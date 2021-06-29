Когда российские войска взяли Бейрут?

29 сентября 1773 года русские войска вошли в Бейрут. Впервые за много веков по улицам одного из древнейших городов Леванта (так называли регион Восточного Средиземноморья) маршировали европейские завоеватели. Как же получилось, что русские солдаты оказались так далеко от дома?

Борьба за Левант

Взятие Бейрута стало одним из наиболее ярких эпизодов русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Две великие державы боролись тогда за побережье Черного моря и Кавказ, а также за политическое влияние в ослабленной Речи Посполитой.

Чесменский бой. Иван Айвазовский Иван Айвазовский

Ключевым событием, повлиявшим на весь ход военных действий, стал разгром турецкого флота в Чесменской бухте недалеко от Измира в начале июля 1770 года. Потеряв больше 20 кораблей и 11 тысяч моряков, турки фактически утратили контроль над восточной частью Средиземного моря, уступив его противнику.

Пока русские громили врага на суше и на море, в самой Османской империи бушевали восстания и мятежи. Воспользовавшись тем, что войска султана увязли в боях на Балканах и в Причерноморье, против власти Стамбула взбунтовались его вассалы — шейхи и эмиры Леванта и Египта, мечтавшие о полной независимости от турок.

Эти сепаратистские движения немедленно получили поддержку русского флота. Так, 11 июня 1772 года при его участии палестинский шейх Захир аль-Умар аз-Зейдани полностью разбил турецкие войска под Сайдой.

Шейх Захир аль-Умар аз-Зейдани. Ziad Daher Zaydany (CC-BY-SA-3.0) Ziad Daher Zaydany (CC-BY-SA-3.0)

Именно Захир указал своим русским союзникам новую цель — Бейрут, находившийся во владении эмира Горного Ливана Юсуф Шехаба. Через этот стратегически важный средиземноморский порт осуществлялось снабжение по морю одного из ключевых центров Османской империи — Дамаска.

Захват города

Первую попытку взять Бейрут предприняли в июне 1772 года союзные России греческие повстанцы. По указанию русского командования, небольшая греческая эскадра майора Григория Ризо приблизилась к городу, в течение пяти дней подвергала его массированному обстрелу и высадила десант, разграбивший окрестности.

На переговоры с Ризо прибыли представители самого Юсуфа. Потрясенный успехами русских войск и шейха Захира в соседней Палестине, эмир не только выплатил греческим морякам контрибуцию, но и заявил о своей лояльности России, переходе в ее подданство и присоединении к стану врагов Блистательной Порты, как тогда именовали Османскую империю. Это решение было немедленно доведено до командующего средиземноморской эскадрой графа Алексея Орлова.

Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского. Виргилиус Эриксен Виргилиус Эриксен

Турки, тем не менее, не собирались смотреть, как весь Левант выскальзывает из их рук. Бейрут почти сразу же без особого сопротивления занял отряд османского военачальника Ахмада аль-Джаззара. Последний намеревался в кратчайшие сроки превратить его в неприступную крепость. «И днем, и ночью, люди под вооруженной охраной строили укрепления и стены. Любое неповиновение горожан жестоко каралось, несколько человек были убиты, многие арестованы как бунтовщики», — писал местный летописец. С потерей города эмир Юсуф оказался фактически отрезанным от моря и стал отчаянно просить союзников о помощи.

23 июля 1773 года Бейрут был блокирован с моря русской эскадрой из 17 военных кораблей под командованием капитана Михаила Кожухова, а с суши — армией эмира. В первые восемь дней осады по городу было выпущено более 20 тысяч снарядов, однако на удивление они не причинили ему большого вреда.

Чем дольше продолжалась осада, тем быстрее таяла армия Юсуфа — ливанские феодалы просто уводили своих солдат домой. Основную работу пришлось выполнять русским морякам. Высаженные десанты плотно взяли Бейрут в кольцо, перерезав все пути подвоза продовольствия в город. Однако для штурма сил было явно недостаточно.

Общественное достояние Общественное достояние

В сентябре 1773 года измученный голодом гарнизон Бейрута предпринял неудачную попытку прорыва. Вскоре выяснилось, что шейх Захир отогнал идущие на помощь осажденным войска султана. В итоге, 29 числа Ахмад аль-Джаззар капитулировал.

Русский Ливан?

Согласно договоренностям между русским командованием и Юсуфом, последний оплатил все издержки русских войск, отправив им сумму в 300 тысяч турецких пиастров (почти 8 тонн золотом). Вслед за этим Кожухов официально передал город эмиру.

Русский флот находился в Бейруте до января 1774 года, после чего ушел на свою постоянную базу на греческий остров Парос. Город так и не сыграл важной роли в военной кампании против турок, а судьбу конфликта определила победа генерал-майора Александра Суворова при Козлуджи в Болгарии 20 июня того же года.

Портрет Джазар-паши, 1775 г. Thomas Aldridge (CC BY-SA 4.0) Thomas Aldridge (CC BY-SA 4.0)

Весь период нахождения русских в Леванте Юсуф Шехаб всячески подчеркивал тесные связи его государства с могущественной «султаншей Московии» (императрицей Екатериной II). Над главными воротами Бейрута была даже помещена икона святой Екатерины с императорской короной на голове, которую один французский дипломат принял за портрет русской правительницы. Солдаты тщательно следили за тем, чтобы всадники спешивались перед образом, а горожане сгибались в поклоне.

Переход под протекторат России означал бы для Горного Ливана фактическую независимость. Как справедливо полагал эмир, русские просто физически не смогли бы держать далекую территорию под жестким контролем.

Примерно так же рассуждали и в самой Российской империи. Правящая элита понимала, что в ее распоряжении нет ни достаточных ресурсов, ни мощного флота, чтобы защищать и контролировать провинцию под самым боком у турок. К тому же в стране уже вовсю полыхало масштабное восстание крестьян и казаков под руководством Емельяна Пугачева, и Екатерине II было совсем не до каких-либо экзотических земель.

Сцена подписания Кучук-Кайнарджийского мира. Общественное достояние Общественное достояние

После заключения Кучук-Кайнарджийского мира с Османской империей 21 июля 1774 года русский флот окончательно ушел из Средиземного моря. Вскоре Блистательная Порта взяла под контроль свои мятежные территории. Шейх Захир аль-Умар аз-Зейдани был убит в бою, но эмир Юсуф Шехаб умудрился выжить и даже договориться со Стамбулом, позволившем ему остаться во главе Горного Ливана.