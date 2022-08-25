Благовещенск: каково жить на границе с Китаем?

Российский Благовещенск и китайский Хэйхэ разделяет всего 750 метров по воде. Жители двух стран здесь давно привыкли друг к другу, запросто ездят друг к другу за покупками и в гости.

Гуляя по набережной Благовещенска, можно увидеть другую страну на противоположной стороне реки Амур. Анастасия Кукнерик родилась и выросла в Благовещенске. Для Russia Beyond она рассказала, чем живет город.

До ковида, когда добраться до Хэйхе можно было на пароме, благовещенцы, побывавшие туристами в Китае, возвращались оттуда вовсе не сувенирами, а с огромными сумками, набитыми товарами. Оказывается, предприниматели, чтобы на платить за доставку через реку Амур на теплоходе, так экономят и просят перевезти "туристов" китайские вещи для продажи в России. Туристам не нужно оплачивать пошлину за въезд в Китай, они проезжают бесплатно.

Людей, которые возят сумки таким образом, называют «кирпичами», а предпринимателей – фонарями. Поэтому выражение «на выходных я еду в Китай кирпичом» всем понятно.

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

Благовещенск находится почти в 7900 километрах от Москвы, в Амурской области. Город расположился на Дальнем Востоке, ближайшие его крупные соседи – Хабаровск и Владивосток. До Благовещенска можно добраться на самолете, лететь из Москвы придется 8 часов. На поезде дорога займет 6 дней. Я привыкла летать на самолете – это гораздо быстрее и даже дешевле. Можно купить льготные студенческие билеты, которые стоят в два раза дешевле, чем на поезд.

В Благовещенске живет 250 тысяч человек. Население города растет за счет космодрома «Восточный», который находится недалеко от Благовещенска, в городе Циолковском. Туда приезжают инженеры из Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. Некоторые из ученых даже остаются жить в Амурской области.

На космодроме проводят экскурсии, но чтобы туда попасть, нужно пройти несколько этапов, причем как россиянам, так и иностранцам:

1. Сначала пишешь заявление, в котором указываешь данные паспорта или свидетельства о рождении.

2. Запрос на экскурсию отправляешь в Москву и его рассматривают там месяц. Важно, чтобы у человека не было судимости, иначе его не пустят.

3. Когда вам пришло подтверждение, нужно определиться, как вы будете добираться до «Восточного». Есть автобусы, которые везут прямо до места, а можно доехать самостоятельно на машине.

Граница с Китаем

Прикоснуться к китайской культуре в Благовещенске просто: можно прийти на набережную и увидеть Хэйхэ по ту сторону Амура. По вечерам все горит яркими огнями. На зданиях в Хэйхэ даже оставляют послания благовещенцам. Вот так они поздравляли жителей с Новым Годом. Сняла это видео в январе 2022 года.

Огни Хэйхэ

Такая близость двух разных городов существенно помогает в развитии туризма. По крайней мере, это работало до эпидемии ковида. Местные жители обычно добирались до Хэйхэ на пароме. Людям с пропиской в Хабаровском крае, Амурской и Читинской областях для этого визу получать не нужно. Однако это нужно делать жителям других регионов России.

Такое путешествие занимает 15 минут, но на таможне приходилось подождать – там бывали большие очереди, особенно в праздники. В последний раз я была в Хэйхэ в январе 2020 года – прямо перед локдауном. Мне и моей семье пришлось ждать 2 часа, чтобы пройти контроль – это еще вполне терпимо.

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

Также между городами построили международный мост, движение по которому запустили 10 июня 2022 года. Но сейчас по нему может передвигаться только грузовой транспорт, а для туристов он откроется через 3 года. Посмотреть со стороны на мост Благовещенск-Хэйхэ можно на туристическом теплоходе, которые ходят по три раза в день и возвращаются обратно в город. Вид, конечно, впечатляет!

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

Из-за коронавирусных ограничений сейчас приехать в Хэйхэ через Амур невозможно, только лететь на самолете через Пекин или Шанхай. Прямое сообщение закрыли еще в 2020 году. Все уже ждут, когда оно откроется: жители Хэйхэ и Благовещенска снова хотят ездить друг к другу в гости!

