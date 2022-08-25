Благовещенск: каково жить на границе с Китаем?

Гуляя по набережной Благовещенска, можно увидеть другую страну на противоположной стороне реки Амур. Анастасия Кукнерик родилась и выросла в Благовещенске. Для Russia Beyond она рассказала, чем живет город.
До ковида, когда добраться до Хэйхе можно было на пароме, благовещенцы, побывавшие туристами в Китае, возвращались оттуда вовсе не сувенирами, а с огромными сумками, набитыми товарами. Оказывается, предприниматели, чтобы на платить за доставку через реку Амур на теплоходе, так экономят и просят перевезти "туристов" китайские вещи для продажи в России. Туристам не нужно оплачивать пошлину за въезд в Китай, они проезжают бесплатно.
Людей, которые возят сумки таким образом, называют «кирпичами», а предпринимателей – фонарями. Поэтому выражение «на выходных я еду в Китай кирпичом» всем понятно.
Благовещенск находится почти в 7900 километрах от Москвы, в Амурской области. Город расположился на Дальнем Востоке, ближайшие его крупные соседи – Хабаровск и Владивосток. До Благовещенска можно добраться на самолете, лететь из Москвы придется 8 часов. На поезде дорога займет 6 дней. Я привыкла летать на самолете – это гораздо быстрее и даже дешевле. Можно купить льготные студенческие билеты, которые стоят в два раза дешевле, чем на поезд.
В Благовещенске живет 250 тысяч человек. Население города растет за счет космодрома «Восточный», который находится недалеко от Благовещенска, в городе Циолковском. Туда приезжают инженеры из Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. Некоторые из ученых даже остаются жить в Амурской области.
На космодроме проводят экскурсии, но чтобы туда попасть, нужно пройти несколько этапов, причем как россиянам, так и иностранцам:
1. Сначала пишешь заявление, в котором указываешь данные паспорта или свидетельства о рождении.
2. Запрос на экскурсию отправляешь в Москву и его рассматривают там месяц. Важно, чтобы у человека не было судимости, иначе его не пустят.
3. Когда вам пришло подтверждение, нужно определиться, как вы будете добираться до «Восточного». Есть автобусы, которые везут прямо до места, а можно доехать самостоятельно на машине.
Прикоснуться к китайской культуре в Благовещенске просто: можно прийти на набережную и увидеть Хэйхэ по ту сторону Амура. По вечерам все горит яркими огнями. На зданиях в Хэйхэ даже оставляют послания благовещенцам. Вот так они поздравляли жителей с Новым Годом. Сняла это видео в январе 2022 года.
Огни Хэйхэ
Такая близость двух разных городов существенно помогает в развитии туризма. По крайней мере, это работало до эпидемии ковида. Местные жители обычно добирались до Хэйхэ на пароме. Людям с пропиской в Хабаровском крае, Амурской и Читинской областях для этого визу получать не нужно. Однако это нужно делать жителям других регионов России.
Такое путешествие занимает 15 минут, но на таможне приходилось подождать – там бывали большие очереди, особенно в праздники. В последний раз я была в Хэйхэ в январе 2020 года – прямо перед локдауном. Мне и моей семье пришлось ждать 2 часа, чтобы пройти контроль – это еще вполне терпимо.
Также между городами построили международный мост, движение по которому запустили 10 июня 2022 года. Но сейчас по нему может передвигаться только грузовой транспорт, а для туристов он откроется через 3 года. Посмотреть со стороны на мост Благовещенск-Хэйхэ можно на туристическом теплоходе, которые ходят по три раза в день и возвращаются обратно в город. Вид, конечно, впечатляет!
Из-за коронавирусных ограничений сейчас приехать в Хэйхэ через Амур невозможно, только лететь на самолете через Пекин или Шанхай. Прямое сообщение закрыли еще в 2020 году. Все уже ждут, когда оно откроется: жители Хэйхэ и Благовещенска снова хотят ездить друг к другу в гости!
