Как большевики помогли становлению современной Турции

Советская Россия и кемалистская Турция не были идеологическими союзниками, но их временно объединила борьба против общего врага.

Первая мировая война завершилась для Османской империи страшной катастрофой. Страна потеряла большую часть своих обширных территорий, ее армия была разоружена, а Стамбул заняли войска союзников.

Ататюрк инспектирует турецкие войска 18 июня 1922 г. Общественное достояние Общественное достояние

Поскольку правительство султана Мехмеда VI было готово идти на любые уступки британцам и французам, фактически превратившись в их марионетку, в империи возник альтернативный центр власти. Возглавляемое генералом Мустафой Кемалем (ставшим впоследствии «великим турком» — Ататюрком) национально-освободительное движение повело борьбу против засилья западных держав и за спасение страны от окончательного краха. 23 апреля 1920 года в Анкаре кемалисты учредили свой собственный парламент — Великое Национальное Собрание Турции.

Никем не признаваемый, окруженный врагами со всех сторон, Ататюрк остро нуждался в союзнике. Неожиданно он нашел его в другом международном изгое — Советской России.

Временные союзники

Портрет турецкого политика, первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка с личной надписью «Товарищу Аралову». Семен Аралов/Sputnik Семен Аралов/Sputnik

26 апреля 1920 года Мустафа Кемаль официально обратился к Владимиру Ленину с предложением о взаимном признании и с просьбой об оказании ему военной помощи. Большевики ответили согласием.

В Советской России, также находившейся в международной изоляции, все еще продолжалась гражданская война и интервенция иностранных держав. Сделав ставку на усиливающееся движение турецких националистов, большевики приобретали себе тем самым союзников в борьбе против Антанты, а также обеспечивали безопасность своих южных рубежей.

Эскадренный миноносец «Жуткий» в 1915 году. Общественное достояние Общественное достояние

Военная помощь кемалистам начала оказываться практически сразу после установления первых контактов между Москвой и Анкарой. Всего в период с 1920 по 1922 год Советская Россия направила Ататюрку сумму в 80 млн лир (что в два раза превышало расходы министерства обороны Анкары), поставила 39 тысяч винтовок, 327 пулеметов, 147 тысяч снарядов, оборудование и сырье для производства патронов, а также передала два миноносца — «Живой» и «Жуткий». Под руководством советских специалистов в Турции были построены две пороховые фабрики. Советскому полпреду в Турции Семену Аралову Ленин говорил: «Помочь материально Турции мы сможем, хотя и сами бедны».

16 марта 1921 года правительство Ленина и представители Великого Национального Собрания заключили в Москве «Договор о дружбе и братстве», разрешивший территориальные споры между кемалистами и большевиками. Установленная тогда северо-восточная граница Турции существует в этом виде и сегодня.

Атака греческой пехоты в ходе Второй греко-турецкой войны 1919-1922 гг. Общественное достояние Общественное достояние

Российская военная помощь сыграла ключевую роль в том, что войскам Ататюрка удалось разгромить двух главных своих противников: Демократическую Республику Армения на востоке и греческую армию, которая с санкции великих держав захватила западную часть Малой Азии.

В разработке победоносных наступательных операций против греков участвовала группа советских военных специалистов под руководством одного из самых видных командиров Красной Армии — Михаила Фрунзе. Аралов, также имевший богатый боевой опыт, делился с офицерами штаба Ататюрка опытом партизанской войны. Кроме того, одно время в качестве советника при Кемале состоял будущий маршал Советского Союза Климент Ворошилов.

Визит советской делегации в Турцию (1933 г.). Климент Ворошилов во время встречи с президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком на параде в честь 10-летия Турецкой Республики. Sputnik Sputnik

За победами на поле боя последовали успехи на арене политической борьбы, приведшие в 1923 году к провозглашению Турецкой Республики с Мустафой Кемалем-пашой в качестве ее первого президента.

От дружбы к вражде

Москва и Анкара понимали, что сотрудничество турецких националистов и русских коммунистов — временное явление. Кемаль хорошо видел разницу между тем, что значит «быть большевиком» и «быть союзником большевиков». Добившись поставленных задач, прагматичные советские политики также особо не рассчитывали на советизацию Турции.

Военные советники РККА и Мустафа Кемаль (Ататюрк). Архивное фото Архивное фото

«Те, кто считает, что дружба между Россией и Турцией обязательно означает принятие большевистской системы, имеют слабое представление о политических делах…» — писал 25 апреля 1921 года главный редактор кемалистской газеты «Хакимиети Миллие» Махмут Сойдан: «Истина в том, что мы ни разу не слышали от наших российских друзей таких слов: Раз мы дружим, раз мы практически связали наши политические судьбы, тогда вы должны принять нашу систему управления”». (Расим Дирсехан Орс. Русские, Ататюрк и рождение Турецкой республики. В зеркале советской прессы 1920-х годов. Москва, 2012).

Очень скоро Турция переметнулась из стана союзников в Москвы в лагерь ее потенциальных противников. В 1923 году в стране была запрещена Коммунистическая партия, а в период германского вторжения в СССР на его границах турки сосредоточили крупные силы, готовые вторгнуться на советский Кавказ, если дела для Красной Армии пойдут совсем плохо.

Монумент «Республика». Legion Media Legion Media

Тем не менее, Мустафа Кемаль Ататюрк никогда не забывал о той помощи, которую ему в самый трудный час оказала Советская Россия. На установленном в Стамбуле в 1928 году монументе «Республика» рядом со скульптурой «великого турка» стоят Климент Ворошилов и Семен Аралов.