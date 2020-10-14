Как советский еврейский мальчик стал сыном полка СС

«Самый юный нацист Рейха» Алекс Курзем стал излюбленным героем для немецкой пропаганды. Мало кто знал, кем он был на самом деле.

«Мне приходилось всю жизнь скрывать свою личность. Я должен был сделать так, чтобы никто не узнал, что я был еврейским мальчиком среди нацистов», — говорил австралийский гражданин Алекс Курзем, он же Илья Гальперин, спустя полвека после окончания Второй мировой войны. Долгие годы никто из его друзей, и даже близких родственников не знал, что когда-то он, еврей по происхождению, был воспитанником и талисманом подразделения СС.

Сирота

В один из дней октября 1941 года пятилетний Илья стал свидетелем страшной картины: в его родном городе Дзержинск под Минском вместе с сотнями других евреев нацисты казнили его мать, брата и сестру. Спрятавшись в лесу, он избежал расправы, но, оставшись совсем один, был вынужден идти, куда глаза глядят.

Илья бесцельно бродил по лесам, питаясь ягодами, ночевал на деревьях, чтобы не попасться волкам, и спасался от холода, снимая верхнюю одежду с погибших солдат. Стучась в двери домов, он иногда получал еду и кров, но надолго пускать мальчика к себе никто не хотел.

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Такая жизнь закончилась, когда в одном из селений Илья набрел на одного крестьянина, распознавшего в нем беглого еврея. Сильно избив, тот отвел его к зданию школы и передал расквартированному там немецкому подразделению. Это был 18-й латышский батальон шуцманшафта (полицейский) «Курземес», задействованный в борьбе против партизан и в карательных акциях против еврейского населения в районе Минска.

Готовясь к смерти, Илья обратился к стоявшему рядом с ним солдату: «Пока вы меня не убили, можно мне съесть кусочек хлеба?» Внимательно посмотрев на мальчика, капрал Екабс Кулис отвел его в сторону и сказал, что, если тот хочет выжить, ему следует навсегда забыть тот факт, что он еврей, и выдавать себя за русского сироту. В таком статусе его и приняли в батальон.

«Боевой» путь

Латыши придумали мальчику новое имя — Алекс Курзем (в честь западной области Латвии — Курземе — был назван и сам батальон). Поскольку он не помнил дату своего дня рождения, ее ему «назначили» — 18 ноября (в этот день в 1918 году Латвия впервые в истории обрела независимость).

В батальоне Илья-Алекс занимался в основном хозяйственными делами: чистил сапоги солдатам, разводил костер, приносил воды. Получив форму, маленькое ружье и маленький пистолет, он стал настоящим сыном полка, воспитанником и талисманом подразделения.

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Вместе со своим батальоном Алекс прошел всю Белоруссию, став свидетелем массовых казней и жестоких карательных операций. «Я просто был вынужден наблюдать за тем, что происходило», — вспоминал Курзем: «Я не мог остановить войну. Меня забрали люди, которые совершали все эти убийства. Я ничего не мог сделать, ничего. Я знал, что это плохо. Я плакал… Иногда я жалел, что меня не расстреляли вместе с матерью».

Маленького Алекса, тем не менее, также привлекали к преступной деятельности батальона. Чтобы успокоить евреев, которых сажали в вагоны для отправки в концлагеря, он на платформе перед посадкой раздавал им шоколадки.

1 июня 1943 года 18-й полицейский батальон был включен в состав Латышского добровольческого легиона СС, и Курзем сменил свою старую форму на новую. «Самый юный нацист Рейха» стал частым гостем на страницах газет и кадрах кинохроники.

Новая жизнь

Когда военная удача отвернулась от Германии и латышские эсэсовцы перешли от карательных акций к участию в боевых столкновениях с Красной Армией, Алекса отправили в тыл, в Ригу. Там его усыновила семья директора местной шоколадной фабрики Екабса Дзениса. Вместе с ней он сначала переехал в Германию, а в 1949 году — в Австралию.

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Долгие годы Алекс Курзем хранил в тайне обстоятельства своей жизни. Семье он говорил, что его, скитающегося сироту, подобрала и усыновила латышская семья.

Когда в 1997 году Алекс открыл неприглядные детали своего детства, некоторые друзья отвернулись от него. В среде еврейской общины Мельбурна он подвергся сильной критике: ему ставили в вину добровольное вступление в СС, а также отсутствие ненависти к нацистам.

«Ненависть мне не поможет», — отвечал на это Курзем-Гальперин: «Я такой, какой есть... Родился евреем, был воспитан нацистами и латышами и женился как католик».