До введения коронавирусных ограничений в Благовещенске и Хэйхэ регулярно были празднования, посвященные международному кросскультурному сотрудничеству. Фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» проходит ежегодно в двух городах с 2010 года. На мероприятии выступают китайские и русские коллективы.
У фестиваля есть цель – привлечь внимание туристов к национальных особенностях, самобытности культуры народов Китая и России. До 2020 года организаторы праздника продвигали эту идею: выступали не только профессионалы, но и школьники. У меня, например, некоторые одноклассники состояли в песенном ансамбле «Колосок» и регулярно пели на празднике в Хэйхе и даже привозили оттуда награды.
В 2021 году фестиваль тоже прошел с соблюдением коронавирусных ограничений, правда, без участия гостей из КНР. Тогда организовали творческие встречи и мастер-классы, а официальная церемония прошла онлайн. В 2022 году Российско-китайская ярмарка культуры тоже должна состояться. В мае сообщили, что мероприятие перенесут на август, хотя лекции, семинары, посвященные празднику, уже проводили этим летом. Ждем официального открытия!
На протяжении 73-х лет (Хэйхэ основан в 1949 году, а Благовещенск в 1858) два города тянулись друг к другу.
В Благовещенске насчитывается 42 ресторана, где можно отведать китайскую кухню. Традиция заказывать китайскую еду на праздники плотно вошла в культуру города. Наша семья любит салат «Хэйхэ», «Чисанчи» и мясо в кисло-сладком соусе, иногда даже моя мама сама готовит эти блюда!
Китайские продукты питания можно встретить в каждом супермаркете Благовещенска. Особенно популярна лапша быстрого приготовления – она очень острая, в отличие от российских аналогов. Китайская косметика и бытовая химия тоже пользуются спросом. «Если китайское – то качественное», – говорит мама.
Китайский рынок – отдушина благовещенцев. Торговаться тут нужно обязательно, цену можно сбить на любой товар. «Если ты торгуешься с китайцем, значит ты его уважаешь», - рассказывала мне бабушка.
В благовещенских школах изучают китайский язык, а в Амурском Государственном и Благовещенском Педагогическом университетах есть факультеты, где готовят переводчиков и преподавателей. Студенты из Китая – не редкость. Впрочем и русских в Хэйхэ много. Я сама изучала китайский язык с пятого по восьмой класс. Многие иероглифы помню – это помогает читать состав продуктов и даже немного говорить с китайцами.
Близость к границе с Россией также отразилась и на жизни Хэйхэ. В китайских супермаркетах есть русские продукты. Особенно здесь любят шоколад «Аленка» и коровье молоко, ведь его в продаже в Китае просто нет. Там на прилавках популярно соевое.
Российские студенты, которые владеют китайским языком, могут отправиться на стажировку в Хэйхэ. До локдауна работали разные образовательные программы, где студенты не только изучали усиленно язык, но и занимались китайской гимнастикой цигун и посещали достопримечательности Хэйхэ. Самая известная – площадь еды. Там, конечно, можно перекусить, но главное, что там есть, – библиотека имени Пушкина! Правда, все книги в ней представлены на китайском :(
Еще одна особенность кросскультурного сотрудничества – открытие музея имени Александра Тихомирова. Этот художник писал иконы на старых ставнях. Такой вид живописи называется оконопись. Тихомиров родился в 1956 году в Московской области, но жил с 1984-го в Благовещенске.
В Амурском краеведческом музее есть выставка, которая посвящена его творчеству. В знак уважения к творчеству Тихомирова в Хэйхэ открыли целый музей, который ему посвящен. Там работают экскурсоводы-китайцы, которые прекрасно говорят на русском.
Культурная жизнь Благовещенска и Хэйхэ ассимилировалась. Выходцы из соседней страны на улицах этих городов никого из местных не удивляет. И пусть сейчас это в основном те, кто перебрался насовсем еще до ковидных ограничений, местные надеются, что скоро жизнь с активными поездками друг к другу в гости вернется в свое русло. Ведь вот и мост новый построили.
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