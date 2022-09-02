10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Алтайском крае

Алтай - одно из самых популярных направлений туризма в России. Сейчас объясним, как испытать максимум эмоций в путешествии.

1. Насладиться природой

Курорт Белокуриха на северной окраине Горного Алтая Александр Байдуков (CC BY-SA 4.0) Александр Байдуков (CC BY-SA 4.0)

В крае присутствуют почти все природные зоны России: степь, лесостепь, таежные леса и горы.

Алтайские пейзажи разнообразны: северо-западная часть региона представляет собой равнину, которую с восточной и южной сторон опоясывают Салаирский кряж и предгорья Алтая.

Здесь насчитываются 51 памятник природы, один природный парк, один заповедник и 35 заказников, что открывает широкие возможности для экотуризма. Можно отправиться в поход, покататься верхом или на велосипеде, сплавиться по рекам на рафтах, катамаранах или каяках, полетать на параплане, а зимой — покататься на лыжах.

2. Обрести сибирское здоровье

"Малиновое озере" в Михайловском районе Алтайского края Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Благодаря чистому воздуху, минеральным источникам и лечебным грязям степных озер Алтайский край считается сибирской здравницей: здесь работают более двадцати санаториев. Но это, пожалуй, не единственный залог здоровья и долголетия жителей региона. Еще один алтайский секрет — панты. Это срезанные рога оленей-маралов, обладающие лечебными свойствами. В регионе действует несколько мараловодческих хозяйств, где предлагают принять пантовые ванны, приобрести препараты и даже мед с пантами.

3. Проехать по Чуйскому тракту

Трасса М-52 "Чуйский тракт" Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Этот участок федеральной трассы Р-256, соединяющей Новосибирск с границей между РФ и Монголией, называют красивейшей дорогой России. Она частично повторяет участок тысячелетнего пути, по которому, как считается, из Азии в Европу пришли гунны и монголы, а также проходили караваны Великого Шелкового пути.

Вплоть до ХХ века Чуйский тракт представлял собой вьючную тропу с опасными узкими участками вдоль отвесных скал. Первые попытки проложить тут колесную дорогу предприняли в 1901 году, а автомобильное движение открыли только в 1930-е годы.

Трасса пользуется популярностью среди автомобильных и мототуристов, а также велосипедистов благодаря живописным видам. Вдоль нее расположены кемпинги и турбазы. Общая протяженность тракта - 616,7 км, из них 77 км приходится на Алтайский край.

Смотрите наше видео с Чуйского тракта тут.

4. Посетить Денисову пещеру — сибирскую колыбель человечества

Вход в Денисову пещеру Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Находки, обнаруженные в Денисовой пещере, свидетельствуют о том, что древние люди начали расселяться на Алтае как минимум 280 тысяч лет назад. Здесь были найдены останки Homo sapiens altaiensis («алтайского», или денисовского человека) — вида ранее не известного науке. Следом за денисовцами, 150 тысяч лет назад, здесь появились и неандертальцы.

Археологи выявили в пещере более 20 культурных слоёв различных эпох и собрали 80 тысяч экспонатов. Среди них орудия труда, предметы вооружения, украшения, останки животных и растений.

Денисова пещера находится в Солонешенском районе, она расположена на высоте 670 метров над уровнем моря, ее площадь составляет 270 кв. м. В верхней части грота есть отверстие, через которое проникает свет. Посещение этого археологического памятника не требует специальной спелеологической подготовки, поэтому она доступна обычному туристу.

5. Покататься на собачьей упряжке

Катание на сибирских хаски - одно из популярных занятий на Алтае Туристский информационный центр Алтайского края

В Алтайском крае работает два питомника сибирских хаски и один центр ездового спорта, где живут собаки породы аляскинский маламут. Здесь объяснят устройство собачьей упряжки, расскажут о том, как ею управлять, научат запрягать собак и, конечно, предложат прокатиться по поселку: зимой — в нартах, а летом — на колесном оборудовании. Хозяева питомников уверяют, что все животные очень контактны, дружелюбны и с удовольствием фотографируются с гостями.

6. Увидеть христианские катакомбы

Вход в Свято-Данииловский подземный храмовой комплекс Туристский информационный центр Алтайского края

В Заринском районе находится Свято-Данииловский храмовый комплекс. Это рукотворная система подземных ходов общей протяженностью 250 метров. Считается, что комплекс был вырыт приблизительно в 1903-1907 гг. монахом Даниилом. На его сооружение монаху понадобилось 12 лет жизни, а помогал ему только один послушник. В середине 1920-х годов Даниила убили работники сельсовета, которые требовали отдать храмовое золото в пользу голодающих Поволжья.

Когда-то в стенах храмовой галереи были ниши для икон и свечей, а большую алтарную комнату украшали барельефы с Богородицей и Спасителем. В начале XXI века храм стал разрушаться, большая часть помещений оказалась засыпана, но еще сохранились центральный вход, алтарная комната, келья, «комната» перед кельей и небольшая часть подземных коридоров, сообщает сайт Алтайского краевого отделения Русского географического общества.

