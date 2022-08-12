5 вещей, которые нужно узнать о Дагестане перед поездкой

В Дагестане очень заботятся об общественной безопасности. И все же правила жизни здесь более мягкие, чем в соседней Чечне.

1. Как добраться до Дагестана?

Главный пункт прибытия в самый южный регион России – аэропорт Уйташ. Он находится в 25 километрах от Махачкалы, столицы республики. В аэропорту есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сургут и обратно, а также периодически летают самолеты в город Актау в Казахстане. Перелет из Москвы в Махачкалу недорогой, а главное – быстрый, он занимает 2 часа 30 минут.

Ильяс Хаджи Ильяс Хаджи

Можно добраться до Дагестана и на автомобиле, однако, имейте в виду, что работники ГИБДД в Дагестане останавливают автомобилистов чаще, чем во многих других регионах России. Скорее всего, каждому автомобилисту придется поговорить с сотрудниками хотя бы раз за поездку.

2. Безопасно ли ехать в Дагестан?

По дороге из аэропорта в Махачкалу нужно будет проехать через блокпосты, где полицейские проверят вас по базе данных, а также посмотрят багажник автомобиля на наличие оружия.

Туристы, которые не привыкли к такой проверке, поначалу могут посчитать эту особенность странной. Тем не менее строгие меры – одна из причин, по которой Дагестан является безопасным регионом. А всего 20 лет назад на территории республики орудовали террористы, с которыми боролось правительство.

Ильяс Хаджи Ильяс Хаджи

Однако в центре Махачкалы угроза терроризма осталась в прошлом, и люди живут нормальной жизнью. Мелкая преступность в городе практически отсутствует, и местные жители очень гордятся этим фактом. Махачкала, как и другие развитые районы Дагестана, вполне безопасна.

Туристов здесь не обманывают. Но советуем вам воздержаться от незапланированных поездок в дикую местность Дагестана, если только вас не сопровождает местный гид.

3. Как общаться с местными жителями?

Ильяс Хаджи Ильяс Хаджи

Местные жители очень щедрые, гостеприимные и открытые. Не удивляйтесь, если они предложат подвезти вас и накормить, когда вы просто спросите у них дорогу. Доброжелательное отношение к гостям – это дагестанский обычай. Эта республика маленькая, и у местных жителей складываются близкие взаимоотношения, и они знают многих своих соотечественников по имени. Так что если вам нужно с кем-то познакомиться, не тратьте время на поиски в Интернете – в Дагестане все делается на месте.

4. Как насчет развлечений в Дагестане?

Это не самое туристическое место в России, и поэтому жители Махачкалы часто не находят ответа, когда их спрашивают о местных развлечениях. Большинство из них называют Каспийское море и центральный парк. Каспийское море красиво, но оно холоднее, чем Черное.

Вместо того, чтобы посещать городские достопримечательности, туристам рекомендуют исследовать сельскую местность Дагестана: горные хребты, древние исторические места и деревни. Там можно увидеть захватывающие природные пейзажи.

Ильяс Хаджи Ильяс Хаджи

Лучшие туристические объекты расположены в двух-трех часах езды от Махачкалы. Однодневные экскурсии с гидом – то, что нужно для вашего путешествия. Можно посетить деревню Кубачи – она славится своими местными ювелирами; старинную крепость Кала-Корейш; великолепную дюну Сары-Кум и древний и самый южный город России Дербент.

5. Существует ли ночная жизнь в Дагестане?

Ночных клубов в Махачкале мало, не говоря уже о маленьких городах республики. Хотя здесь есть шикарные рестораны, их тоже немного. При этом в республике есть бары, да и найти алкогольные напитки не проблема. Хотя большая часть населения – мусульмане, кроме того, большинство местных жителей любят спорт и воздерживаются от употребления алкоголя.

Ильяс Хаджи Ильяс Хаджи

Раскроем еще один миф о южных республиках России: современные дагестанские женщины, как правило, вполне себе могут общаться с мужчинами (и даже не обижаются на знаки внимания). Однако это правило варьируется от места к месту и от семьи к семье. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте добры к местным жителям. Тогда вы не рискуете столкнуться с какими-либо трудностями.

Удачного путешествия!