Чем знаменит Борис Эйфман и его Театр балета (ФОТО)

Этот коллектив современного танца известен на весь мир, а его руководитель считается признанным гением. Почему?

Борис Эйфман перед показом балета "Роден" на сцене Большого театра Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Борис Эйфман начал свой танцевальный путь во дворце пионеров в советском Кишиневе, а сегодня он - создатель и художественный руководитель собственного театра балета, а также президент академии танца имени себя самого.

Путь из провинциального театра в Ленинград

Борис Эйфман в 1988 году - худрук Ленинградского театра современного балета Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

Эйфман родился в 1946 году в небольшом городе Рубцовск в Алтайском крае, куда его семья была эвакуирована во время Второй Мировой войны. Вскоре они переехали в Молдавскую ССР, где пятилетний Эйфман и начал свой творческий путь. Сначала в танцевальном кружке во дворце пионеров Кишинева, а затем на хореографическом отделении Кишиневского музыкального училища.

Борис Эйфман (справа) на репетиции Ленинградского ансамбля балета Ю.Барыкин/Sputnik Ю.Барыкин/Sputnik

Окончив обучение, Эйфман стал и сам преподавать в пионерской студии, одновременно работая артистом в Молдавском театре оперы и балета. Богатая творческая энергия подстегнула создать свой язык танца. Так юный Борис поехал в Ленинград, где была одна из лучших балетных школ страны. Эйфман отучился на балетмейстера в консерватории, и в 1972 году стал преподавать в культовом Ленинградском хореографическом училище (ныне - Академия русского балета имени А.Я. Вагановой).

Борис Эйфман (справа) и народные артисты Алла Осипенко и Джон Марковский на репетиции в Ленинградском академическом государственном театре оперы и балета им. С. М. Кирова В.Барановский/Sputnik В.Барановский/Sputnik

Уже дипломные его работы были показаны на сцене Мариинского театра. Хореограф выбирал для постановок необычные композиции и композиторов.

Борис Эйфман и артисты балета Алла Осипенко и Джон Марковский во время репетиции В.Барановский/Sputnik В.Барановский/Sputnik

В 1977 году Эйфману предложили поработать с танцевальным коллективом при организации «Ленконцерт», которая занималась проведением концертов классической и эстрадной музыки. На его основе Эйфман и создал свой «Новый балет», который после развала СССР стал называться Санкт-Петербургским государственным академическим Театром балета под руководством Бориса Эйфмана, или попросту Театром балета Бориса Эйфмана.

Артисты Ленинградского ансамбля балета Анна Осипова и Джон Марковский в постановке "Прерванная песня", 1979 А.Трубицын/Sputnik А.Трубицын/Sputnik

Для первых постановок он пригласил ведущих артистов Мариинского театра - Аллу Осипенко, Джона Марковского, Валерия Михайловского. Одним из первых знаковых спектаклей стал «Идиот» 1980 года, поставленный на музыку Петра Чайковского.

Сцена из балета Бориса Эйфмана "Идиот". В роли князя Мышкина - Валерий Михайловский. Настасья Филипповна - Алла Осипенко (в центре) Рыбчинский/Sputnik Рыбчинский/Sputnik

Новый взгляд на русский балет

Спектакли Эйфмана только на первый взгляд похожи на классические постановки, к которым нас приучил бренд «русский балет». Но критики по всему миру отмечают, что хореография мэтра невероятно сложная и изобилует совершенно новаторскими, ни на что не похожими элементами.

Балет "Кто есть кто" Бориса Эйфмана на сцене Большого театра Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Отличаются его балеты и неожиданными сценическими решениями, а также неординарным выбором литературной основы. Например, балет «Up & Down» поставлен по роману «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда - на сцене воспроизведен блистательный американский Век Джаза.

