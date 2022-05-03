5 ПЕРВЫХ русских писательниц

Женщины в России брали в руки перо еще в XVIII веке - упражнялись в поэзии, переводах и беллетристике (мистических и сентиментальных повестях). Сестра Петра I царевна Наталья Алексеевна писала пьесы для собственного театра, широко известно и о публицистических талантах Екатерины II.

1. Наталья Долгорукова (1717-1771)

Наталья Борисовна Долгорукова, ур. Шереметева Общественное достояние Общественное достояние

Одной из первых писательниц и мемуаристок считается княгиня Наталья Долгорукова. В ее биографии были настоящие взлеты и падения - от приближенной ко двору Петра II до опалы мужа, ссылки в Сибирь и пострига в монахини.

После себя она оставила «Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева». Литературовед Дмитрий Святополк-Мирский хвалил ее текст за «искренность рассказа» и «великолепный чистейший русский язык».

2. Анна Бунина (1774-1829)

Анна Бунина Александр Варнек Александр Варнек

Первой профессиональной русской поэтессой, «Русской Сапфо» называют Анну Бунину (к этому дворянскому роду принадлежал Василий Жуковский, Иван Бунин и даже Анна Ахматова). Она писала оды подвигам героев, за что получила одобрение Карамзина и Державина. А вот младшие современники «золотого века русской поэзии» считали ее стихи старомодными и называли ее «поэтическим трупом». Иронизировал по поводу ее «бессмыслицы» и «глупых стихов» сам Александр Пушкин. Злостно шутил про Бунину и Константин Батюшков, намекая на то, что Сафо утопилась - «Но, к моему ты горю, / Пути не знаешь к морю».

3. Надежда Дурова (1783-1866)

Надежда Дурова Общественное достояние Общественное достояние

Отважная дама-кавалерист служила в армии и воевала с Наполеоном, предпочитала, чтобы ее называли Александром Александровым. Ее главный труд - «Записки кавалерист-девицы» были впервые опубликованы Пушкиным. Собственно, именно он раскрыл ее личность и ее секрет против ее воли. Это вызвало острое негодование Дуровой, но Пушкин ответил ей так: «Будьте смелы - вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое Вас прославило».

Дурова писала о своей жизни и о том ужасном, обидном положении, в котором были женщины ее времени, рожденные по сути «жить и умереть в рабстве». Она рассказывает о своем твердом решении во что бы то ни стало «отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим». Описывает она и как обманом попала на службу, и первые битвы, в которых участвовала.

Читайте подробнее об удивительной истории Надежды Дуровой тут.

4. Екатерина Авдеева (1788-1865)

Екатерина Авдеева Общественное достояние Общественное достояние

В отличие от большинства писательниц-дворянок, Авдеева происходила из купеческого рода и не получила какого-либо (даже домашнего) образования. Она жила в Иркутске, много путешествовала и написала одну из первых русских этнографических книг «Записки и замечания о Сибири» (1837). В ней она собрала истории быта и нравов местных жителей и также приложила записи местного фольклора и старинных русских песен.

Позже Авдеева писала книги по ведению домашнего хозяйства и народной медицине, поваренную книгу, сборники песен, а также опубликовала записанные ею народные сказки для детей. Позднее фольклористы и собиратели сказок очень высоко оценили ее труд и то, что она дала «подлинную запись из уст народа». В 1859 году в России появился «Литературный фонд» помощи писателям, и Авдеева до конца жизни получала оттуда пенсию.

5. Софья Ковалевская (1850-1891)

Софья Ковалевская Michael Nicholson/Corbis/Getty Images Michael Nicholson/Corbis/Getty Images

В первую очередь Ковалевская известна, конечно, как первая в мире женщина - профессор математики. Однако гениальный человек гениален во всем, поэтому ее творческих сил хватило еще и на литературу. Писала она на русском и на шведском языках, так как часть жизни провела в Швеции. Сферу ее интересов представляло вольномыслие и брожение в молодежной среде 1860-х (об этом ее роман «Семья Воронцовых») и народовольческое движение 1870-х.

Одно из самых известных произведений - повесть «Нигилистка» 1884 года. В ее основу легла реальная история племянницы Пушкина Вера Гончаровой, которая решила выйти замуж за незнакомого ей человека, обвиняемого и осужденного революционера-народника (и Ковалевская принимала участие в том, чтобы добиться разрешения на эту свадьбу). Повесть была опубликована на шведском и на русском, но почти сразу в России была запрещена. Как писал цензор, из-за симпатии к нигилизму, а также за то, что в ней «рисуются в ужасающих красках участь политических преступников и жестокость в отношении их нашего правительства».

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