Взаимодействие и дружба

Legion Media Legion Media

До введения коронавирусных ограничений в Благовещенске и Хэйхэ регулярно были празднования, посвященные международному кросскультурному сотрудничеству. Фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» проходит ежегодно в двух городах с 2010 года. На мероприятии выступают китайские и русские коллективы.

У фестиваля есть цель – привлечь внимание туристов к национальных особенностях, самобытности культуры народов Китая и России. До 2020 года организаторы праздника продвигали эту идею: выступали не только профессионалы, но и школьники. У меня, например, некоторые одноклассники состояли в песенном ансамбле «Колосок» и регулярно пели на празднике в Хэйхе и даже привозили оттуда награды.

В 2021 году фестиваль тоже прошел с соблюдением коронавирусных ограничений, правда, без участия гостей из КНР. Тогда организовали творческие встречи и мастер-классы, а официальная церемония прошла онлайн. В 2022 году Российско-китайская ярмарка культуры тоже должна состояться. В мае сообщили, что мероприятие перенесут на август, хотя лекции, семинары, посвященные празднику, уже проводили этим летом. Ждем официального открытия!

Китай в Благовещенске

На протяжении 73-х лет (Хэйхэ основан в 1949 году, а Благовещенск в 1858) два города тянулись друг к другу.

В Благовещенске насчитывается 42 ресторана, где можно отведать китайскую кухню. Традиция заказывать китайскую еду на праздники плотно вошла в культуру города. Наша семья любит салат «Хэйхэ», «Чисанчи» и мясо в кисло-сладком соусе, иногда даже моя мама сама готовит эти блюда!

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

Китайские продукты питания можно встретить в каждом супермаркете Благовещенска. Особенно популярна лапша быстрого приготовления – она очень острая, в отличие от российских аналогов. Китайская косметика и бытовая химия тоже пользуются спросом. «Если китайское – то качественное», – говорит мама.

Китайский рынок – отдушина благовещенцев. Торговаться тут нужно обязательно, цену можно сбить на любой товар. «Если ты торгуешься с китайцем, значит ты его уважаешь», - рассказывала мне бабушка.

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

В благовещенских школах изучают китайский язык, а в Амурском Государственном и Благовещенском Педагогическом университетах есть факультеты, где готовят переводчиков и преподавателей. Студенты из Китая – не редкость. Впрочем и русских в Хэйхэ много. Я сама изучала китайский язык с пятого по восьмой класс. Многие иероглифы помню – это помогает читать состав продуктов и даже немного говорить с китайцами.

Россия в Хэйхэ

Близость к границе с Россией также отразилась и на жизни Хэйхэ. В китайских супермаркетах есть русские продукты. Особенно здесь любят шоколад «Аленка» и коровье молоко, ведь его в продаже в Китае просто нет. Там на прилавках популярно соевое.

Российские студенты, которые владеют китайским языком, могут отправиться на стажировку в Хэйхэ. До локдауна работали разные образовательные программы, где студенты не только изучали усиленно язык, но и занимались китайской гимнастикой цигун и посещали достопримечательности Хэйхэ. Самая известная – площадь еды. Там, конечно, можно перекусить, но главное, что там есть, – библиотека имени Пушкина! Правда, все книги в ней представлены на китайском :(

Анастасия Кукнерик Анастасия Кукнерик

Еще одна особенность кросскультурного сотрудничества – открытие музея имени Александра Тихомирова. Этот художник писал иконы на старых ставнях. Такой вид живописи называется оконопись. Тихомиров родился в 1956 году в Московской области, но жил с 1984-го в Благовещенске.

В Амурском краеведческом музее есть выставка, которая посвящена его творчеству. В знак уважения к творчеству Тихомирова в Хэйхэ открыли целый музей, который ему посвящен. Там работают экскурсоводы-китайцы, которые прекрасно говорят на русском.

Культурная жизнь Благовещенска и Хэйхэ ассимилировалась. Выходцы из соседней страны на улицах этих городов никого из местных не удивляет. И пусть сейчас это в основном те, кто перебрался насовсем еще до ковидных ограничений, местные надеются, что скоро жизнь с активными поездками друг к другу в гости вернется в свое русло. Ведь вот и мост новый построили.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен