Как большевик стал высокопоставленным нацистом

Председатель Народной судебной палаты Третьего рейха Роланд Фрейслер, был по выражению американского историка Уильяма Ширера, «возможно, самым зловещим и кровожадным после Гейдриха нацистом в Третьем рейхе». До того, как стать фанатичным приверженцем Гитлера, он, однако, разделял совершенно противоположные взгляды.

Коммунист

В начале Первой мировой войны уроженец нижнесаксонского города Целле Роланд Фрейслер ушел добровольцем на фронт. Проявив отменную храбрость на поле боя, он был награжден Железными крестами 1-й и 2-й степени.

Немецкие военнопленные. Архивное фото Архивное фото

Однако боевой путь Фрейслера был недолог — в 1915 году он попал в русский плен. Именно в лагере для военнопленных его застала Октябрьская революция 1917 года и приход к власти в России большевиков.

Роланд Фрейслер глубоко проникся коммунистическими идеями, читал работы Маркса и Энгельса и неплохо выучил русский язык. В 1918 году немецкие пленные стали массово возвращаться на родину, но Фрейслер задержался в охваченной Гражданской войной России.

Роланд Фрейслер в 1933 году. Scherl/Global Look Press Scherl/Global Look Press

Мало известно об этом периоде жизни Роланда Фрейслера. Вступив в партию большевиков, он, по одной версии, был назначен продовольственным комиссаром и занимался обеспечением заготовок продовольствия для государства. Согласно другой версии, он даже поступил на работу в органы государственной безопасности ВЧК.

Нацист

В 1920 году Роланд Фрейслер вернулся в Германию и посвятил себя юриспруденции. Он полностью поменял свои политические взгляды и в 1925 году примкнул к Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Scherl/Global Look Press Scherl/Global Look Press

Всю свою жизнь Фрейслер старался предать свое большевистское прошлое забвению, выказывая Гитлеру личную фанатичную преданность и называя себя «политическим солдатом» фюрера.

Вождь Третьего рейха, однако, всегда помнил этот нелицеприятный факт из биографии своего приверженца и полушутя называл Фрейслера «нашим большевиком». Гитлер отмел его кандидатуру на пост министра юстиции, но допустил, чтобы в 1942 году он занял пост председателя Народной судебной палаты.

Палач

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Учрежденная в 1934 году Народная судебная палата Третьего рейха была высшим чрезвычайным судебным органом нацистской Германии и занималась рассмотрением дел о государственной измене, шпионаже и других политических преступлениях.

Избежать смертного приговора в этом суде было практически невозможно. Казнить могли даже за неосторожно сказанные слова «война проиграна» или «фюрер болен». Лишь единицам «везло» очутиться в концентрационных лагерях.

Заседание Народной судебной палаты по делу о заговоре 20 июля 1944 года. Getty Images Getty Images

На посту председателя в период с 1942 по 1945 год Фрейслер отправил на смерть 4951 человека. При этом до его назначения за восемь лет существования суда было вынесено всего 292 смертных приговора.

Усилиями Роланда Фрейслера на гильотину были отправлены лидеры подпольной группы Сопротивления «Белая роза», а также обвиненная в «возмутительной лживой пропаганде в пользу врага» и «подрыве обороноспособности страны» сестра знаменитого писателя Эриха Марии Ремарка Эльфрида Шольц. «Вашему брату удалось ускользнуть от нас, но вы от нас не уйдете», — заявил он ей в ходе процесса.

Роланд Фрейслер в 1943 году. Getty Images Getty Images

Самым громким делом Фрейслера стало дело о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. Председатель суда нисколько не стеснялся в выражениях, называя организаторов заговора ослами, идиотами и мерзавцами. Судя по протоколам заседаний, он говорил в четыре раза больше, чем подсудимые, адвокаты и прокуроры вместе взятые.

Роланд Фрейслер безусловно очутился бы на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала, но судьба распорядилась иначе. 3 февраля 1945 года он был смертельно ранен во время бомбардировки Берлина американской авиацией. В свой последний день жизни он успел отправить на казнь четырех человек.