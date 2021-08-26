Какой мирный договор сделал Россию великой державой?

Почти 300 лет назад, 10 сентября 1721 года был подписан один из самых важных договоров в русской истории. Ништадтский мир провозгласил окончание длившейся 21 год Северной войны, главными соперниками в которой являлись Швеция и Россия. И если для первой он означал потерю ею статуса великой державы, то для второй — наоборот, начало новой эпохи и вхождение в круг сильнейших государств мира.

Заключение Ништадтского мира. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

К концу 17 века королевство Швеция достигло своего максимального могущества. Владея Финляндией, обширными территориями в Прибалтике и северной Германии, шведы практически превратили Балтийское море в свое собственное «озеро». Королевские армия и флот считались тогда одними из сильнейших в Европе.

Карл XII. Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее, у Швеции были и слабые стороны, а именно — малочисленность ее населения и ограниченность ресурсов. Они не позволяли ей в равной степени эффективно обеспечивать защиту своих протяженных границ. В этих условиях главная ставка делалась на скорость передислокации и высокую боеспособность шведских армий, талант их полководцев и решительность правителя. Когда в 1697 году на шведский трон сел неопытный пятнадцатилетний Карл XII, ряд европейских государств посчитали, что настал их шанс совместно сокрушить давнего могущественного соперника.

Карл XII. Michael Dahl Michael Dahl

Сформировавшийся в 1699 году Северный союз включал Русское государство, Данию и Речь Посполитую, чей король Август Сильный был еще и курфюрстом Саксонии, также присоединившейся к альянсу. Пострадавшие от шведов в предшествующих конфликтах, они надеялись как вернуть утерянные территории, так и присоединить новые. Для России главной задачей было обеспечить выход к Балтийскому морю, которого она лишилась стараниями все тех же шведов еще в начале 17 века.

Август II Сильный. Louis de Silvestre Louis de Silvestre

К удивлению союзников Карл XII вовсе не был мальчиком для битья, как они надеялись. 4 августа 1700 года он внезапно появился под Копенгагеном с 15-тысячной армией, вынудив Данию пойти на заключение мира. 30 ноября того же года шведский король разгромил войско царя Петра I в битве при Нарве на территории современной Эстонии. Погибло около 8 тысяч русских солдат, была потеряна значительная часть артиллерии. Лишь несколько полков, сформированных по западному образцу, проявили стойкость в бою, остальные же обратились в паническое бегство. «Сражения с русскими не приносят никакого удовольствия», — заявил разочарованный боевыми качествами противника король половнику Акселю Спарре.

Битва при Нарве. Александр Коцебу Александр Коцебу

Решив, что с Россией покончено, Карл XII отправился на запад воевать против поляков и саксонцев. Петр I, однако, не собирался так легко сдаваться и разумно воспользовался предоставленной ему передышкой. Стремительными темпами создавалась новая регулярная армия, совершенствовались ее организационная структура, принципы обучения и подготовки кадров. В итоге, уже в последующие несколько лет русским войскам удалось взять под контроль почти всю Шведскую Ингерманландию, где в 1703 году была основана будущая столица государства — Санкт-Петербург. Царь предлагал Карлу XII завершить войну, если регион останется за Россией. «Условия мира можно будет обсудить в Москве», — с вызовом ответил король, открыто указав на цель своего нового похода.

Петр Первый закладывает крепость в устье Невы. Адольф Шарлемань Адольф Шарлемань

Истоптав польскую территорию и разбив Августа Сильного, шведская армия вторглась в пределы Русского государства в 1708 году. Двигаться к сердцу страны по опустошенной русскими войсками местности Карл XII, однако, не решился. Его путь лежал на плодородную Украину, где поддержку ему пообещал переметнувшийся на сторону противника гетман Иван Мазепа. Поход для короля не стал вопреки его надеждам легкой прогулкой — ему противостоял уже не тот противник, которого он видел под Нарвой.

Карл XII и гетман Мазепа. Gustaf Olof Cederström Gustaf Olof Cederström

9 октября 1708 года у деревни Лесной на территории современной Беларуси Петр I разгромил корпус генерала Адама Левенгаупта, двигавшийся из Риги с огромным обозом для войск короля. 8 июля 1709 году в Полтавской битве был разбит уже сам Карл XII, потеряв на поле боя 9 тысяч солдат убитыми и ранеными (потери русских войск — около 5 тысяч). «В знаменитом сем сражении» — писал русский военный теоретик 19 века барон Николай Медем — «все распоряжения царя носят отпечаток военного гения: искусное отступление кавалерии, которая навела неприятеля на наши батареи, выбор момента для отправления Меншикова против Рооса, и наконец мысль выйти из лагеря на встречу противника… Сражение это доказало явно, что царь умными мерами своими по части усовершенствования войск, достиг вполне цели, и что армия русская, по внутреннему достоинству, стала уже на ряду с лучшими европейскими войсками».

Полтавская битва. Battle of Poltava History Museum Battle of Poltava History Museum

Сразу после победы Петр I пригласил пленных шведских офицеров на обед, в ходе которого поднял тост за их здоровье как его «учителей в ратном деле». В то время как Карл XII бежал в Османскую империю, его разбитая и деморализованная армия отступила к местечку Переволочна, где 11 июля в полном составе (13 тысяч человек) сдалась в плен. Инициативой в войне с этих пор прочно завладела Россия. «Так закончилось наше счастливое время», — писал позже участник этих событий рядовой Иоахим Лют.

Капитуляция шведской армии. Алексей Кившенко Алексей Кившенко

После триумфа под Полтавой в войну против шведов вновь вступили Дания и Саксония. Русские войска захватили всю Прибалтику и вторглись в Финляндию, а в 1719 году даже несколько раз высаживались на побережье самой Швеции. В конечном итоге, в 1721 году король Фредрик I (Карл XII погиб при осаде норвежской крепости Фредрикстен тремя годами ранее) пошел на заключение с Россией мира, который был подписан 10 сентября в финском городе Ништадт.

Траурная процессия с телом Карла XII. Gustaf Olof Cederström Gustaf Olof Cederström

Шведское королевство передавало России «в со­вер­шен­ное не­пре­ко­слов­ное веч­ное вла­де­ние» Ингерманландию, Лифляндию (центральную и северную Латвию), Эстляндию (Эстонию), а также юго-восточную часть Финляндии . За последнюю русские обязывались выплатить шведам в течение нескольких лет компенсацию в два миллиона западноевропейских талеров, что равнялось половине годового бюджета России или годовому бюджету Швеции. Остальная часть захваченных финских земель возвращалась под власть Стокгольма. 2 ноября 1721 года в церкви Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге Петр I принял титул «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». Россия официально провозглашалась империей, хотя в Европе ее стали именовать так гораздо раньше, еще со времен победы под Полтавой.