Как советский чиновник стал одним из главных нацистских пропагандистов

Карл Альбрехт искренне верил в коммунистические идеалы. Это, однако, не помешало ему в дальнейшем верой и правдой служить Гитлеру.

«Мы, германские социалисты, ваши искренние друзья! Наш вождь, Адольф Гитлер, несет вашей родине освобождение! Тысячи германских рабочих и крестьян уже отдали жизнь за вашу свободу!» — так в 1942 году в распространяемой на оккупированных территориях брошюре «Разве это социалистическое государство?» писал один из наиболее видных пропагандистов Третьего рейха Карл Альбрехт.

Удивительно, что за десять лет до этого этот же человек был одним из крупных советских чиновников, в ведении которого находилась вся лесная промышленность СССР. Как же произошла эта разительная перемена?

Преданный коммунист

К коммунистам Карл Альбрехт (урожденный Лев) примкнул сразу после окончания Первой мировой войны. В 1923 году, не сумев найти себе места в охваченной глубоким кризисом Германии, он внял совету своих товарищей по партии и отправился в Советскую Россию, охотно принимавшую иностранных специалистов.

Карл Альбрехт. Архивное фото Архивное фото

Недоучившийся на специалиста по лесному хозяйству Альбрехт поступил в сельскохозяйственный институт в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Незаконченное образование, небольшой опыт работы и незнание русского языка не помешали невероятно трудоспособному, целеустремленному и умеющему заводить полезные знакомства немцу сделать головокружительную карьеру: от простого инженера-лесовода он за несколько лет вырос до руководителя секции лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности при Рабоче-крестьянской инспекции.

В задачи Альбрехта входило осуществление государственного контроля над одной из самых доходных отраслей советской промышленности. Он руководил проверками лесного хозяйства в различных регионах страны, а об их результатах отчитывался напрямую первым лицам государства.

В 1930 году Карл Альбрехт совершил рабочие визиты в Скандинавию и Германию, откуда вернулся полным новых идей касательно модернизации лесной промышленности Советского Союза. Одним из самых важных препятствий на пути к повышению ее эффективности, по его мнению, было использование труда заключенных и ссыльных, жестокую эксплуатацию которых он постоянно критиковал.

Чиновник настолько открыто выражал недовольство методами управления в той сфере, которую он курировал, что нажил себе немало врагов среди своих высокопоставленных коллег. Семья известной немецкой коммунистки Клары Цеткин, с которой Карл был весьма дружен, как-то посоветовала ему остерегаться, чтобы его самого в один прекрасный день не отправили в Сибирь.

Со временем Альбрехт стал все больше задумываться о том, чтобы покинуть СССР. Во время своей поездки на Дальний Восток в марте 1932 года он обратился в консульство Германии во Владивостоке на предмет возвращения на родину, и вскоре после этого был арестован советскими спецслужбами как немецкий шпион.

Через полтора года нахождения в тюрьме Карл Альбрехт был помилован и вышел на свободу. «Мы не поверили своим глазам, когда однажды, в 1934 году, Альбрехт появился в посольстве и попросил разрешения вернуться в Германию вместе со своей русской женой и своим ребенком», — писал в своей книге «Между Гитлером и Сталиным» немецкий дипломат Ханс фон Херварт: «Он объяснил нам, что несмотря на профессиональные успехи работа не доставляла ему удовольствия, и он сыт по горло Советским Союзом и ужасной политикой Сталина, которая ему глубоко противна. Даже тот факт, что к власти пришли национал-социалисты не может изменить его решения вернуться в Германию».

На службе Третьему рейху

Дома, однако, бывшего высокопоставленного советского чиновника вовсе не ждали молочные реки с кисельными берегами. Единственным источником его доходов стала небольшая пенсия по инвалидности, которую Альбрехту выплачивали за подорванное в ходе мировой войны здоровье.

Карл пробовал трудоустроиться в Турции, но безуспешно. Отчаявшийся немец уже был готов попроситься обратно в Советский Союз, когда на него внезапно вышло Имперское Министерство народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Альбрехта подключили к работе в организации «Антикоминтерн», координирующей антисоветскую пропагандистскую кампанию.

Обложка автобиографической книги Альбрехта.

Много лет проживший в СССР, прекрасно осведомленный о принципах устройства и функционирования советского общества лесовод стал ценной находкой для нацистских пропагандистов. Он начал активно выступать на радио и приступил к написанию главного труда своей жизни — книги «Преданный социализм. Десять лет в качестве высокого государственного чиновника в Советском Союзе».

В изданной в 1938 году книге автор подверг жесточайшей критике Сталина, «иудейско-большевистских диктаторов» и созданную ими политико-экономическую систему. К концу Второй мировой войны тираж одной из главных пропагандистских работ в истории Третьего рейха перевалил за два миллиона экземпляров.

До 1942 года Карл Альбрехт работал на Министерство пропаганды, но своевольный характер и тут дал о себе знать. Из-за конфликтов с руководством он перешел в «Организацию Тодт», которая вела строительные работы на оккупированных территориях и активно использовала для этого труд военнопленных.

Видя, как стремительно растет сопротивление Красной Армии, Альбрехт агитировал за изменение отношения к населению на оккупированных территориях, а также к вывозимым в рейх остарбайтерам. Он утверждал, что необходимо сотрудничать с русскими, быть для них не карающей дланью, но «руководящей и направляющей силой», улучшать условия их жизни, чтобы повышать тем самым производительность их труда. По инициативе бывшего лесовода создавались предприятия, призванные дать пример правильного, по его мнению, использования советских военнопленных.

Немецкие солдаты, сдающиеся в плен американским войскам. Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Привычка открыто выражать свои не всегда совпадавшие с генеральной линией партии взгляды не позволяла Альбрехту долго пребывать на одном месте. В 1944 году Карл оказался в Ваффен-СС, где занялся пропагандистской работой среди военнопленных и восточных добровольцев. В последние дни войны ему присвоили звание штурмбаннфюрера СС и дали батальон. С ним он и сдался в плен американцам.

Бывший советский чиновник, ставший нацистским функционером, вышел на свободу спустя два года. Более серьезных последствий ему удалось избежать благодаря своим «выступлениям в защиту русского народа». Антикоммунистической пропагандой осевший в ФРГ Карл Альбрехт занимался практически до самых последних лет своей жизни.