Мария Будберг: любовница Горького, Уэллса и агент двух разведок

Баронессу Марию Будберг можно назвать одной из самых загадочных разведчиц 20 века. Однако до сих пор неясно, была ли она вообще связана со спецслужбами.

Ее называли «железной женщиной» и «красной Мата Хари», подозревая в работе сразу на две разведывательные службы: советскую и английскую. Жизнь дочери провинциального помещика Марии (Мура) Закревской, ставшей после замужества баронессой Будберг, овеяна столькими мифами и домыслами, что правду среди них обнаружить весьма сложно.

Нестандартная красота

Мария Будберг была настоящей роковой женщиной: два замужества, а также бесчисленное количество долговременных и мимолетных романов, в том числе со знаменитым писателем Гербертом Уэллсом.

Мария Будберг. Национальный музей Республики Татарстан Национальный музей Республики Татарстан

При этом Муру трудно было назвать красавицей. «Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица», — так баронессу описывал автор «Войны миров» и «Человека-невидимки».

«Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных», — добавлял писатель. Будберг обладала сильнейшей притягательностью и сексуальностью, обеспечивавшими ее большой армией поклонников. Один из них и втянул баронессу в мир шпионских тайн.

На секретной службе?

Мария Игнатьевна Будберг в 1930-е гг. Архивное фото Архивное фото

В августе 1918 года Будберг была арестована в Москве вместе с главой специальной английской миссии в Советской России сэром Брюсом Локкартом, бывшем в то время ее любовником. Дипломата подозревали в участии в заговоре послов западных держав, целью которого было свержение власти большевиков. Через некоторое время его освободили и выдворили из страны.

Марию Будберг, в свою очередь, обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Тем не менее, вскоре выпустили и ее, предположительно, после согласия работать на советские спецслужбы.

Брюс Локкарт. Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images

Следующий период жизни баронессы связан со знаменитым советским писателем Максимом Горьким, для которого она сначала была ассистентом, а затем фактически стала гражданской женой, и, согласно одной из версий, приставленным соглядатаем.

Совместная жизнь с гением советской литературы не помешала Будберг вступить в интимные отношения с Гербертом Уэллсом, одно время гостившим у них в доме. Ревновавшему ее Горькому она заявила: «Даже для самой любвеобильной женщины сразу два знаменитых писателя — это слишком много!»

Герберт Уэллс выступает перед встречающими в аэропорту во время пребывания в Советском Союзе. Sputnik Sputnik

Со своей пассией Горький жил то в СССР, то в Италии, пока в 1933 году он окончательно не вернулся на родину. Марии, решившей остаться на Западе, была оставлена часть его обширного архива, в котором содержалась переписка с людьми, недовольными советскими порядками.

Дальнейшая судьба столь ценного для советских спецслужб архива остается туманной. По версии дипломата Владимира Карягина, она отвезла его в Таллин, где он исчез во время Великой Отечественной войны. А вот подруга баронессы Нина Берберова была уверена: «Мура путями передала архив в СССР».

Двойной агент?

Горький, Уэллс и Будберг, фото не позднее 1933 года. Sputnik Sputnik

Оставшись одна, Мария Будберг нашла в Вене Локкарта, вновь вступив с ним в близкие отношения. В 1934 году пара вместе посетила премьеру фильма «Британский агент», снятого по написанному им роману и посвященного знаменательным московским событиям 1918 года. Сам Локкарт отмечал, что от своей давней возлюбленной он получил тогда немало ценной секретной информации касательно Советского Союза.

С Горьким Будберг встретилась еще раз лишь однажды 18 июня 1936 года. Страдая от тяжелой болезни, он пригласил свою давнюю возлюбленную приехать к нему. Есть версия, что баронесса получила задание отравить писателя, чьи отношения со Сталиным к этому времени сильно испортились.

Церемония прощания с писателем Максимом Горьким в Колонном зале Дома Союзов. Федор Кислов, Сергей Лоскутов/ТАСС Федор Кислов, Сергей Лоскутов/ТАСС

После краткосрочного визита Муры уже шедший на поправку Горький внезапно скончался. Бесследно исчез стакан, который баронесса давала ему запивать таблетки. Однако никаких доказательств вины Будберг, тем не менее, нет.

Дальнейшие годы баронесса провела в Лондоне, обосновавшись поблизости от всегда обожавшего ее Герберта Уэллса. Писатель завещал ей сто тысяч долларов, обеспечившие ей безбедную старость.

В начале 1950-х годов баронесса попала в поле зрения английском контрразведки MI-5. В связи с бегством в Москву двух британцев, являвшихся советскими агентами, ее стали подозревать в сотрудничестве со спецслужбами СССР (один из них Гай Берджес был частым гостем в доме Марии), однако дело ограничилось лишь допросом.

Баронесса Мура Будберг в своей лондонской квартире, 1972. Allan warren (CC BY-SA 3.0) Allan warren (CC BY-SA 3.0)

Работала ли Мура Будберг на советскую разведку, английскую или на две разведки сразу сегодня остается вопросом без ответа. Незадолго до ее смерти в 1974 году каким-то таинственным образом сгорел весь личный архив баронессы.

Вполне вероятно, что знаменитая разведчица могла и вовсе не иметь никакого отношения к спецслужбам. Ведь как отметила Нина Берберова: «Если ей что-нибудь было нужно, то только ее, ею самой созданная легенда, которую она в течении жизни растила».