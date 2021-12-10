Как сын Мао Цзэдуна воевал на Великой Отечественной войне

Мао Аньин вынес всю тяжесть войны против Германии и Японии, но не сумел пережить один налет американской авиации.

Дети советских вождей в ходе Великой Отечественной войны нередко участвовали в боевых действиях наравне с простыми солдатами: попал в немецкий плен (где и скончался) старший сын Сталина, командир артиллерийской батареи Яков Джугашвили, в воздушном бою в 1943 году погиб летчик Леонид Хрущев.

Порой на защиту Советского Союза в войне против нацистской Германии вставали и дети крупных деятелей мирового коммунистического движения. В зимних боях 1941 года под Москвой потерял руку сын лидера югославских коммунистов Иосипа Броз Тито Жакро Броз, не пережил Сталинградскую битву сын видной испанской коммунистки Долорес Ибаррури — командир пулеметной роты Рубен Руис Ибаррури.

Ян Кайхуэй c сыновьями Мао Аньцином (на руках) и Мао Аньином. Общественное достояние Общественное достояние

Служил в Красной Армии и сын не последнего в то время человека в Коммунистической Партии Китая — Мао Цзэдуна. При этом Мао Аньин успел поучаствовать в сражениях не только против немцев в Европе, но и против японцев на Дальнем Востоке.

Новый дом

Детство старшего сына будущего «Великого кормчего» пришлось на тяжелое время для китайских коммунистов. В конце 1920-х годов они подвергались неустанному преследованию со стороны правящей партии Гоминьдан.

В 1930 году была казнена мать Мао Аньина — Ян Кайхуэй, и восьмилетний мальчик, оказавшийся вдалеке от своего отца, был вынужден бродяжничать на улицах Шанхая. Лишь в 1936 году Мао Цзэдуну удалось разыскать его и переправить в СССР.

Мао Цзэдун и Мао Аньин. Legion Media Legion Media

Поскольку «товарища Мао» в Союзе высоко ценили и уважали, с большим вниманием отнеслись и к его отпрыску. Аньина отправили в известный на всю страну Ивановский интернациональный детский дом для детей иностранных коммунистов, погибших в ходе борьбы с фашизмом.

На фронт

К началу войны против нацистской Германии Сергей Маев, как на русский манер стали звать Аньина, уже хорошо изучил русский язык. Он всеми силами рвался на фронт и даже отправил Сталину в 1942 году письмо с просьбой позволить ему вступить в Красную Армию.

«Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу», — писал Аньин.

Мао Аньин. Legion Media Legion Media

Ответа он не получил, но вскоре в детский дом по поручению «отца народов» прибыл секретарь исполкома Коминтерна Дмитрий Мануильский. Он встретился с Мао Аньином, отметив по итогам состоявшегося разговора: «Отец герой, сын тоже молодец». Сергея Маева направили на курсы сержантского состава.

Проучившись некоторое время после этого в Военно-политической академии им. Ленина в Москве и в Военной академии им. Фрунзе, Аньин в 1944 году наконец-то попал (с одобрения отца) на фронт. Там в качестве замполита (заместителя командира по политической части) танковой роты он с боями прошел территории Польши и Германии. Сослуживцы не догадывались о происхождении Маева, считая его бурятом.

Довелось Аньину поучаствовать и в войне против заклятого врага его собственного народа — Японии. В ходе советско-японской войны в августе 1945 года он отличился в операции в провинции Чахар и при переходе Большого Хингана и был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Сталин в свою очередь от себя лично подарил сыну китайского союзника пистолет с памятной надписью.

Могила Мао Аньина. Legion Media Legion Media

Мао Аньин пережил войны против Германии и Японии, а также Гражданскую войну в родном Китае, в который он вернулся в 1946 году. Судьба, однако, не дала ему шанса наслаждаться мирной жизнью. В 1950 году он в составе контингента Китайских народных добровольцев отправился в Корею и погиб под американскими бомбами в самом начале конфликта.