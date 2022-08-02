Чем знаменит Борис Эйфман и его Театр балета (ФОТО)

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Александра Гузева
Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана

Александр Гальперин/Sputnik
Этот коллектив современного танца известен на весь мир, а его руководитель считается признанным гением. Почему?
Борис Эйфман перед показом балета

Борис Эйфман перед показом балета "Роден" на сцене Большого театра

Сергей Пятаков/Sputnik

Борис Эйфман начал свой танцевальный путь во дворце пионеров в советском Кишиневе, а сегодня он - создатель и художественный руководитель собственного театра балета, а также президент академии танца имени себя самого. 

Путь из провинциального театра в Ленинград

Борис Эйфман в 1988 году - худрук Ленинградского театра современного балета

Борис Эйфман в 1988 году - худрук Ленинградского театра современного балета

Рудольф Кучеров/Sputnik

Эйфман родился в 1946 году в небольшом городе Рубцовск в Алтайском крае, куда его семья была эвакуирована во время Второй Мировой войны. Вскоре они переехали в Молдавскую ССР, где пятилетний Эйфман и начал свой творческий путь. Сначала в танцевальном кружке во дворце пионеров Кишинева, а затем на хореографическом отделении Кишиневского музыкального училища.

Борис Эйфман (справа) на репетиции Ленинградского ансамбля балета

Борис Эйфман (справа) на репетиции Ленинградского ансамбля балета

Ю.Барыкин/Sputnik

Окончив обучение, Эйфман стал и сам преподавать в пионерской студии, одновременно работая артистом в Молдавском театре оперы и балета. Богатая творческая энергия подстегнула создать свой язык танца. Так юный Борис поехал в  Ленинград, где была одна из лучших балетных школ страны. Эйфман отучился на балетмейстера в консерватории, и в 1972 году стал преподавать в культовом Ленинградском хореографическом училище (ныне - Академия русского балета имени А.Я. Вагановой).

Борис Эйфман (справа) и народные артисты Алла Осипенко и Джон Марковский на репетиции в Ленинградском академическом государственном театре оперы и балета им. С. М. Кирова

Борис Эйфман (справа) и народные артисты Алла Осипенко и Джон Марковский на репетиции в Ленинградском академическом государственном театре оперы и балета им. С. М. Кирова

В.Барановский/Sputnik

Уже дипломные его работы были показаны на сцене Мариинского театра. Хореограф выбирал для постановок необычные композиции и композиторов. 

Борис Эйфман и артисты балета Алла Осипенко и Джон Марковский во время репетиции

Борис Эйфман и артисты балета Алла Осипенко и Джон Марковский во время репетиции

В.Барановский/Sputnik

В 1977 году Эйфману предложили поработать с танцевальным коллективом при организации «Ленконцерт», которая занималась проведением концертов классической и эстрадной музыки. На его основе Эйфман и создал свой «Новый балет», который после развала СССР стал называться Санкт-Петербургским государственным академическим Театром балета под руководством Бориса Эйфмана, или попросту Театром балета Бориса Эйфмана.

Артисты Ленинградского ансамбля балета Анна Осипова и Джон Марковский в постановке

Артисты Ленинградского ансамбля балета Анна Осипова и Джон Марковский в постановке "Прерванная песня", 1979

А.Трубицын/Sputnik

Для первых постановок он пригласил ведущих артистов Мариинского театра - Аллу Осипенко, Джона Марковского, Валерия Михайловского. Одним из первых знаковых спектаклей стал «Идиот» 1980 года, поставленный на музыку Петра Чайковского.

Сцена из балета Бориса Эйфмана

Сцена из балета Бориса Эйфмана "Идиот". В роли князя Мышкина - Валерий Михайловский. Настасья Филипповна - Алла Осипенко (в центре)

Рыбчинский/Sputnik

Новый взгляд на русский балет

Спектакли Эйфмана только на первый взгляд похожи на классические постановки, к которым нас приучил бренд «русский балет». Но критики по всему миру отмечают, что хореография мэтра невероятно сложная и изобилует совершенно новаторскими, ни на что не похожими элементами. 

Балет

Балет "Кто есть кто" Бориса Эйфмана на сцене Большого театра

Дмитрий Коробейников/Sputnik

Отличаются его балеты и неожиданными сценическими решениями, а также неординарным выбором литературной основы. Например, балет «Up & Down» поставлен по роману «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда - на сцене воспроизведен блистательный американский Век Джаза. 

Репетиция балета

Репетиция балета "Up & Down" в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/Sputnik

С восторгом по всему миру встретили эйфмановский взгляд на классический балет «Жизель». Его «Красная Жизель» посвящена драматичной биографии балерины Ольги Спесивцевой, некогда блиставшей по всей Европе в «Русских Сезонах» Сергея Дягилева (в том числе исполнившая главную роль в «Жизели»). После революции 1917 года она вынуждена были эмигрировать в США, у нее развилась психическая болезнь. 

