С кем воевали русские в Иране в Первую мировую?

Поле битвы: Иран

Иран не собирался участвовать в Первой мировой войне. Ослабленная внутриполитическими конфликтами, экономическими проблемами, постоянными мятежами и неурядицами страна хотела остаться в стороне от конфликта Антанты и Центральных держав.

Однако стратегическое положение Ирана было слишком важным, чтобы его стремление к нейтралитету учитывалось воюющими сторонами. То сильное влияние, которое имели здесь Россия и Великобритания, совершенно не устраивало Османскую и Германскую империи, желавших вытеснить соперников из региона.

Наибольшую обеспокоенность Стамбула вызывали расквартированные в северо-западной части Ирана (так называемом иранском Азербайджане) российские войска. Они были введены царем для защиты российских подданных в ходе гражданской войны в стране в 1909 году и, несмотря на многократные обращения иранского правительства, все еще оставались здесь к началу мирового конфликта. В октябре 1914 года турки заявили иранцам, что в сложившихся обстоятельствах не смогут уважать их нейтралитет.

Русские войска в Исфахане. Общественное достояние Общественное достояние

Вступив 2 ноября того же года в мировую войну, Османская империя открыла боевые действия против русских не только на Кавказе, но и на территории Персии. В начале 1915 года туркам удалось захватить большую часть провинции с ее центром в Тебризе. Противник получил возможность выйти напрямую к нефтеносным месторождениям российского Азербайджана.

Осознав опасность, русские практически сразу же организовали контрнаступление, вынудив войска Османской империи отступить. Стороны перешли к позиционной войне. Иран же был вынужден занять выжидательную позицию, не вступая в конфронтацию ни с одной из сторон.

«Священная война»

Не добившись успеха военным путем, турки (а вместе с ними и немцы) сделали ставку на пропаганду и шпионаж. Они стали разжигать антирусские и антибританские настроения у местного населения, призывать его к «священной войне» против двух угнетающих Иран империй, подначивать к борьбе за освобождение от их «опеки». В страну начали тайно проникать турецкие и немецкие офицеры разведки, караваны с оружием и боеприпасами, стали налаживаться контакты с шиитским духовенством и вождями местных племен.

Персидская казачья бригада. Общественное достояние Общественное достояние

Главным рычагом влияния немцев в Иране стали подразделения местной жандармерии, созданные шахом по европейскому образцу при помощи Швеции. Только вот командовавшие ими шведские офицеры были еще до войны завербованы Германией. Интересно, что противовесом жандармам служили отряды персидских казаков, учрежденные посредством России и подчинявшиеся служащим шаху русским офицерам.

Разведка Центральных держав активно действовала и на юге Ирана, где еще в октябре 1914 году высадились войска Ее Величества. Британцы обосновали это нарушение нейтралитета стремлением обезопасить расположенные здесь нефтяные промыслы Англо-Персидской нефтяной компании, большинство акций в которой принадлежало британскому правительству.

Британские войска в Хамадане. Общественное достояние Общественное достояние

В результате деятельности немецкой и турецкой агентуры влияние Центральных держав в Иране значительно возросло. Под руководством их инструкторов создавались партизанские и диверсионные отряды. Жандармерия открыто перешла на сторону противников Антанты и вступила в боестолкновения с персидскими казаками. Османская империя, уже нарушив иранский нейтралитет, тем не менее, не решалась на полномасштабный ввод войск. Стамбул и Берлин пытались склонить шаха на свою сторону дипломатическим давлением и посредством своих агентов в правительстве страны.

Стремительный рост антибританских и антирусских настроений свидетельствовал о том, что эта надежда может в скором времени осуществиться. Как вспоминал один из находившихся в Персии русских офицеров Алексей Емельянов, на проповедях местных священнослужителей можно было часто слышать такие слова: «Сунниты-турки уже подняли меч против креста… Шииты, очередь за вами! У порабощенных народов есть один друг — народ немецкий… У ислама защитник перед Аллахом — пророк, а на грешной земле — германский император».

