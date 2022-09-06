3 раскрытых советских разведчика, не предавших родину

Выдержав нечеловеческие муки, они не сломались и спасли жизни сотням своих товарищей.

1. Владимир Молодцов

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До начала войны против нацистской Германии Владимир Молодцов занимал одну из руководящих должностей в советской внешней разведке. Однако после вторжения вермахта в СССР ему пришлось больше действовать как диверсант.

В июле 1941 года Молодцова направили в Одессу для организации там партизанского движения, а также осуществления руководства диверсионной и разведывательной работой в тылу врага, в случае если город будет оккупирован. К «жемчужине у моря» в это время как раз рвалась 4-я румынская армия, подержанная рядом немецких соединений и формирований.

Советским войскам удалось удерживать Одессу вплоть до середины октября, и как только первые подразделения противника 16 октября вступили на ее улицы, то сразу попали под удары подготовленных Владимиром Молодцовым партизанских отрядов. 22 числа была взорвана румынская комендатура, в результате чего погиб ряд высокопоставленных офицеров, включая только что назначенного коменданта города Тона Глогожану.

Отряд В. А. Молодцова выходит на задание из Одесских катакомб. Андрей Николаевич Миронов (CC BY-SA 4.0) Андрей Николаевич Миронов (CC BY-SA 4.0)

Подрыв специального румынского поезда на станции «Застава» 17 ноября того же года унес жизни нескольких сотен офицеров румынской армии и чиновников из администрации оккупированной Одессы. Подпольщики разрушали линии связи, уничтожали железнодорожные пути, совершали диверсии в порту, а также наводили советскую авиацию на стратегически важные цели.

Отряды прятались в одесских катакомбах — расположенной под городом разветвленной системе бывших каменоломен. Чтобы «выкурить» их оттуда немцы и румыны стянули силы численностью до 16 тысяч человек, но добиться успеха так и не смогли.

Поймали Молодцова 9 февраля 1942 года из-за предательства одного из членов отряда. Разведчик мужественно выдержал все пытки, в течение которых хранил полное молчание. Он заговорил лишь один раз, когда румыны огласили ему смертный приговор и предложили подать прошение о помиловании. «Я — русский, и на своей земле просить пощады у врага не собираюсь!», — произнес тогда Владимир Александрович. 12 июля того же года его расстреляли.

2. Виктор Лягин

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Осенью 1941 года Виктор Лягин по заданию Москвы возглавил подпольное движение в оккупированном причерноморском городе Николаев. К этому времени за плечами у советского капитана госбезопасности был богатый опыт разведывательной работы в США.

Николаев усилиями Лягина и его товарищей из приятного тихого курорта превратился для немцев в кромешный ад. Советские группы общей численностью в несколько сот человек уничтожили ряд стратегически важных объектов, включая аэродром с 20 самолетами, военные склады и автобазу с тремя десятками грузовиков.

Николаев во время оккупации. Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, они регулярно передавали в Москву ценную разведывательную информацию касательно вражеского гарнизона и вели среди горожан активную пропагандистскую работу, призывая их немедленно встать на борьбу с немцами.

В начале 1943 года николаевское подполье было почти полностью разгромлено, а Виктор Лягин попал в руки немцев. Он подвергся допросам и пыткам, но так и не выдал оставшихся на свободе подпольщиков, что позволило им продолжить свою борьбу вплоть до освобождения города в марте 1944 года. Сам же разведчик до этого дня не дожил — его расстреляли 17 июля 1943 года.

3. Алиме Абденанова

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Осенью 1943 года советское командование всерьез задумалось об освобождении Крыма. Перед началом наступательных операций требовалось создать здесь разветвленную агентурную сеть, и как раз с этим были большие трудности.

Оккупанты массово вывозили население на работы в Третий рейх, а оставшихся жителей подвергли тройной регистрации, ограничив им свободное перемещение. Полуостров у немцев был как на ладони, и внедрить сюда в таких условиях разведчиков было крайне сложной задачей.

Одной из тех, кому это удалось, стала резидент отдела разведки штаба Приморской армии Алиме Абденанова — крымская татарка родом из города Керчь на восточной оконечности Крыма. В ночь со 2 по 3 октября ее высадили на парашюте вблизи деревни Джермай-Кашик, где жили ее родственники.

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Часть жители этой деревни Алима смогла объединить в подпольную группу «Дая», которая под ее руководством занималась наблюдением за передвижениями войск противника и военных грузов, а также собиранием сведений о немецких оборонительных укреплениях.

В феврале 1944 года после пяти месяцев успешной работы разведчица была раскрыта и схвачена. Двадцатилетнюю девушку подвергли страшным пыткам: ей обезобразили лицо, вырвали волосы и ногти, сломали ноги и руки. Однако никакой информации от нее немцы так и не получили.

Алиму Абденанову расстреляли в Симферополе 5 апреля 1944 года, за неделю до освобождения города Красной Армией.