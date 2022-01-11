Когда женщины впервые голосовали на выборах в России?

В мире до сих пор существует миф о угнетенности русских женщин. Однако наши дворянки обладали избирательными правами, хотя и неполными, аж с середины XVIII века.

«Средство увеличить силу партии – это набрать поболее дамских уполномочий. Для этого задолго ещё до выборов головы партий и их деятель­ные сподвижники принимают всяких стодушных помещиц. Это большею частию старые девицы или вдовы. К живущим в деревнях едут сами, даже дела­ют новые знакомства, действуют на них через родных, рассыпаются перед ними в любезностях, уверяют в преданности и в святости своего дела и затем получают от них бланковые письма, в которых оставляется только пробел для вписания имени и отчества милостивого госу­даря, кому представлен в распоряжение шар. Всё это иногда стоит значительных хлопот и расходов, но честолюбцы ничего не жалеют», – вспоминал русский писатель XIX века Василий Селиванов. Шар – имеется в виду голос; голосование по кандидатам производилось путем помещения их в ящик с двумя отверстиями – «избираю» и «не избираю».

Что это были за выборы? В цитате идёт речь об участии женщин-помещиц своими «уполномочиями», то есть передачей голоса, в дворянских выборах. Это было уже в XIX веке, но впервые женские мнения при выборах в России учитывались еще при Екатерине II, и это были выборы депутатов в Уложенную комиссию.

Екатерина и право выбора

«Дворянское собрание во времена Екатерины», художник Владимир Чемберс, 1913 Владимир Чемберс Владимир Чемберс

Избирательное право русским женщинам фактически предоставила самая известная женщина на русском престоле – Екатерина Великая. Ее супруг Петр III в 1762 году своим «Манифестом о вольности» даровал русскому дворянству свободу от обязательной государственной службы (военной или гражданской). Манифест был подтвержден и Екатериной, свергнувшей Петра III, – новая императрица, понимая шаткость своего положения, не хотела злить русскую аристократию и подтвердила её привилегии.

Однако Екатерина уже имела в планах привлечение дворян к государственной деятельности. Дворяне вошли в число депутатов Уложенной комиссии, коллегиального органа, созванного Екатериной для выработки новых государственных законов в 1766 году. Всего депутатов было 564, а дворян из них – 161. И именно в 1766 году женщины в России впервые получили право голоса на выборах.

Основанием для участия дворянина в выборах депутатов в Уложенную комиссию было наличие имущества – деревень с крепостными крестьянами. Но ведь владеть деревнями могли, согласно русским законам, и женщины! Еще в 1753 году был принят закон, по которому жены могли продавать свое собственное имение без согласия мужей. Этот закон подтвердил устоявшуюся норму, по которой имущество женщины со вступлением ее в брак не отчуждалось. Если она унаследовала деньги, недвижимость, предприятия от своих родителей или первого мужа, всё это принадлежало ей.

Княгиня Наталья Петровна Голицына (ур. Чернышёва), прототип «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. Александр Рослин / Художественный музей Мальмё Александр Рослин / Художественный музей Мальмё

«Женщина пользовалась такими же имущественными правами, как мужчина, – пишет в книге «Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века» историк Галина Ульянова. – Господствовал принцип раздельной собственности. После вступления в брак муж не получал юридических прав на имущество жены (поместье, дом, землю, мебель, одежду, драгоценности и прочее), как это было в других странах».

Поэтому, когда начались выборы в Уложенную комиссию, в них участвовали своими голосами и женщины, владевшие деревнями, которые они могли получить в наследство от родителей или по завещанию после смерти мужа. Согласно Манифесту 14 декабря 1766 года, дворянки, владевшие деревнями, имели право присылать почтой в уездный или губернский город особые документы (они назывались «письменными отношениями»), в которых могли выражать пожелания по выбору депутатов в Уложенную комиссию. И такие документы действительно были присланы – в выборах приняли участие 204 дворянки-помещицы, указавшие в своих «отношениях» фамилии конкретных депутатов.

Впоследствии такими же письмами дворянки-помещицы получили право выражать мнение по поводу решений, принятых на дворянском собрании. Ведь для того, чтобы выбрать депутата в Уложенную комиссию, дворяне каждого уезда образовывали дворянские собрания – они станут при Екатерине II органами дворянского самоуправления.

«Портрет старой помещицы», Петр Заболотский, 1836 Петр Заболотский/Нижегородский государственный художественный музей Петр Заболотский/Нижегородский государственный художественный музей

С 1766 года выборы в эти собрания, а также выборы уездных и губернских предводителей дворянства проводились регулярно (каждые три года) – однако данных об участии женщин в выборах нет. То есть один раз проголосовали по почте в 1766, и всё? Получается, что так.

Участие женщин своими «мнениями» в выборах было возобновлено лишь в 1831 году – с этого года дворянки, владевшие более чем ста душами крестьян, получили право передавать свой голос родственнику или любому дворянину мужского пола – это называлось «уполномочием». В 1832 году законодатель пояснил, что такое «избирательное право» относится только «к праву избирать, а не быть избираемыми».

Как женщины пользовались своими голосами?

«Купчихи в Кинешме», Борис Кустодиев, 1913. Борис Кустодиев Борис Кустодиев

«Я покорнейше прошу Вас на предстоящих сего года дворянских выборах располагать по Вашему усмотрению моим шаром как на уездных, так и на губернских баллотировках на основании имеющихся на то законных положений» – вот так примерно формулировалось «уполномочие». Как видно, это избирательное право уже не было активным. Если при выборах в Уложенную комиссию дворянки могли указывать конкретного кандидата, то теперь – только передавать свой голос мужчине.

