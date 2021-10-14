Как Швеция пыталась отобрать у России Прибалтику

Шведам удалось одержать над русскими самую крупную морскую победу в своей истории, но вернуться в круг великих держав они так и не смогли.

На протяжении почти всего 17 века Швеция наслаждалась статусом великой державы. Ее армия и флот, считавшиеся одними из сильнейших в Европе, принесли ей блистательные победы в многочисленных войнах, а вместе с ними и новые обширные владения по берегам Балтийского моря, которое благодаря этому стало часто именоваться просто «шведским озером».

Нильс Форсберг «Густав II Адольф перед битвой при Лютцене в 1632 году», 1900 г. Gothenburg Museum of Art (CC BY 3.0) Gothenburg Museum of Art (CC BY 3.0)

Это положение дел кардинально изменила Северная война 1700-1721 годов, в которой шведы противостояли коалиции России, Дании, Речи Посполитой и Саксонии. Начальный период конфликта был для них вполне успешным, но после разгрома в Полтавском сражении 8 июля 1709 г. их ждал целый ряд горьких поражений на суше и на море. В конечном итоге, в 1721 году Швеция была вынуждена подписать в городе Ништадт мирный договор, по которому уступала русским территории Лифляндии (центральная и северная Латвия), Эстляндии (Эстония), Ингерманландии и юго-восточной Финляндии (современная Ленинградская область, города Санкт-Петербург и Выборг).

Александр Коцебу «Полтавская победа», 1862 г. Эрмитаж Эрмитаж

Поражение в войне в Стокгольме, тем не менее, рассматривали как временную неудачу. Шведы были уверены, что непременно возьмут реванш. Вопрос был лишь в том, когда это произойдет. В 1734 году на заседании Секретного комитета риксдага, курировавшего вопросы внешней политики и обороны, было принято решение сделать все необходимое, чтобы «быть в состоянии вернуть Россию в ее прежние границы». Активная подготовка к боевым действиям началась после того, как спустя четыре года к власти в королевстве пришли сторонники войны с Россией — так называемая партия «шляп» (своих политических оппонентов — приверженцев мира — они презрительно именовали (ночными) «колпаками»).

Густав Улоф Седерстрем «Сержанты-вербовщики», 1879 г. Nationalmuseum Nationalmuseum

8 августа 1741 года королевство Швеция объявило России войну, поводом для которой стало убийство двумя годами ранее русскими офицерами шведского дипломатического курьера Малькольма Синклера, активно работавшего над заключением шведско-турецкого военного союза. Узнав из документов Синклера о явной подготовке шведов к войне против России, императрица Анна Иоанновна ввела тогда запрет на поставки своему северному соседу хлеба, что стало вторым поводом к началу боевых действий. Целью кампании провозглашалось возвращение всех утраченных прежде земель, если же дела пойдут не по плану — хотя бы Ингерманландии.

Юхан Шеффель. Портрет Малькольма Синклера, 1728 г. Europeana Europeana

В Стокгольме полагали, что война с Россией будет быстрой и успешной. На русском престоле находился тогда малолетний Иван VI, и за власть в государстве шла борьба придворных группировок. Однако все планы шведов оказались перечеркнуты благодаря таланту русского полководца Петра Ласси. В августе 1741 года он разгромил противника в битве при Вильманстранде, а ровно через год окружил и вынудил сдаться основные силы шведской армии у Гельсингфорса (Хельсинки). «Отныне едва ли не вся территория Финляндии переходила под контроль русских. Поражение Швеции в войне становилось практически предрешенным», — писал барон Иван Черкасов вице-канцлеру Алексею Бестужеву-Рюмину. Шведских военачальников Хенрика Магнусса фон Будденброка и Карла Эмиля Левенгаупта отозвали в Стокгольм и, признав их ответственными за неудачи, казнили.

