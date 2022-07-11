Как актер из культового фильма ужасов «Носферату» сам превратился в страшного злодея

Первый в мировом кинематографе «Джонатан Харкер» написал советским спецслужбам донос на своих коллег и стал виновником гибели одной из первых немецких красавиц.

Ровно сто лет назад в 1922 году в Германии был снят настоящий шедевр кинематографа, оказавший громадное влияние на развитие мировой культуры. Мало в каком фильме можно увидеть столь жуткого вампира, каким предстал граф Орлок в «Носферату, симфония ужаса» режиссера Фридриха Мурнау. Даже в наши дни он все еще выглядит впечатляюще.

«Носферату» был первой (хоть и не авторизированной) экранизацией романа Брэма Стокера «Дракула», навсегда прославившей задействованных в ней актеров. Одним из них стал Густав фон Вангенхайм, сыгравший Джонатана Харкера (в фильме его зовут Томасом Хуттером).

Густав фон Вангенхайм в фильме «Носферату». Legion Media Legion Media

Мало кто знает, что уже после «Носферату» жизнь представителя древнего немецкого аристократического рода фон Вангенхаймов оказалась тесно связана с Советским Союзом, происходившим в этой стране «Большим террором» и гибелью одной из самых красивых женщин Германии.

Советский аристократ

Несмотря на свое знатное происхождение, Густав тяготел к идеям социализма и практически сразу же после выхода на экраны своего самого известного фильма вступил в ряды Коммунистической партии Германии. Актер, однако, не спешил отказываться от всех прелестей жизни высшего общества и любил называть себя «денди-коммунистом».

В 1933 году после прихода к власти нацистов фон Вангенхайм сбежал из страны и вскоре оказался в Москве. Здесь он продолжил заниматься творчеством: писал эссе и пьесы, а также основал театральную труппу «Левая колонна» (Kolonne Links) из таких же как он немецких актеров-эмигрантов.

Густав фон Вангенхайм. Abraham Pisarek/Ullstein bild/Getty Images Abraham Pisarek/Ullstein bild/Getty Images

В 1936 году Густав фон Вангенхайм выступил режиссером антинацистского фильма «Борцы». Интересно, что к съемкам он привлек другого актера из команды «Носферату» — Александра Гранаха, который в фильме 1922 года играл роль Кнока (в книге «Дракула» — Рэнфилд).

Самым нелицеприятным эпизодом, связанным с жизнью немецкого аристократа в СССР, стало дело немецкого коммуниста учителя русского языка Анатоля Беккера и его жены актрисы Каролы Неер.

Донос

Как и фон Вангенхайм, супруги бежали из Германии, спасаясь от нацистов. Они нашли убежище в СССР, не зная какая страшная судьба их здесь ждет.

Карола Неер в «Чикаго». Zander & Labisch/Ullstein bild/Getty Images Zander & Labisch/Ullstein bild/Getty Images

Входившая в плеяду ведущих немецких актрис Карола Неер была музой драматурга Бертольта Брехта и в конце 1920-х годов играла в спектакле «Трехгрошовая опера», поставленном по его пьесе. Статная, спортивная, модная и дерзкая, она имела репутацию «роковой женщины», а многие считали ее одной из самых красивых женщин Германии.

В Москве Неер играла в труппе «Левая колонна» Густава фон Вангенхайма, когда в 1936 году она и ее муж попали под маховик массовых репрессий. Супругов обвинили в том, что они являлись приверженцами уже впавшего в немилость Льва Троцкого. Донос на «отравленные троцкизмом элементы» написал как раз «денди-коммунист».

Беккер был расстрелян в 1937 году, Неер же приговорили к десяти годам лагерей. Оказавшись в заключении, актриса не теряла присутствие духа. «Она все время старалась сохранить внешний вид, ухаживать за собой, регулярно заниматься гимнастикой. В отличие от нас, остальных, у нее все еще была гладкая красивая кожа, несмотря на страшные условия, из-за которых люди быстро старели», — вспоминала сокамерница Каролы Хильда Дути.

Карола Неер. Wolff von Gudenberg; Rolf Mahrenholz/Ullstein bild/Getty Images Wolff von Gudenberg; Rolf Mahrenholz/Ullstein bild/Getty Images

26 июня 1942 года Неер умерла в тюрьме Соль-Илецка под Оренбургом от тифа в возрасте 41 года. Спустя 17 лет она и ее муж были полностью реабилитированы.

У Густава фон Вангенхайма в жизни все сложилось вполне благополучно. После окончания Второй мировой войны он вернулся в Берлин, где некоторое время руководил Немецким театром, в затем еще много лет работал сценаристом и режиссером художественных фильмов.