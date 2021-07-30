Кто был главным врагом Российской империи?

Чаще всего русские воевали против турок. И почти всегда из этих схваток выходили уверенными победителями.

Четыре столетия Россия и Османская империя вели между собой кровопролитную борьбу за побережье Черного моря, Балканы и Кавказ. Больше десяти войн и вооруженных конфликтов пережили страны начиная с середины 16 века по окончание Первой мировой войны. В среднем не проходило и 25 лет, чтобы солдаты противоборствующих держав вновь не встречались на поле боя.

«Победители». Василий Верещагин Василий Верещагин

Первое в истории военное столкновение русских с турками относится к 1541 году. Тогда хан находящегося от Османской империи в политической зависимости Крымского ханства Сахиб I Герай предпринял поход на Москву, попросив у султана помощь в виде отряда янычар и артиллерии. Русские войска одержали уверенную победу, «многих татар побиша царевых добре и у турок многие пушки разбиша».

«Бегство Сахиб Гирея с ордой от Оки. 1541 год». Общественное достояние Общественное достояние

Южная экспансия Русского царства, покорение Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств всерьез обеспокоили султана Селима II. В Блистательной Порте понимали, что необходимо как можно скорее отбросить русских от границ Османской империи и зависимого от нее Крыма. Военная удача, однако, отвернулась от турок. В 1569 году завершилась провалом их попытка захватить Астрахань, а в 1572 году в битве при Молодях в 50 км от Москвы вместе с войском крымского хана Девлет Гирея погибло до семи тысяч отборных янычар.

Султан Селим II. Общественное достояние Общественное достояние

Войны конца 17 века-начала 18 века в целом успешно складывались для Русского государства: оно смогло остановить экспансию Османской империи на украинских землях, закрепив за собой Киев и территории на левом берегу Днепра, а также овладеть в 1696 году турецкой крепостью Азов на берегу Азовского моря и приступить к созданию первого регулярного военно-морского флота. Холодным душем для русских, однако, стал Прутский поход 1711 года, в ходе которого 80-тысячная армия Петра I оказалась окружена в Молдавии двумястами тысячами турок и крымских татар. Царю удалось заключить мир с противником и сохранить армию, однако Азов был потерян почти на четверть века.

Азовский флот. Гравюра из книги Иоганна Георга Корба «Дневник путешествия в Московию». Общественное достояние Общественное достояние

Одной из самых важных войн в истории русско-турецкого противостояния стала война 1768-1774 гг. В июле 1770 года русская эскадра полностью уничтожила турецкий флот в Чесменской бухте Эгейского моря, следствием чего стало завоевание ею полного господства в Восточном Средиземноморье. «Вода смешанная с кровью и золою, получила прескверный вид. Трупы людей обгорелые плавали по волнам, и так ими порт наполнился, что с трудом можно было в шлюпках разъезжать», — вспоминал участвовавший в сражении князь Юрий Долгоруков.

«Чесменское сражение 1770 года». Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0) Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0)

За триумфом на море последовали успехи на суше: турецкие армии потерпели поражения при Ларге, Кагуле и Козлуджи. Некоторое время в руках русских войск находился один из важнейших портов Османской империи — Бейрут. По итогам войны Крым объявлялся независимым и уходил из под власти султана (полуостров будет присоединен к Российской империи в 1783 году). Вместе с тем Россия получила право иметь на Черном море военно-морской флот, который мог беспрепятственно проходить через Босфор и Дарданеллы.

Гравюра «Сражение при Кагуле». Johann Martin Wille Johann Martin Wille

В ходе последующих военных конфликтов вплоть до середины 19 века Россия успешно вытесняла ослабленную Османскую империю из северного Причерноморья, Кавказа и Балкан. Удачно для русских войск началась и Крымская война 1853-1856 гг. В Синопском сражении 30 ноября 1853 года русский флот наголову разгромил турецкий: было потоплено 15 кораблей, погибло больше трех тысяч моряков, а в плен попал сам командующий турецким флотом вице-адмирал Осман-паша. «С искренней сердечной радостью поручаю вам сказать храбрым морякам НАШИМ, что я благодарю их за подвиг, совершенный для славы России и для чести Русского флага. Я с удовольствием вижу, что Чесма не забывается в русском флоте, что правнуки достойны своих прадедов», — писал император Николай I морскому министру Александру Меншикову.

