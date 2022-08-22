5 фактов про российский флаг

Когда и как появился национальный триколор? Всегда ли флаг России был таким и что означают его цвета?

1. Флаг появился при Петре I

Самый первый из сохранившихся триколоров - Флаг царя Московского 1693 года Общественное достояние Общественное достояние

Историки считают годом рождения российского флага 1668-й. Впервые его прототип появился на самом первом русском корабле «Орел» еще при царе Алексее Михайловиче. Однако как именно он выглядел и как были расположены полосы неизвестно. Есть лишь упоминания, что для пошива брали материи красного, белого и голубого цвета.

Нынешний вид сформировался при Петре I - полотно из белой, синей и красной полос назывался «флаг царя Московского». Именно такой флаг 1693 года с двуглавым орлом - старейший из сохранившихся экземпляров - впервые появился на корабле «Святой Петр». Позже был утвержден другой морской флаг для военных судов. А триколор по указу Петра I поднимали на всех торговых и других гражданских кораблях, в том числе мореплавателей и экспедиторов.

2. Был забыт почти на 70 лет

Николай II на смотре войск в 1896 году Общественное достояние Общественное достояние

Бело-сине-красный флаг стал государственным при Николае II. Власть решила возродить этот «исконно русский» национальный флаг как символ единения нового царя с народом. Однако после революции 1917 года большевики отменили триколор, как и все символы Империи. Цветом новой советской страны был избран революционный красный. Именно красное знамя с серпом и молотом были утверждены в 1922 году флагом СССР - как символ героической борьбы советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и коммунизма. Российский триколор вернется лишь в 1990-х.

3. Возродился после распада СССР

Митинг у Белого дома в августе 1991 года. Президент России Борис Ельцин с флагом Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

22 августа отмечается как День Государственного флага Российской Федерации. Это считается датой возрождения в новейшей истории исторического триколора. 18-21 августа 1991 года в СССР случился августовский путч, по сути попытка государственного переворота. Ряд партийных деятелей создали так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и провозгласили себя новым органом управления страной. Одна из целей была была не допустить распада СССР. Сопротивление оказало руководство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в том числе ее президент Борис Ельцин. В обращении к народу он сказал, что такие силовые методы «возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества».

У Белого дома собрались тысячи людей, а Борис Ельцин поднял тот самый российский бело-сине-красный «триколор». 22 августа 1991 считается днем, когда ГКЧП потерпел поражение - и именно в эту дату спустя три года Ельцин утвердил праздник в честь национального флага. Читайте подробнее про путч тут.

4. Существует отдельный закон про флаг

Военнослужащие на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке города Сочи Михаил Мокрушин/Sputnik Михаил Мокрушин/Sputnik

Первый закон про флаг принял в 1993 году Борис Ельцин, а в 2000 году Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

В законе четко прописано, как должен выглядеть флаг: «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3», - гласит закон.

Также в законе указано, куда можно наносить изображение флага, а куда нет. Флаг всегда поднят над государственным учреждениями федерального значения. Он является официальным символом Российской Федерации, при этом регионы не могут использовать его в качестве основы своих флагов.

В дни траура в верхней части древка флага крепится черная лента. Надругательство над флагом, его осквернение влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

5. Значение цветов точно неизвестно

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В XIX веке считалось, что белый означает свободу, синий - цвет Богородицы, а красный - государственной власти. Какой именно смысл Петр I вкладывал в цвета флага доподлинно неизвестно, но выдвигается множество версий о значении каждого по отдельности и композиции в целом.

Одна из самых популярных современных версий, что белый цвет означает мир, чистоту, синий – веру и честность, а красный - силу, мужество и кровь, пролитую за Отечество.

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