7. Попробовать алтайский мед

Пасечник в Целинном районе Алтайского края Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Алтайский – один из двух самых известных в России региональных брендов мёда наряду с башкирским. Ценность этого продукта — в «купаже»: на Алтае поля чередуются с лугами, горными районами и тайгой, где растут редкие медоносные растения. Таким образом пчелы облетают более 400 растений.

Среди разнообразных сортов меда особой популярностью пользуется горный, который ценится за лечебные свойства. Отличить этот вид от других можно по горьковато-терпким ноткам и свежему, не приторному вкусу.

8. Увидеть Царский курган — алтайский Стоунхендж

Царский курган Туристский информационный центр Алтайского края

Этот памятник возрастом около 2500 лет расположен в Чарышском районе, недалеко от дороги между селами Сентелек и Покровка. Его диаметр — 50 метров, высота — два метра. Название обусловлено габаритами: это самый большой курган в Алтайском крае.

По одной из версий, это древняя обсерватория. Согласно другой, здесь хоронили вождей или жрецов; возможно, совершали обряды. К погребальному комплексу ведет ряд из 19 стел. Они росли по мере отдаления от кургана: ближайший камень всего лишь двухметровый, самый дальний высотой 4,5 м. Это самые высокие мегалиты такого рода на Алтае.

9. Попытать удачу в единственном в Сибири казино

Первое легальное казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" Юрий Смитюк/ТАСС Юрий Смитюк/ТАСС

В России существует несколько игорных зон, за пределами которых организация азартных игр запрещена. В Алтайском крае расположена единственная в Сибири игорная зона «Сибирская монета». Тут находится казино Altai Palace на 500 гостей, которое открыли в 2014 году. Казино входит в большой туристический комплекс с гостиницей, рестораном, SPA-центром и концертной площадкой. Помимо азартных игр, из развлечений здесь предлагают услуги по организации рафтинга, экскурсии на квадроциклах, конные прогулки и посещение достопримечательностей региона.

10. Побывать на родине Калашникова

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья Алтайского края Андрей Каспришин/Sputnik Андрей Каспришин/Sputnik

Имя известного на весь мир конструктора стрелкового оружия чаще ассоциируется с Ижевском, где Михаил Калашников разрабатывал десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия и прожил большую часть жизни. Между тем родина инженера — село Курья Алтайского края. Его отец Тимофей Калашник долгое время жил на Кубани, откуда переехал с семьей на Алтай в рамках аграрной реформы Петра Столыпина.

Мемориальный музей Калашникова находится в здании бывшей сельской школы, построенной в 1905 году: здесь учился будущий конструктор.

Где поселиться в Алтайском крае?

Санаторий "Катунь" в Белокурихе Алтайского края Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Чтобы было удобнее осмотреть главные природные достопримечательности и археологические памятники, специалисты Туристского информационного центра Алтайского края советуют поселиться в Белокурихе: этот город-курорт расположен в живописных предгорьях Алтая. Берите автомобиль напрокат в Белокурихе и отправляйтесь в туристический комплекс «Бирюзовая Катунь».

Там находятся знаменитые Тавдинские пещеры и открываются потрясающие виды на реку Катунь: осенью и зимой она приобретает красивый бирюзовый цвет. До озера Светлое, на котором зимуют лебеди-кликуны, можно добраться за час; до Денисовой пещеры – за два с половиной часа.

Вместе с тем и в самой Белокурихе есть множество интересных мест, куда можно добраться и без автомобиля. Например, пешком или на подъемнике подняться на гору Церковка, прогуляться к скале Четыре брата, Вратам любви и горе Круглой, чтобы посмотреть на панораму долины реки Белокуриха. Также можно погулять по многочисленным терренкурам, попробовать блюда из алтайских продуктов в местных ресторанах.

В 15 минутах от города-курорта расположен туристический кластер Белокуриха Горная. К нему ведет крутой извилистый серпантин с 62 поворотами, с которого открываются великолепные пейзажи. Наверху расположены многочисленные арт-объекты, историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» и музей шоколада.

Подняться по серпантину и добраться до основных объектов можно с помощью собственного автомобиля или обратившись к услугам местных туроператоров.

Как подготовиться к поездке?

Вершина горы Толстуха возле села Солоновка в Алтайском крае Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

В путешествие по Алтайскому краю лучше взять теплые вещи: погода в предгорьях и горах Алтая переменчива. Если останавливаться в одном из санаториев Белокурихи, стоит заранее ознакомиться с перечнем документов, необходимых для заселения. Туристы, которые собираются отправиться на заповедные территории, например, в заповедник «Тигирекский», должны заранее заказать пропуск, отмечают в Туристском информационном центре Алтайского края.

Познакомиться с туристическим потенциалом Алтайского края можно на стенде региона в рамках международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure International Russian Travel Market, которая пройдет 13-15 сентября 2022 года в Москве, в павильоне «Форум» в ЦВК «Экспоцентр». Участников события ждут насыщенная деловая и выставочная программа, предложения осенне-зимнего сезона от 23 стран и 41 российского региона,презентация полётных программ, идеи для новых маршрутов по России, предложения по индивидуальным турам, экскурсиям и санаторному отдыху. Тематические мероприятия пройдут как офлайн, так и онлайн. Чтобы посетить форум, необходимо зарегистрироваться.