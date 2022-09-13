Какие блюда готовят на поминальный обед

Первый поминальный обед по православным традициям проводят в день погребения усопшего. На него приглашают всех присутствовавших на похоронах, затем поминают на девятый и на сороковой день смерти.

Спустя год со дня смерти поминки обычно проводят в семейном кругу, также поступают на каждую годовщину кончины и в день рождения усопшего. Почивших родителей и близких родственников верующие также поминают в «родительские субботы» перед религиозными постами.

Поминки в день похорон завершают погребальный обряд и, считается, что это важный этап перехода души в загробный мир. Они обычно приходятся на третий день со дня кончины усопшего - в честь воскресения Иисуса Христа.

Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Как сервируют поминальный стол

На поминальный стол принято готовить простую еду, которую подают в обычной (не праздничной) посуде спокойных цветов. Скатерть выбирают однотонную, иногда к ней добавляют черную ленту.

Во главе поминального стола садится хозяин дома, по разные стороны от него родственники в зависимости от родства к умершему по старшинству. Место, где обычно сидел покойный, могут оставить незанятым, поставить ему тарелку и приборы, положить символическую порцию еды.

Перед лампадкой или перед фотографией усопшего ставят стакан воды и на него кладут кусок хлеба с солью. Существует традиция обновлять воду и хлеб ежедневно в течение сорока дней, а после сорокадневной панихиды вылить воду, а хлеб покрошить птицам. Иногда вместо воды наливают водку (хотя церковь против этого), которая стоит 40 дней.

Что русские готовят на поминки

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Поминальный обед начинают с того, что каждый присутствующий пробует освященную во время Панихиды кутью. Это каша из пшена, риса или цельных зерен пшеницы, заправленная медом и изюмом. Зерна в кутье - символ Воскресения, мед и изюм - сладость, которой наслаждаются праведники в Царстве Небесном.

Раньше на поминках на стол не клали вилки, поскольку и основные поминальные блюда не требовали вилок. Считалось, что если есть кутью вилкой, то можно потревожить душу умершего. Сейчас меню расширилось, а традицию с вилкой редко соблюдают.

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Также поминальным блюдом считаются блины. Первый блин кладут на подоконник для покойника, остальными пришедшие поминают его. Славяне верили, что блины символизируют солнце и возрождение, что они отражают связь человека с небом и загробным миром.

Блины могут подавать просто со сливочным маслом или закусками - например, с медом, со сметаной, икрой или семгой, в зависимости от достатка и вкусов семьи. При этом, поминки - скромная трапеза, блины готовятся из расчета: 1-2 блина на каждого пришедшего.

Пьют ли водку на поминках?

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Церковь не приветствует распитие крепких алкогольных напитков на поминальной трапезе, говоря, что чем больше водки выпито на поминках, тем дольше мытарства души в загробном мире. Но, помимо сакральных смыслов, этому ограничению есть и практическое объяснение. Поминки - мероприятие, на котором вспоминают умершего, а не ведут разгоряченные беседы.

Несмотря на это, усопшего довольно часто в России поминают водкой или коньяком. Это делают в начале трапезы - или перед кутьей, или, если ее нет, перед блинами. На этом, употребление крепких спиртных напитков чаще всего заканчивают. На стол могут поставить компот, квас или красное вино.

Щи да каша - пища наша

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После кутьи и блинов идут простые повседневные блюда. Так, на первое варят классические русские щи из свежей или кислой квашеной капусты (с мясом или без - в зависимости от того, есть ли пост в этот день). В южных регионах страны могут приготовить борщ.

Также пекут закрытые пироги с солеными начинками - с мясом, капустой, луком, картофелем, рыбой или грибами. Сладких открытых пирогов избегают, так как они ассоциируются со свадьбами и радостными праздниками.

Основное блюдо - картофельное пюре или гречка с мясом или курицей. К ним подают свежие и соленые овощи или овощной салат.

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По словам историка русской кухни Вильяма Похлебкина, завершает поминки кисель. Он «должен быть обязательно кислым и растительным, то есть клюквенным, брусничным или, на худой конец, яблочным, крыжовенным, смородинным, но только не молочным». Похлебкин объясняет, что кисель помогает тяжелой мучной и мясной пище лучше перевариться. Также кисель могут заменить на компот из свежих ягод или фруктов или сухофруктов.

Когда трапеза заканчивается, всем пришедшим раздают простые конфеты или печенье, чтобы они помянули усопшего дома.

Если поминки нужно провести во время поста, то из меню исключают мясо и другие продукты животного происхождения. На стол ставят кутью для начала трапезы и блины, затем постные блюда. Например, грибные щи, гречку с овощами, пирог с капустой и булочки с изюмом или курагой из постного теста.

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