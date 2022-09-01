Почему на Камчатке живут самые общительные в мире медведи (ФОТО)

А вы знали, почему никогда нельзя кормить диких медведей? Единожды попробовав человеческую еду, они становятся одержимы ею.

Игорь Шпиленок - один из самых известных в мире фотографов дикой природы. Почти всю свою жизнь он провел в лесу. Еще в 1980-х, когда ему не было и 30, он стал основателем заповедника «Брянский лес». Тогда же он увлекся фотографированием животных. Недавно он поделился историями о лисах, а теперь порадует поклонников медведей.

Темная душа леса

Долина гейзеров, Камчатка. Игорь Шпиленок

На первый взгляд кажется, что медведи менее эмоциональны, чем другие животные. Это не манулы с их недовольным взглядом и не хитрющие лисы, ищущие, что бы эдакое еще стащить у человека. «Медведь - это темная душа леса, - цитирует Игорь Шпиленок советского писателя Николая Сладкова. - У них не развиты лицевые мышцы, и они не могут улыбаться, как собаки. Когда ты подходишь к медведю, то ты смотришь ему не в лицо, а на уши и на его позу. Они могут быть разными, например, поза покорности появляется, когда подходит доминант, и все, кто поменьше, садятся в эту позу. У собаки бывает похожее поведение, когда хозяин на нее накричит».

Осенний шторм на озере. Игорь Шпиленок

У медведей вообще жесткая иерархия, где очень много определяется размерами, говорит фотограф. «Человек не всегда может поразить его размером. Но может и обмануть».

На первом плане актеры, на среднем - съемочная группа, а на заднем - зрители. Игорь Шпиленок

«Когда я работаю с медведями, то под просторную куртку надеваю спасательный жилет. Иногда кладу в пустой рюкзак свернутую туристическую пенку. Все медведи в округе разбегаются, думая, что это такой мышечный горб. Им даже в голову не приходит проверить, настоящий он или нет».

Взгляд из чащи. Игорь Шпиленок

«Еще многое значит уверенность в себе. Идет на тебя и смотрит - уступишь или нет. В реальной жизни более мелкий зверь уступает крупному, но можно брать наглостью, особенно проявить какие-то неожиданные приемы. Например, резко распахнуть куртку, то есть на глазах у медведя резко увеличиться в размерах. Это их всегда удивляет - бывает, даже случается медвежья болезнь», - говорит Игорь.

Зачем медведю камера?

Однажды медведь утащил у людей камеру в озеро, чем весьма их расстроил. И после этого им пришла в голову идея дать медведям возможность снимать самим, раз им так нравится техника. «Мы обратились в компанию GoPro, и они прислали нам 10 экшен-камер с палками для селфи, - рассказывает фотограф. - Медведи стали их брать, носить с собой, снимая себя и других». Назад удалось вернуть не все.

"Сейчас будем делать контент". Игорь Шпиленок

«Оказалось, снимать они могут, но горизонт не умеют выравнивать. Все либо вверх ногами, либо боком. А так они замечательные операторы видео, снимали такие кадры, какие никак не сделать человеку».

Блондинки среди медведей

Кажется, кто-то обгорел на солнце. Игорь Шпиленок

Бурый медведь только называется бурым, а у него цвет может быть от светло-соломенного до темно-коричневого. Иногда думаешь, что медведь светлый, а он просто выгорел на солнце.

Медведь и гейзер, Камчатка. Игорь Шпиленок

«Выходят медведи на апрельское солнце на Камчатке - там всюду снег, и они ходят по этому снегу, а глаза слезятся от солнечного ожога, все время щурятся. Человек-то солнечные очки наденет, а у медведей нет такой возможности. И глаза портятся, и шерсть выгорает. А потом линяют, и становятся опять темными. А вы так походите! У меня самого за лето пять рубашек выгорело».

Самые счастливые медведи

Медвежонок на Курильском озере. Игорь Шпиленок

Почему Камчатка так заманчива для медвежьих фотографов? Здесь большие заповедники, где их никто не гоняет, ни браконьеры, ни охотники. А еще есть круглый год доступ к еде - бывает, что они даже не впадают в зимнюю спячку.

Медведь и лосось. Игорь Шпиленок

«На Камчатке живут самые счастливые в мире медведи! - рассказывает Игорь Шпиленок. - Корма обильные, есть и орехи, и ягоды, и лосось. Медведи не тратят много времени на свои базовые нужды, у них остается время на общение. Самые социальные и самые игривые медведи здесь - даже взрослые».

Медвежье детство. Игорь Шпиленок

«В мире самая высокая плотность медведей - это Южно-Камчатский заказник, в центре которого Курильское озеро. Там их где-то две тысячи на относительно небольшой площади. Но там другой феномен - многие из этих медведей научились жить рядом с людьми, и они их совершенно не боятся, как в других местах. Поэтому за ними удобно там наблюдать». Но и им за людьми тоже.

Пожалуйста, не кормите медведей!

Встреча на тропе. Игорь Шпиленок

В заповеднике других способов передвижения пешком, кроме как по медвежьим тропам, нет. И самое безопасное для людей - ходить группами и громко разговаривать, петь песни. «Если медведь подходит, надо встать всем вместе, взяться за руки, шуметь, чтобы он понимал, что это один большой организм».

Главное, чтобы медведь не понял, что у человека есть еда, потому что попробовав ее, он будет искать подобное в дальнейшем. В Кроноцком заповеднике на Камчатке даже крошки, которые остаются после обеда туристов, нужно или сжечь, или выбросить в воду. Вся еда должна храниться в отдалении от лагеря. «Человеческая калорийная пища для них нестерпимо привлекательна. У них может зрение и не очень, но обоняние отличное. Чувствуют пищу, которая даже в консервной банке».

«Сейчас многие преступно кормят медведей с машины. Человек чувствует себя в безопасности в машине, а медведь в поисках еды потом бросается и на пешую группу. И судьба таких медведей всегда плохая - их отстреливают. Поэтому если кому-то в голову пришла мысль покормить медведя, он должен понимать, что он его убивает».