Особой страницей в биографии Рагузинского-Владиславовича стала миссия в Китай в 1727 году, в ходе которой он решал вопросы торговли и разграничения границ между двумя державами. Основанный дипломатом в том же году на границе с Цинской империей город Троицкосавск (сегодня — Кяхта) служил главным центром российско-китайской торговли вплоть до второй половины XIX века.

3. Петр Текели

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«Помню, помню сего любезнаго моего сослуживца, усача-гусара и рубаку-наездника, гордившагося сходством с Петром Великим, с портретом котораго и умер», — так тепло выдающийся полководец Александр Суворов отзывался о Петре Абрамовиче Текели — сербском дворянине, сделавшем блистательную военную карьеру в России.

Первоначально Текели служил австрийским Габсбургам в рядах венгерских гусар, но из-за притеснений со стороны своих венгерских сослуживцев он в 1747 году перебрался в Российскую империю, где вступил в армию в чине поручика. Через 42 года он выйдет в отставку будучи уже генерал-аншефом.

Петр Абрамович принял участие в многочисленных битвах против поляков, турок и пруссаков, где не раз демонстрировал храбрость и отвагу. Однако более всего военачальник запомнился ликвидацией Запорожской Сечи — военно-политической организации днепровского казачества.

Императрица Екатерина II считала запорожцев пьяницами и невежами, «вредным скопищем» и «политически разнообразным и юродивым составом», чей основной промысел — это разбой и грабежи. В мае 1775 года Текели получил под свое командование корпус, посредством которого ему поручалось ликвидировать приносившую множество проблем столь трудно контролируемую Сечь.

Стремительным маршем войско Текели подошло к обиталищу запорожцев, застав их врасплох. Военачальнику удалось договориться со старейшинами и тем самым избежать кровопролития. Казаки добровольно сдали свою крепость, которую после изъятия казны и архива сравняла с землей русская артиллерия.

4. Огнеслав Костович

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Огнеславу Коростовичу не исполнилось и тридцати лет, когда он решил переехать из Австро-Венгрии в Россию. В 1877-1878 годах серб принял участие в русско-турецкой войне, в ходе которой ему было присвоено звание капитана флота. Военная карьера, однако, мало его прельщала, и он решил посвятить себя науке.

Уже в 1878 году Огнеслав Степанович начал работать над созданием подводной лодки. «Рыба-лодка» с одним гребным винтом должна была нести на борту 8 человек и даже иметь прообраз торпедного аппарата для поочередного пуска 12 торпед. Однако из-за отсутствия достаточно мощного двигателя проект так и не был реализован.

Тогда сербский изобретатель переключился на разработку огромного дирижабля «Россия» длиной в 64 метра. Огнеслав Степанович учел ошибки прошлого и спроектировал не имевший на тот момент аналогов в мире 80-сильный двигатель внутреннего сгорания, успешно в итоге изготовленный и испытанный.

Костович запатентовал свой «усовершенствованный двигатель, действующий бензином, керосином, нефтяным, светильным и другими газами и взрывчатыми веществами» в России, Великобритании и США. Изобретение получило широкое применение, в том числе и в автомобилях.

Дирижабль «Россия», однако, так и не взлетел — не хватило финансирования. Привычки унывать у Костовича не было, и вплоть до своей смерти в 1916 году он продолжал разрабатывать новые проекты, среди которых были триплан, аэрогидроплан и даже вертолет.

5. Олеко Дундич

Sputnik Sputnik

Легендарный командир Красной Армии, лихой кавалерист Олеко Дундич стал одним из главных героев Гражданской войны в России и, наверное, самым известным сербом, принявшим в ней участие.

В 1916 году унтер-офицер австро-венгерской армии Дундич попал в русский плен. Там он решил вступить в Сербский добровольческий корпус, сформированный из бывших военнопленных для ведения боевых действий на стороне Антанты.

В разразившейся вскоре в стране Гражданской войне Олеко Дундич встал на сторону большевиков. Сражаясь в рядах Первой Конной армии, одного из наиболее боеспособных оперативных объединений красных, он прославился своей выдающейся храбростью на поле боя.

«Это он, наш красный Дундич, произвел лихой налет с четырьмя товарищами на Воронеж за несколько дней до оставления его белыми. Пять "сорвиголов" прорвались на проспект Революции (тогда он назывался Большой Дворянской улицей — примечание Russia Beyond) и наделали такую панику, как будто в город ворвался целый полк», — вспоминал командовавший Первой Конной Семен Буденный.

Дундич погиб в бою 8 июля 1920 года во время советско-польской войны. «Кто может сравниться с этим буквально сказочным героем в лихости, в отваге, в доброте, в товарищеской сердечности? Это был лев с сердцем милого ребенка», — так высказался о знаменитом кавалеристе Климент Ворошилов, соратник серба по Первой Конной армии, ставший впоследствии маршалом Советского Союза.