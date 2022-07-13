8 советских женщин, ставших первыми в своем деле

1. Надежда Крупская - первая советская первая леди

Надежда Крупская Public domain Public domain

Кроме того, что она была женой вождя революции Владимира Ленина, было бы несправедливо называть ее всего лишь первой леди. Даже на само обращение «леди» Крупская могла бы обидеться. Она была в первую очередь коммунисткой, товарищем по революционной борьбе. Но самую важную часть ее биографии занимает вклад в создание советской системы образования. Крупская занимала важные должности в Наркомате (министерстве) просвещения и разрабатывала всю систему работы с детьми, от дошкольного образования, организации детских садов и просто площадок до воспитания коммунистической молодежи. Именно она стояла у истоков советской пионерии, скаутской по форме и коммунистической по содержанию организации, а также у истоков комсомола - коммунистического союза молодежи.

2. Инесса Арманд - первая советская феминистка

Инесса Арманд Public domain Public domain

Еще одна революционерка и поклонница Ленина и его идей, рано вступила в партию, а после революции стала активно пропагандировать борьбу за равноправие женщин. Она стала первой заведующей отделом по работе среди женщин в партии. Кроме того, организовала первую Международную женскую коммунистическую конференцию. Конечно, Арманд более всего интересна своей личной жизнью, которая, впрочем, была неразрывно связана с политической - предполагают, что она была любовницей Ленина. При этом в треугольнике с Крупской все трое сохраняли взаимное уважение и теплые отношения. Когда Арманд внезапно умерла, Крупская очень переживала, что муж не справится с тоской.

3. Александра Коллонтай - первая женщина-министр и посол

Александра Коллонтай Public domain Public domain

Революционерка Коллонтай была первой женщиной-министром не только в советской, но и в мировой истории. В самом первом советском правительстве она возглавляла наркомат государственного призрения, проще говоря, отвечала за социальные проекты в новом государстве. Александра получила прекрасное образование в Цюрихском университете, и ее высоко ценили товарищи по партии: еще до революции она выполняла личные поручения Ленина в Европе, вела агитацию и налаживала связь с левыми группировками. Помимо активной работы в советском правительстве, Коллонтай много лет возглавляла отдел по работе с женщинами (после Инессы Арманд). С 1922 года она также была дипломатическим работником в Норвегии, а с 1930 по 1945 год возглавляла советское посольство в Швеции (стала одной из первых женщин-послов в мире). Она немало сделала, чтобы наладить отношения двух стран, и удержать Швецию от вступления в советско-финскую войну 1939 года.

4. Лина Штерн - первый академик

Лина Штерн Legion Media Legion Media

Штерн родилась в еврейской семье в Российской Империи на территории современной Литвы. Она окончила Женевский университет и стала его первой женщиной-профессором. В 1925 году Штерн вернулась в советскую Россию. Научная деятельность ее была связана с биохимией и физиологией, в 1939 году она стала первой женщиной - членом Академии Наук СССР и возглавила в ней институт физиологии. Штерн разработала способ борьбы с посттравматическим шоком, он заключался в инъекциях солей калия для поддержания кровяного давления, мышечной активности и дыхании. «Метод Штерн» широко применялся во время войны.

5. Вера Мухина - первый скульптор-монументалист

Вера Мухина TASS TASS

Мухина не только первая, но и единственная скульптор-монументалист СССР. В рамках Ленинского плана монументальной пропаганды, она создала несколько памятников на революционную тематику. Но, безусловно, самой известной ее работой стала 24-метровая скульптура «Рабочий и колхозница», один из будущих символов СССР. Устремленные вверх фигуры символизировали светлое будущее страны. Монумент был представлен в 1937 году на Всемирной выставке в Париже и поразил публику. Кстати, Вере Мухиной приписывают также дизайн легендарного советского граненого стакана.

6. Екатерина Фурцева - первая женщина во главе Москвы и первая женщина министр культуры СССР

Екатерина Фурцева Валентин Черединцев/TASS Валентин Черединцев/TASS

Для мира советской культуры эпохи оттепели Фурцева стала просто легендарной личностью. Она начала свою карьеру в большой политике с поста Первого секретаря Московского городского комитета КПСС, то есть по сути возглавляла московскую ячейку партии (а фактически была главным человеком в городе). Под ее контролем напротив городской управы установили памятник Юрию Долгорукому, основателю Москвы, построили знаменитый стадион «Лужники» и магазин «Детский мир» на Лубянке, ныне культовые театры и книжные магазины. Также по ее инициативе провели несколько громких международных конкурсов, включая Московский международный кинофестиваль, куда приезжали звезды Голливуда и мирового кино.

Екатерина Фурцева в компании поэта Евгения Евтушенко и скульптора Эрнста Неизвестного А. Устинов/ Архив Н. Устиновой/ russiainphoto.ru

В 1960 году Фурцева стала министром культуры СССР и неизменно была на этом посту до 1974 года. В ее политической карьере есть и негативные моменты - например, травля Бориса Пастернака в 1958 году. Но благодаря Фурцевой в СССР буквально закипела культурная жизнь - в жизнь были претворены многие невероятные проекты: например, выставка трофейного искусства Дрезденской галереи, выставка Марка Шагала и Фернана Леже, даже единственный в истории выезд «Моны Лизы» Леонардо да Винчи в Москву.

7. Валентина Терешкова - первая женщина в космосе

Летчик-космонавт Валентина Терешкова перед стартом Sputnik Sputnik

Такая история успеха возможна была только в СССР. Дочь тракториста и швеи стала национальным героем - первой женщиной, в одиночку полетевшей в космос 16 июня 1963 года. Именно ее, участницу регионального аэроклуба, отобрали для почетной миссии. После своего эпохального полета Терешкова стала легендой и символом женского равноправия в СССР. Она продолжила свою карьеру как общественный деятель и до сих пор является депутатом Государственной Думы. Читайте подробнее о полете и судьбе Терешковой тут.

8. Ольга Преображенская - первая женщина режиссер

Ольга Преображенская Public domain Public domain

Преображенская начала сниматься в фильмах еще на заре российского кино, до революции. А в 1916 году впервые выступила как режиссер - и хотя фильм хвалили, по воспоминаниям самой Преображенской, отнеслись к женщине-режиссеру скептически и даже писали на афишах ее фамилию с мужским окончанием. В советское время таких гендерных проблем уже не возникало. Преображенская, уже признанный мастер, стала первой женщиной преподавателем кино режиссуры в Первой государственной киношколе (теперь это ВГИК), а также организовала свою актерскую студию. Многие фильмы Преображенская снимала в соавторстве с Иваном Правовым - в начале 1930-х они считались самыми успешными режиссерами Мосфильма. Их совместный фильм «Тихий Дон» даже участвовал в первом Международном кинофестивале в Венеции в 1932 году.

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