Актеры Сергей Волобуев в роли Чекиста и Нина Змиевец в роли Балерины в сцене из спектакля

Актеры Сергей Волобуев в роли Чекиста и Нина Змиевец в роли Балерины в сцене из спектакля "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана

Игорь Руссак/Sputnik

В репертуаре театра Эйфмана вы не увидите привычного «Лебединого озера», но в балете «Чайковский. PRO et CONTRA» он попытался осмыслить биографию и творчество своего любимого, гениального композитора, к которому не раз обращался. 

Сцена из балета

Сцена из балета "Чайковский. PRO et CONTRA". В центре - Олег Габышев в роли Чайковского

Владимир Вяткин/Sputnik

«Мне хотелось создать произведение, в котором я мог бы глубже погрузиться в стихию творческих мук Чайковского», – говорит Эйфман про балет «Чайковский. PRO et CONTRA». Перед зрителем появляются и лебеди в своих легендарных белых пачках, и узнаваемые сцены из «Щелкунчика», а также танцевальные фантазии на тему знаменитых опер композитора «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Эйфман предложил также отдельно свою современную версию пушкинского «Евгения Онегина» - соединил классическую музыку из одноименной оперы Чайковского и рок-композиции Александра Ситковецкого.

Сцена из балета Бориса Эйфмана

Сцена из балета Бориса Эйфмана "Евгений Онегин"

Максим Боговид/Sputnik

Самое важное для хореографа и режиссера - раскрыть психологическую глубину характеров и сюжетов. Его интересует не только и не столько техническая часть танца, сколько именно театр, драматургия, энергия, которую он своими постановками передает зрителю.

Сцена из балета

Сцена из балета "Евгений Онегин"

Максим Боговид/Sputnik

«Я вижу свое главное предназначение в том, чтобы открыть какие-то новые возможности балетного искусства, как познание внутреннего мира человека», - говорит хореограф.

Борис Эйфман и солистка Любовь Андреева на репетиции балета

Борис Эйфман и солистка Любовь Андреева на репетиции балета "Роден"

Григорий Сысоев/Sputnik

Одним из самых мощных по эмоциональному накалу получился у Эйфмана балет «Анна Каренина», в котором он сфокусировался на главном любовном треугольнике романа Льва Толстого - Анны Карениной, ее мужа и Вронского.

Маэстро признается, что его хореография строится и придумывается именно как его собственная эмоциональная реакция на музыку. 

«Я создаю другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея. И я уверен, что это балет будущего», - говорит Эйфман.

Актер Олег Габышев в роли Родена на сцене Александринского театра

Актер Олег Габышев в роли Родена на сцене Александринского театра

Игорь Руссак/Sputnik

К годовщине освобождения Ленинграда от блокады, в 2014 году Эйфман поставил удивительную по накалу и драматизму балет «Реквием». Название отсылает одновременно к поэме Анны Ахматовой «Реквием» и к композиции Моцарта, которая звучит в балете, вместе с симфонией «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича.

Сцена из балета

Сцена из балета "Реквием", посвященного освобождению Ленинграда от блокады, 2014

Михаил Клементьев/Sputnik

В 2011 году Эйфман создал свою инновационную балетную школу. «Академия танца Бориса Эйфмана» работает с детьми от 10 лет, и как утверждает Эйфман - ее цель «подготовить универсальных балетных танцовщиков», владеющих одновременно и классическим, и современным танцем. 

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана

Открытый урок воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана

Александр Гальперин/Sputnik

Сегодня Борис Эйфман - обладатель множества театральных премии и даже самых разных государственных наград, в том числе кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Да и просто один из самых известных балетмейстеров мира. (В 1998 году The New York Times и вовсе называет его главным мировым хореографом). 

Борис Эйфман во время фестиваля искусств

Борис Эйфман во время фестиваля искусств "Черешневый лес", 2016

Владимир Вяткин/Sputnik

А его театр - одна из визитных карточек русского балета, который выступает с гастролями на главных площадках по всему миру, а также на сцене Большого театра в Москве.

Чемпион Европы и мира по футболу Давид Трезеге на церемонии представления кубка Европы по футболу с участием воспитанниц Академии танца Бориса Эйфмана в здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Чемпион Европы и мира по футболу Давид Трезеге на церемонии представления кубка Европы по футболу с участием воспитанниц Академии танца Бориса Эйфмана в здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Алексей Даничев/Sputnik

Посмотреть расписание спектаклей можно тут eifmanballet.ru

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