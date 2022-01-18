Как китаянка выучила русский и что она о нем думает?

Чан Лэ выросла на юге Китая и никогда не видела снег до приезда в Россию. Это не помешало ей выучить русский язык и закончить факультет журналистики МГУ.

«Девушка, твоя просьба не законна!» – рычала бабка-комендант. – «Тебя за нее накажут – отправят в Сибирь на десять лет! Десять лет в Сибири, ты понимаешь?»

А ведь я всего лишь попросила у нее сменить комнату в общежитии! Это был, наверное, самый экстремальный эпизод моего общения с русскими. Тогда я действительно засомневалась в том, что меня правильно поняли. В тот момент я была в шоке, но сейчас все это уже кажется невероятно смешным. Конечно, никто не собирался меня отправлять в Сибирь, ну разве что в турпоездку.

Я никогда не задумывалась об изучении русского до выбора университета. Ведь единственным популярным иностранным языком для большинства китайцев сейчас является английский. В школе все китайские ученики учат английский с третьего класса вплоть до окончания средней школы, всего около 10 лет. И я тоже не была исключением.

Изучение русского в целом не составило труда, но вот местоимения «он» и «она» Чан Лэ все еще путает (в китайском местоимения третьего лица для мужчин и женщин одинаковые) Фото из личного архива Фото из личного архива

Русский язык пользовался популярностью у китайцев в XX веке. Сейчас моим родителям за 60, но в молодости они, как и все молодые китайцы того времени, учили русский язык. В это время как раз начался Советско-китайский раскол, поэтому они так и не доучили его, а позже изучали английский. Но у меня дома остались старые учебники по русскому языку 1950-х годов, а также много книг классиков русской литературы на китайском языке.

Хотя до 18 лет я совсем не понимала русский язык, русская литература в переводе на китайский меня очень тронула. Особенно запомнился «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и стихи Булата Окужавы. Эта литература повлияла на меня сильнее всего, если не считать мою родную китайскую литературу. Еще один фактор – некоторые русские песни широко известны в Китае, например, «Подмосковные вечера» и «Ой цветет калина».

Все это подтолкнуло меня к тому, чтобы больше узнать о России, которая кажется нам, китайцам, знакомой, но все еще таинственной.

После окончания средней школы я решила учиться в России. На моё решение повлияло в том числе и быстрое развитие китайско-российских отношений. Правительство Китая поощряет желание китайских студентов учиться в России, на это выделяют стипендии. К 2020 году Россия и Китай отправили учиться по обмену более 100 000 студентов в обе страны. Я рассчитывала, что по сравнению с получением высшего образования в Китае, обучение в России принесет мне неожиданные выгоды и откроет для меня новые горизонты.

Поскольку я ехала в Россию учиться и жить, конечно, для меня было важно говорить по-русски. Поэтому я начала изучать русский язык за год до поступления в Московский государственный университет – полгода в Китае и полгода в Москве. После года обучения мой уровень русского языка был примерно B1. Тогда я могла читать несложные тексты и разговаривать простыми словами.

На главной лестнице журфака МГУ с заветным дипломом Фото из личного архива Фото из личного архива

Я выбрала факультет журналистики МГУ, потому что увидела, что у Китая и России очень хорошие перспективы сотрудничества в области СМИ. И это сработало – сначала мне предложили стажировку, а потом и работу в RT на китайском языке. Знание русского языка тоже сыграло свою роль в этом.

Первый опыт общения

До сих пор хорошо помню момент, когда я впервые приехала в Россию. Это был январь 2017 года – самое холодное время в Москве, с температурой около -20 градусов. В то время я лишь немного умела читать по-русски, могла сказать несколько простых слов и предложений.