И тем не менее, «женские» голоса играли существенную роль в манипуляциях, которые дворяне пытались проводить с выборами в уездные и губернские собрания. Поэтому за ними так охотились представители разных дворянских партий, лоббировавшие своих кандидатов в предводители дворянства.

Вера Ивановна Фирсанова, одна из богатейших дворянок Российской Империи и выдающийся благотворитель. Public domain Public domain

Но насколько много было дворянок, присылавших или передававших свои «уполномочия»? Историк Елена Корчмина изучила данные по этому вопросу по одному из уездов – Раненбургскому. В 1832 на выборы прибыло 18 дворян, которые имели 24 голоса – свои, плюс 6 переданных дворянками. При этом имели право на передачу голоса 43 дворянки в губернии. В 1847 году в разных уездах Рязанской губернии процент «женских» голосов по уполномочиям был от 14 до 40 в общем числе голосовавших. Итак, честолюбцам, желавшим усилить свою партию, точно было за чем охотиться – получается, доля женских голосов при выборах могла доходить до трети!

Судя по воспоминаниям помещицы Марии Николевой, женщины, хотя и не могли формально присутствовать в дворянских собраниях, непременно на них являлись – следить за ходом выборов. «Во время дворянских выборов съезд в Смоленске был особенно велик, – пишет Николева. – Мы (женщины) были на хорах, когда шли дебаты. Шум и крик были такие, что ни слова нельзя было уловить». То есть женщины находились на хорах, предположительно, собора или церкви, где проходили выборы, – как бы не присутствовали, но могли наблюдать.

Век женского права в России

Слушательницы Высших женских курсов. Russiainphoto.ru

Великие реформы Александра II, разумеется, изменили и положение русских женщин. Прежде всего, в 1864 состоялась земская реформа, по которой были учреждены выборы в земские органы местного самоуправления. В законе было сказано, что правом голоса наделяются мужчины от 25 лет. Однако женщины, располагавшие необходимым имущественным цензом в качестве владелиц земли или городской недвижимости, могли уполномочивать на участие в выборах своих отцов, мужей, сыновей, зятьев и родных братьев. Работала такая же модель, как с «уполномочиями» дворянок на дворянских выборах.

Этот принцип сохранялся ещё долго и в итоге перекочевал в первые российские законы о выборах в Государственную Думу в 1905 году. Первой территорией Российской империи, где женщины получили активное избирательное право, стала Финляндия в 1906.

Однако развитие женского правосознания было не остановить – во многом на это влияло активное участие женщин в предпринимательской деятельности. Еще с XVIII века, как доказывает историк Галина Ульянова, женщины имели равные права с мужчинами в отношении ведения коммерческой деятельности. Значительная часть текстильных и кожевенных фабрик и предприятий в Российской империи принадлежала женщинам, которые унаследовали бизнес от мужей и отцов. При этом женщины чаще всего сами управляли делами своих фирм. Россия знала сотни женщин-предпринимательниц и землевладелиц – Мария Морозова, Вера Фирсанова, Наталья Голицына лишь самые известные из них.

«Литературное чтение», Владимир Маковский, 1866. Владимир Маковский / Третьяковская галерея Владимир Маковский / Третьяковская галерея

14 января 1871 года Александр II утвердил закон «О допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения». Женщины получали право официально работать акушерками, фельдшерицами, аптекарями, учительницами и воспитательницами, телеграфистками и бухгалтерами. А в 1873 году в России вышел сборник законов и документов «Женское право».

В этом сборнике разъяснялось, что женщины могут брать купеческие свидетельства, могут занимать должности приказчиц (распорядительниц) чужого имущества при соответствующей регистрации. Хотя развод для русской женщины все еще оставался серьезной проблемой, тем не менее, женщины уже готовы были защищать свои имущественные права с законами в руках.

«В семьях российских дворянок, купчих и даже более бедных женщин – мещанок и прочих – при выходе замуж составлялась подробная опись имущества, с которым жена переходила в дом мужа, – пишет Галина Ульянова. – Эта опись подтверждалась и передавалась жениху в присутствии свидетелей и отца невесты. Если семейная жизнь не складывалась, муж обижал жену и жена хотела вернуться жить к родителям, из совместного с мужем жилья жена забирала по описи все свое принесенное имущество, а если чего-то недоставало, могла обратиться в полицию, чтобы принудить мужа все вернуть».

Конечно, получалось развестись и сохранить имущество далеко не у всех женщин, однако в масштабах всей империи их были сотни и даже тысячи. Историк Анна Лаврёнова в статье «Синий мундир в зеркале Венеры: Взаимовлияние личной жизни и служебной карьеры чинов Отдельного корпуса жандармов» показывает, что супруги русских жандармов не стеснялись лично обращаться к начальству мужей с требованиями и просьбами. Одной из самых частых претензий жен было то, что муж, отправленный к дальнему месту службы, не высылает оставшейся дома жене достаточного содержания. При этом из многих дел становится ясно, что мужья и жены проживали раздельно годами, в фактическом разводе – самый популярный во второй половине XIX века способ развестись без участия церкви.

«Всё в прошлом», Василий Максимов, 1889. Василий Максимов / Третьяковская галерея Василий Максимов / Третьяковская галерея

К концу XIX столетия положение женщины в российском обществе не было таким однозначно бесправным, как его принято представлять. Женщины находили способы и решать свои брачные проблемы, и управлять предприятиями и фирмами, и даже в определенной степени формально влиять на политическую жизнь страны. Разумеется, все эти возможности было осуществлять непросто, и удавалось это только самым энергичными и настойчивым из русских женщин, не сдававшимся даже перед лицом целой империи.