Как девушка из российской провинции покорила Париж и Фернана Леже

Известная художница и жена знаменитого французского модерниста Надя Леже выросла в деревне, а затем сделала себе имя во Франции и конец жизни посвятила налаживанию связей Европы с СССР.

Эту неутомимую женщину ещё в детстве прозвали Надька-казак – за удаль и смелость. Надя Ходасевич родилась в 1904-м в деревне под Витебском в небогатой семье (и была двоюродной сестрой поэта Владислава Ходасевича). Отец торговал водкой, мать ткала и растила девятерых детей. Жили крестьянским бытом. Надя вспоминала, что целыми днями пропадала в огороде, копая картошку, а ночами рисовала – у девочки рано обнаружился талант. Уже тогда она задалась целью стать художницей.

Цель – Париж

Еще подростком, прочитав в попавшейся на глаза газете про Париж, «где живут все художники», она сбежала из дома, чтобы добраться туда на перекладных. Её узнали на соседней же станции и вернули домой. С началом Первой мировой семья много переезжала, и азы художественного образования девочка получает в провинциальном кружке. А в 15 лет снова сбегает, теперь уже в Смоленск, где открываются «Свободные государственные художественные мастерские», куда талантливую самоучку берут сразу. Многие годы она живет на «хлебе и воде». Так, в Смоленске, пока её не приютили учителя по мастерским, она ночевала в старом вагоне на запасных путях вокзала. Первые художественные опыты Нади лежат в области чистой абстракции, затем, после знакомства с Казимиром Малевичем, переходит к супрематизму.

Надя Леже. Супрематизм, 1972–1973 ГМИИ им А.С.Пушкина ГМИИ им А.С.Пушкина

И уже в качестве авангардной художницы она перебирается в Европу, начав с Польши (конечная цель всё та же – Париж!). Надя вспоминает о польских корнях отца, меняет веру (становится католиком) и на правах беженки в 1921 году оказывается в Варшаве. Её цель – Академия художеств, куда она проходит по конкурсу. Бытовые условия те же: сначала приют, затем она устраивается нянькой с проживанием, а поступив учиться подрабатывает модисткой в шляпном ателье. Эта женщина всегда отличалась не только смелостью и авантюризмом, но и феноменальной работоспособностью. Она вспоминала, что в юности легко могла спать не больше часа, но не уставать за день.

В мечте

Надя Леже в Париже Nathalie Samoïlov Nathalie Samoïlov

Новый поворот – замужество и переезд в Париж. Первый муж Станислав Грабовский также учился в Академии. Он был из богатой семьи, и в Париже молодые не бедствовали. В 1924 году пара поступает в частную художественную академию, основанную кумиром Нади модернистом Фернаном Леже. Впоследствии она вспоминала, что первый раз прочитала о нём в газете в переломные годы становления, когда супрематизм её больше не устраивал, а нового пути она не видела. Именно эстетика Леже и проповедуемые им принципы возвращения к форме стали для неё откровением, новой базой.

В Париже Надя не только училась, но сразу начала заводить знакомства в арт-среде и продавать свои работы и вскоре стала неплохо этим зарабатывать. Муж не был столь успешен, на этой почве начались разногласия, пара развелась. Надя осталась с маленькой дочерью на руках, и снова вернулась подёнщина: она нанялась служанкой в пансион, где раньше занимала лучшие комнаты. Но несмотря на лишения и нелёгкую жизнь, продолжала упорно учиться. И даже находила время на свои скромные средства издавать журнал о современном искусстве.

В 1939-м, прямо накануне начала Второй мировой, Фернан Леже предложил талантливой ученице место своей ассистентки, но война отсрочила этот союз. Леже, член компартии Франции и фигурант фашистских «чёрных списков», эмигрировал в США и вернулся уже в 1945-м, а Надя осталась в Париже.

Фернан Леже Legion Media Legion Media

Под влиянием Леже она также вступила в компартию, с началом войны ушла в подполье и работала на Сопротивление. Говорила, что у неё даже был маленький пистолет. Хотя в основном она занималась созданием и расклеиванием пропагандистских листовок. После возвращения Леже Надя восстановилась в должности помощницы. Она также продолжала творить самостоятельно. Её любимым жанром стали портреты, по эстетике схожие с послевоенным экспрессионизмом в духе Давида Сикейроса.

Фернан Леже. «Портрет Нади с цветком». Около 1948 ГМИИ им А.С.Пушкина ГМИИ им А.С.Пушкина

В 1951-м умирает жена Леже, с которой он прожил больше тридцати лет. И годом позже художник делает своей многолетней помощнице, на которую привык во всём полагаться, предложение. Ему уже 70. Наде под 50. Последние годы жизни Леже проходят рядом с Ходасевич, теперь – Ходасевич-Леже.

Фернан Леже. Чтение (портрет Нади Леже). 1949 ГМИИ им А.С.Пушкина ГМИИ им А.С.Пушкина

Художник скончался в 1955-м, брак продлился всего три года, но Фернан говорил, что никогда не был счастливее. Леже оставил жене немалое наследство. Наконец, она навсегда забыла слово «бедность». Помимо средств и нескольких домов, это было его колоссальное художественное наследие, которое Надя решает оформить в музей – на юге Франции в местечке Биот, где незадолго до смерти Фернана чета купила загородный дом. Остаток жизни Надя посвящает главным образом популяризации творчества Леже, в том числе и в СССР, где привечали художника левых взглядов.

Назад в СССР

Надя Леже, 1964 Reporters Associes/Gamma-Rapho/Getty Images Reporters Associes/Gamma-Rapho/Getty Images

Сразу после войны Надя вступила в организацию «Союз советских патриотов», объединяющую русских эмигрантов во Франции. В 1945-м под эгидой «Союза» инициирует благотворительную выставку и аукцион современных художников (Леже, Брак и Пикассо) для сбора средств бывшим советским военнопленным. После смерти мужа, благодаря знакомству с видными деятелями французской компартии, она налаживает связи с их русскими «коллегами», в частности, с советским министром культуры Екатериной Фурцевой. Благодаря этому в 1959-м в первый раз приезжает в Советский союз и начинает активно помогать культурному обмену между СССР и Францией. Годы оттепели играют ей на руку: на инициативу французской коммунистки смотрели благожелательно.

Надя Ходасевич-Леже в Москве с министром культуры СССР Екатерина Фурцевой и балериной Майей Плисецкая, 1968 Александр Коньков/ТАСС Александр Коньков/ТАСС

В 1963-м она устраивает первую монографическую выставку Леже в России, затем неоднократно привозит его работы на сборные выставки, а также дарит работы мужа советским музеям. Она продвигает на Западе русских писателей и режиссёров (в частности, Константина Симонова, с которым она близко дружила). В 1972-м Ходасевич-Леже награждают орденом Трудового Красного знамени «за большой вклад в развитие советско-французского сотрудничества».

Работ самой Леже сегодня много в Национальном художественном музее Беларуси, куда она их подарила в 1967-м году как дань своим корням. Помимо этого в музеях Кремля хранится коллекция её ювелирных украшений из золота, платины и бриллиантов - она подарила их советскому правительству в 1976-м.

Надя Леже. Брошь Lune. 1970 Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

А ещё любой желающий может увидеть мозаики Нади в подмосковной Дубне: ими оформлены аллеи при двух местных домах культуры. Художница сделала в дар советскому наукограду серию мозаичных портретов русских деятелей культуры и науки.

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