«Синопский бой». Иван Айвазовский Иван Айвазовский

«Синопская резня», как окрестили сражение в английской прессе, стала поводом для вступления в войну на стороне турок Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Пользуясь технической отсталостью русской армии, союзники, в конце концов, добились победы. Одним из наиболее тяжелых условий завершившего войну Парижского мирного договора стала потеря Россией права держать на Черном море военно-морской флот (ограничение было снято в 1871 году).

«Палуба линейного корабля "Императрица Мария" во время боя при Синопе». Алексей Кившенко Алексей Кившенко

После жестокого подавления турками восстаний христианского населения в Болгарии и Боснии в 1876 и 1877 годах волна возмущения накрыла всю Европу. 24 апреля 1877 года Россия объявила Османской империи войну, целью которой стало освобождение балканских народов. Несмотря на временные трудности, военная кампания русской армии развивалась успешно и в январе следующего года она вышла на подступы к Стамбулу. По условиям заключенного в Сан-Стефане мирного договора, официально провозглашалась независимость Румынии, Сербии и Черногории (де-факто уже давно вышедших из под власти султана), турки уступали русским часть территорий на Кавказе и Балканах, а также предоставляли автономию Боснии и Герцеговине. Но главным итогом мира стало воссоздание болгарского государства, включавшего обширные территории от Черного до Эгейского моря. Первые несколько лет Болгария должна была находиться под прямым русским управлением.

«Защита "Орлиного гнезда" орловцами и брянцами 12 августа 1877 года». Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Такое усиление позиций Российской империи на Балканах всерьез обеспокоило западные державы. Под их дипломатическим натиском условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены на мирном конгрессе в Берлине летом 1878 года. Независимость Румынии, Сербии и Черногории была подтверждена, однако Босния и Герцеговина вместо автономии получила «временную» оккупацию австро-венгерскими войсками (менее чем через 20 лет регион официально попал под власть Вены). Вместо Великой Болгарии были учреждены сильно урезанные в территориях вассальное княжество с центром в Софии и автономная провинция Османской империи — Восточная Румелия. «Нам Европа предоставляла лишь право бить турок, лить русскую кровь и тратить русские деньги, но никак не извлекать пользу ни для себя, ни для единоверцев наших по собственному усмотрению», — сокрушался русский посол в Стамбуле Николай Игнатьев.

Frederick Rose Frederick Rose

Последним вооруженным конфликтом в истории противостояния двух империй стала Первая мировая война. Русской армии удалось не только сорвать планы турок по захвату российского Закавказья, но и перейти в масштабное контрнаступление. Так, в начале 1916 года войска генерала Николая Юденича разгромили 3-ю турецкую армию и захватили стратегически важный город Эрзурум, за которым открывался путь вглубь османских территорий.

Турецкое орудие, захваченное русскими в Эрзуруме, 1916 г. Общественное достояние Общественное достояние

Сокрушить турок русским войскам было, однако, не суждено. Февральская революция 1917 года привела не только к падению самодержавия в России, но и к стремительному развалу русской армии. Турецким войскам удалось вернуть всю Восточную Анатолию под свой контроль и даже захватить российские Батумскую и Карсскую области. Несмотря на это, исход мирового конфликта для Османской империи оказался уже предрешен, да и дни самой Блистательной Порты были уже сочтены.

Позиции русских войск во время Сарыкамышского сражения. Общественное достояние Общественное достояние

После окончания Первой мировой войны для бывших непримиримых врагов начался необычный период в двусторонних отношениях. Большевики оказали поддержку Турецкому национальному движению Кемаля Ататюрка в его борьбе против иностранной интервенции. В итоге, Советская Россия и учрежденная в 1923 году на обломках Османской империи Турецкая Республика даже стали союзниками, хотя продлилась эта дружба совсем недолго.