Император Вильгельм II (второй слева) и военный министр Энвер-паша (в центре) в Галлиполи в 1917 году. Общественное достояние Общественное достояние

Русский корпус

Привлечение на свою сторону Ирана было для Берлина и Стамбула лишь началом. Направляя своих агентов и военные отряды в Афганистан и северо-западную Индию, они стремились и там разжечь пламя национально-освободительной войны, поднять на борьбу с неверными местных мусульман.

Осознавая, что в результате деятельности турок и немцев громадный регион может вспыхнуть как свечка, союзники по Антанте стали действовать. В октябре 1915 года в иранском каспийском порту Энзели высадился русский экспедиционный корпус генерала Николая Баратова — около 8 тысяч человек при 20 орудиях.

Генерал Николай Баратов. Общественное достояние Общественное достояние

Корпус стремительно продвигался на юг страны, уничтожая отряды персидской жандармерии, прогерманские и протурецкие силы. Уступая противнику в численности (только одних жандармов насчитывалось больше семи тысяч), он добивался успеха за счет быстроты и внезапности. Шах по-прежнему сохранял нейтралитет, однако в случае, если бы он решил (или его бы вынудили) объявить войну Антанте, Баратову было приказано «занять Тегеран с целью закрепления политического положения России в Персии».

В декабре 1915 года из среднеазиатских владений России в Иран вступил Хорасанский отряд в тысячу человек. Соединившись с английскими войсками, он отлавливал и ликвидировал германо-турецкие группы, стремившиеся прорваться в Афганистан.

Генерал Николай Баратов, русские и британские офицеры. Общественное достояние Общественное достояние

К весне 1916 года основные прогерманские и протурецкие силы в Иране были либо уничтожены, либо выдавлены на османскую территорию. Корпус Баратова вступил в принадлежащую Османской империи Месопотамию (Ирак) на соединение с британскими войсками. По просьбе союзников, испытывавших сильное давление турецких войск у Багдада, Баратов отправил в рейд по вражеским тылам сотню Василия Гамалия. Пройдя по невыносимой жаре свыше тысячи километров, она отвлекла внимание врага, что позволило британцам выиграть время и подтянуть подкрепления.

В ноябре того же года русские войска спасли режим иранского правителя Ахмада-шаха Каджара, когда в Тегеране началось восстание против его власти. Сам же суверен в это время скрывался в русском посольстве.

Британские и русские офицеры в Месопотамии, 1916 г. Общественное достояние Общественное достояние

Уход из Ирана

В 1917 году корпус должен был участвовать в совместном с англичанами походе на Мосул, однако разразившаяся в России Февральская революция перечеркнула эти планы.

Запущенная новой властью так называемая «демократизация армии» (отмена единоначалия) привела к ее стремительному развалу, что не могло не отразиться и на солдатах Баратова в Персии. После Октябрьской революции и выхода страны из войны, русских войск в регионе не осталось.

1-я Кавказская казачья дивизия. Общественное достояние Общественное достояние

После того, как Россия растеряла все свое влияние в Иране, единственной значимой иностранной силой здесь стала Великобритания. Вскоре ее гарнизоны появились даже в северной части страны, находившейся когда-то в русской сфере интересов.

В 1920 году Россия (теперь уже Советская) вернулась в Иран. Высадившись в порту Энзели и разгромив расквартированные здесь британские войска, большевики поддержали одно из разразившихся тогда восстаний против власти шаха, надеясь тем самым советизировать страну. Эта авантюра, однако, закончилась неудачей.

Спустя чуть больше 20 лет русские и британцы снова действовали в Иране как союзники. В ходе Второй мировой войны, в августе-сентябре 1941 года оба государства совместно осуществили операцию «Согласие», в результате которой временно оккупировали часть страны и низвергли прогерманского шаха Резу Пехлеви.