Репетиция балета "Up & Down" в Александринском театре в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

С восторгом по всему миру встретили эйфмановский взгляд на классический балет «Жизель». Его «Красная Жизель» посвящена драматичной биографии балерины Ольги Спесивцевой, некогда блиставшей по всей Европе в «Русских Сезонах» Сергея Дягилева (в том числе исполнившая главную роль в «Жизели»). После революции 1917 года она вынуждена были эмигрировать в США, у нее развилась психическая болезнь.

Актеры Сергей Волобуев в роли Чекиста и Нина Змиевец в роли Балерины в сцене из спектакля "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

В репертуаре театра Эйфмана вы не увидите привычного «Лебединого озера», но в балете «Чайковский. PRO et CONTRA» он попытался осмыслить биографию и творчество своего любимого, гениального композитора, к которому не раз обращался.

Сцена из балета "Чайковский. PRO et CONTRA". В центре - Олег Габышев в роли Чайковского Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

«Мне хотелось создать произведение, в котором я мог бы глубже погрузиться в стихию творческих мук Чайковского», – говорит Эйфман про балет «Чайковский. PRO et CONTRA». Перед зрителем появляются и лебеди в своих легендарных белых пачках, и узнаваемые сцены из «Щелкунчика», а также танцевальные фантазии на тему знаменитых опер композитора «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Эйфман предложил также отдельно свою современную версию пушкинского «Евгения Онегина» - соединил классическую музыку из одноименной оперы Чайковского и рок-композиции Александра Ситковецкого.

Сцена из балета Бориса Эйфмана "Евгений Онегин" Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

Самое важное для хореографа и режиссера - раскрыть психологическую глубину характеров и сюжетов. Его интересует не только и не столько техническая часть танца, сколько именно театр, драматургия, энергия, которую он своими постановками передает зрителю.

Сцена из балета "Евгений Онегин" Максим Боговид/Sputnik Максим Боговид/Sputnik

«Я вижу свое главное предназначение в том, чтобы открыть какие-то новые возможности балетного искусства, как познание внутреннего мира человека», - говорит хореограф.

Борис Эйфман и солистка Любовь Андреева на репетиции балета "Роден" Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Одним из самых мощных по эмоциональному накалу получился у Эйфмана балет «Анна Каренина», в котором он сфокусировался на главном любовном треугольнике романа Льва Толстого - Анны Карениной, ее мужа и Вронского.

Маэстро признается, что его хореография строится и придумывается именно как его собственная эмоциональная реакция на музыку.

«Я создаю другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея. И я уверен, что это балет будущего», - говорит Эйфман.

Актер Олег Габышев в роли Родена на сцене Александринского театра Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

К годовщине освобождения Ленинграда от блокады, в 2014 году Эйфман поставил удивительную по накалу и драматизму балет «Реквием». Название отсылает одновременно к поэме Анны Ахматовой «Реквием» и к композиции Моцарта, которая звучит в балете, вместе с симфонией «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича.

Сцена из балета "Реквием", посвященного освобождению Ленинграда от блокады, 2014 Михаил Клементьев/Sputnik Михаил Клементьев/Sputnik

В 2011 году Эйфман создал свою инновационную балетную школу. «Академия танца Бориса Эйфмана» работает с детьми от 10 лет, и как утверждает Эйфман - ее цель «подготовить универсальных балетных танцовщиков», владеющих одновременно и классическим, и современным танцем.

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Сегодня Борис Эйфман - обладатель множества театральных премии и даже самых разных государственных наград, в том числе кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Да и просто один из самых известных балетмейстеров мира. (В 1998 году The New York Times и вовсе называет его главным мировым хореографом).

Борис Эйфман во время фестиваля искусств "Черешневый лес", 2016 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

А его театр - одна из визитных карточек русского балета, который выступает с гастролями на главных площадках по всему миру, а также на сцене Большого театра в Москве.

Чемпион Европы и мира по футболу Давид Трезеге на церемонии представления кубка Европы по футболу с участием воспитанниц Академии танца Бориса Эйфмана в здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Посмотреть расписание спектаклей можно тут eifmanballet.ru

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