Портрет Петра Ласси. Общественное достояние Общественное достояние

Согласно условиям заключенного 3 февраля 1743 года в Або мирного договора, Россия возвращала шведам захваченную Финляндию за исключением небольшой территории с крепостью Нейшлот (Саволинна). Это позволяло еще дальше отодвинуть границу от Санкт-Петербурга. Кроме того, сменившая на троне Ивана VI в результате дворцового переворота Елизавета Петровна потребовала признать наследником шведского престола князя-епископа Любекского Адольфа Фредерика. Он приходился двоюродным дядей принцу Карлу Петру Ульриху (будущий Петр III), которого российская императрица, будучи его тетей, назначила себе в приемники. Ставленник Елизаветы действительно стал королем Швеции в 1751 году, но никаких дивидендов это России так и не принесло.

Густаф Лундберг. Портрет короля Адольфа Фредрика. Эрмитаж Эрмитаж

Новую попытку восстановить Швецию в статусе великой державы и отбросить Россию от побережья Балтийского моря предпринял в 1788 году Густав III. В этот раз шведы подошли к делу более обстоятельно — они начали боевые действия прямо во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов, когда большая часть русской армии и флота были задействованы в сражениях на юге. Для того, чтобы получить повод для объявления войны, группа королевских солдат, переодетая в русскую форму, инсценировала нападение на шведский пограничный пункт в Пуумале.

Пер Хиллестрем «Густав III и солдат. Эпизод из русской войны 1789 г.» Пер Хиллестрем/Nationalmuseum Пер Хиллестрем/Nationalmuseum

Шведская армия одержала ряд побед в Финляндии, однако вглубь российских территорий продвигалась осторожно. Главный расчет делался на победу на море и на высадку десанта недалеко от Санкт-Петербурга. Военные действия на Балтике шли с переменным успехом вплоть до Выборгского сражения 3 июля 1790 года, когда шведский флот оказался блокированным в Выборгском заливе. Потеряв почти 20 кораблей и около 5 тысяч солдат и моряков, шведы смогли вырваться из западни, но о планах взять русскую столицу пришлось окончательно забыть.

Иван Айвазовский «Морское сражение при Выборге», 1846 г. Общественное достояние Общественное достояние

Россия стояла практически на пороге победы, когда шведскому флоту удалось совершить невероятное и 10 июля 1790 года в проливе Роченсальм (Руотсинсальми) внезапно наголову разгромить противника. Более 500 кораблей с обеих сторон приняли участие в самой крупной морской битве в Балтийском море за всю историю. Русский флот потерял 35 кораблей, 7000 человек убитыми и ранеными. Еще 22 корабля были захвачены шведами, собственные потери которых ограничились всего лишь пятью небольшими судами.

Юхан Титрих Шульц «Битва при Роченсальме». Юхан Титрих Шульц/Maritime Museum Юхан Титрих Шульц/Maritime Museum

«Избиение неприятеля было страшным, а последние мгновения сражения — ужасными и отвратительными», — писал командовавший шведским флотом Густав III своей супруге Софии Магдалене Датской: «Опустилась ночь, повсюду лишь пожары и крики... Надеюсь, что если мы и дальше будем действовать так же, то любезно принудим надменную Катарину (императрицу Екатерину II) простить нам наши ошибки и возжелать мира». В конечном итоге, ни одна из сторон так и не добилась в войне решительного перевеса, и мирный договор в городе Верель (Вяряля) был заключен 14 августа того же года на условиях статус-кво.

Александр Рослин. Портрет Густава III, 1777 г. Nationalmuseum Nationalmuseum

Потерпев неудачу, Швеция больше не предпринимала попыток силой пересмотреть условия Ништадтского мира. Не прошло и 20 лет, как ей самой пришлось перейти к обороне. В 1808 году, заручившись поддержкой Наполеона Бонапарта, Россия начала против своего северного соседа войну, завершившуюся «величайшей национальной катастрофой в долгой истории шведского государства» — потерей всей Финляндии.