Зимние забавы Фото из личного архива Фото из личного архива

В этот же день я заселилась в общежитие МГУ. Было очень холодно, и я проголодалась. Вышла на улицу, чтобы купить еды, и увидела молодую пару, медленно идущую по заснеженной улице. Кстати, я до этого никогда не видела снега, так как выросла на юге Китая. Я набралась смелости, подошла к ним и спросила: «Подскажите, пожалуйста, где супермаркет?». Девушка ответила по-доброму: «Не знаю… наверное, вам надо пройти дальше и направо».

С русским товарищем Фото из личного архива Фото из личного архива

В этот момент я была очень взволнована, потому что это был мой первый опыт общения с русскими по-русски, что называется, «в дикой природе». Они поняли, что я сказала, и я тоже поняла, что они мне ответили! Этот опыт вселил в меня большую уверенность. С тех пор мне нравится общаться с окружающими меня русскими – ну разве что кроме строгих комендантов-бабушек в общежитии.

Строгие коменданты

Эти самые бабушки в общежитии часто злились на иностранных студентов из-за того, что мы плохо понимали русский язык. Однажды я попросила у главной комендантки общежития поменять мою комнату. Может быть, в тот день у нее было плохое настроение или она не полностью поняла мою просьбу, но она натурально пришла в ярость и выдала тот самый монолог про ссылку в Сибирь.

На фоне главного здания МГУ Фото из личного архива Фото из личного архива

Вообще большинство русских бабушек, которых я встречала, были не только сильными и прямолинейными, но и добросердечными. На четвертый день после моего приезда в Россию, который выпал на китайский Новый год, у меня украли кошелек, паспорт, все карточки, включая проездной на метро. Такое вот новогоднее «чудо».

На границе Европы и Азии Фото из личного архива Фото из личного архива

Я была беспомощна, сидела в своей комнате в общежитии и страдала, а добрые бабушки из общежития принесли мне шоколадки и закуски и утешали меня: «Всё мгновенно, всё пройдет… Что пройдет, то будет мило». Вот так с ними я и стихи Пушкина выучила.

Сложно ли выучить русский язык китайцу

У меня есть талант к изучению языков, поэтому изучение русского для меня не составило особого труда. Тем не менее, в начале было действительно сложно, поскольку китайский и русский принадлежат к разным языковым семьям.

Например, в русском языке существует 6 падежей для существительных и спряжения глаголов по личному окончанию. Я делаю много ошибок именно в спряжении глаголов. Русские не всегда понимают, о чем я говорю. В китайском языке слова не меняются в зависимости от падежей или спряжений.

В старом Суздале Фото из личного архива Фото из личного архива

Также я до сих пор не понимаю многие крылатые фразы в русском языке. Перед выпускным экзаменом в МГУ мой научный руководитель сказала мне с улыбкой: «Ни пуха ни пера!» Я подумала, что это пожелание удачи, логично ведь? Ну и вежливо ответила «спасибо». А она засмеялась и сказала, что я должна была ответить «К черту!». Увы, я не понимаю логику обмена этими фразами, хотя и спрашивала об этом у многих своих русских друзей.

Еще я часто путаю местоимения «он» и «она», когда говорю по-русски (в китайском языке местоимения третьего лица для мужчин и женщин одинаковые). Некоторые краткие формы русских имен я тоже не могу различить. Например, Сашей называют как мужчину Александра, так и женщину Александру. Екатерину можно назвать и Катюшей, и Катей... По краткой форме русских имен непросто узнать, какое у человека полное имя!

Удивительные горы России Фото из личного архива Фото из личного архива

Я изучаю русский язык уже 5 лет. Во время жизни и учебы в Москве я говорила по-русски гораздо больше, чем по-китайски. Это помогло мне лучше понять русскую культуру. Я набралась смелости и стала путешествовать по России одна. В этих поездках я нашла русских друзьями в разных городах. Перед возвращением в Китай я также купила много русских книг, чтобы продолжать читать на русском. Благодаря русскому языку я узнала больше о России, и это предоставило мне больше возможностей для развития карьеры. Это язык, который останется со мной на всю жизнь.